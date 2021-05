Come si costruisce la resilienza professionale?

S uperare un periodo di fermo o di difficoltà è fondamentale per costruire una carriera solida e duratura, che regga agli urti anche nei momenti meno favorevoli. Scopriamo insieme che cos’è la resilienza professionale e come costruirne una davvero valida

Le aspirazioni di carriera possono iniziare fin dalla più tenera età. Non è raro, infatti, che tra i tuoi sogni ci siano stati quelli di fare l’insegnante, la scienziata, l’infermiera o qualsiasi altro lavoro per la quale ti sei sentita votata. È per questo che è necessario costruirsi fin da subito una buona resilienza professionale.

Di contro, i tuoi obiettivi professionali possono essersi manifestati solo in età adulta e indipendentemente da come e quando hai intrapreso un percorso lavorativo. La soddisfazione diventa massima quando ti rendi conto di essere completamente assorbita nel tuo compito e di aver finalmente trovato la chiave di volta della tua carriera.

Tuttavia, anche i percorsi più consolidati possono subire scossoni inaspettati, causati da molteplici fattori che potrebbero apportarvi delle modifiche e sconvolgere completamente il tuo piano.

Puoi andare incontro a un’interruzione di carriera volontaria o involontaria. Nel primo caso, hai il controllo della situazione mentre nel secondo subisci gli eventi delle più disparate fluttuazioni di mercato, delle flessioni tecnologiche, di un possibile ridimensionamento aziendale, di un fallimento, di fusioni o acquisizioni.

Come costruire la resilienza professionale

Una buona resilienza professionale esprime la tua capacità di affrontare e superare un evento traumatico, che in questo caso si esprime con la perdita di lavoro o con un cambio repentino del tuo ruolo.

Il modo in cui reagisci ai venti favorevoli o contrari è unico, per cui è necessario che tu sia preparata a ogni evenienza. Scopriamo insieme cosa puoi fare per affrontare tutti i possibili casi della tua carriera, sia che questi siano favorevoli sia che questi siano sfavorevoli.

Punta sulle persone

Consolida i rapporti umani all’interno della tua azienda, sia nel tuo settore che in tutti quelli correlati. Ricorda che il business è fatto dalle persone e più ci saprai fare, maggiore sarà il tuo grado di successo.

Assumi il controllo

Prendi il controllo del tuo settore, non solo approfondendo le conoscenze relative alla tua professione ma anche creando una consapevolezza e una padronanza di tutte le attività che potrebbero stare a monte o a valle del tuo raggio d’azione.

Considera un cambio di ruolo

Tieni traccia dei cambiamenti della tua identità professionale e valuta anche un variazione di profilo prima che sia forzato. Abbia sempre un’alternativa a disposizione e non lasciare troppi fogli bianchi nel libro della tua carriera, anche se hai una buona preparazione, una lunga esperienza, un forte spirito di adattamento e sei pronta a ogni sfida.

Non essere impaziente

Agisci con calma e prendi anche in considerazione di poter riniziare facendo un passo indietro nella tua carriera. Calcola i tuoi piani ma non lasciarti spaventare dalla precarietà, che in alcuni casi potrebbe essere un vantaggio. Considera se questa posizione va bene per te.

Trai vantaggio dal cambiamento

Non lasciarti spaventare dal cambiamento. Lavora per consolidare la tua credibilità e guadagnare fiducia nel caso di un avvicendamento ai vertici. Spesso, l’ingresso di una nuova società non comporta sconvolgimenti tali da ribaltare completamente il tuo ruolo.

Fai avanzare la tua carriera

Progredisci includendo tutte le possibilità, non solo quelle che ti ritrovi di fronte. Studia il mercato del lavoro e dai la priorità alle aree di sviluppo che siano un valore aggiunto per la tua carriera. Tieni presente che la scala verso la vetta non è mai una linea retta ma una spirale, che offre opportunità da ogni lato.

Cerca il confronto inclusivo

Confrontati con gli altri professionisti che siano diversi da te per età, background, culture, generi, filosofie e altro ancora diversi. La diversità è sempre un valore aggiunto e può aprirti nuove opportunità. Cerca sempre di ampliare il tuo raggio di conoscenze attingendo da quelle di chi ti sta vicino.

Sii una buona ascoltatrice

Mettiti nei panni degli altri in qualsiasi circostanza, che sia questa una discussione, una negoziazione o una transazione interpersonale. Questa capacità ti sarà utile in qualsiasi contesto, anche laddove deciderai di cambiare percorso e sceglierne uno alternativo.

Accetta le sfide

Non temere di avventurarti in un territorio inesplorato in termini di opportunità e di leadership. Anche se il primo ruolo di manager è fuori dalla tua competenza tecnica. Fatti sorprendere da chi ha più conoscenza di te e fatti guidare nelle decisioni dall’intera squadra, per raggiungere le migliori opportunità di successo.

Fai attenzione alla tecnologia

Tieni il passo con la tecnologia e non ritenerla un’opzione. Queste conoscenze ti serviranno in ogni professione, che sia qualcosa che ha a che fare col 5G, con i dispositivi elettronici o con qualsiasi altra cosa. Rimanere aggiornata è quindi fondamentale per rafforzare le tue conoscenze e non farti trovare impreparata.

Conclusioni

Indipendentemente dal fatto che si presenti una nuova opportunità di carriera o che tu debba scegliere un percorso alternativo, la resilienza professionale è un punto di forza e rappresenta un atteggiamento vincente per creare una strada che sia solida e gratificante.