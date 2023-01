Christina Aguilera: quali sono le ultime novità?



Fin dagli esordi Christina Aguilera è stata un sex symbol e ci ha incantati con la sua bravura e la sua invidiabile forma fisica. Poi negli anni l'abbiamo vista ingrassare e ridimagrire più volta, anche in seguito alle due gravidanze.

Negli ultimi tempi però, Christina, che anche nei periodi in cui era più burrosa ha sempre difeso la body positivity, ha ritrovato la forma fisica desiderata, e nelle sue ultime apparizioni è tornata a farci sognare.

Christina Aguilera: Il suo fisico oggi

Nei primi anni 2000, all'apice del suo successo, Christina Aguilera era snella e sexy, ma negli anni l'abbiamo vista ingrassare e ridimagrire, anche come effetto delle sue due gravidanze. Ma cosa sappiamo della sua forma fisica oggi?

Christina Aguilera è tornata in forma, e ha dichiarato di aver perso oltre 40 kg grazie alla dieta dei 7 colori, o dieta arcobaleno, che prevede di mangiare ogni giorno un alimento per ogni colore. C'è però chi sostiene che dietro questo calo di peso così importante ci sia l'aiuto della chirurgia bariatrica. Nel tempo ha anche dichiarato di amare lo yoga, che pratica tutti i giorni, e di allenarsi molto anche in palestra, facendo esercizi per tutto il corpo.

La vita privata di Christina Aguilera

Più volte Christina Aguilera ha parlato della sua infanzia e delle violenze domestiche da parte del padre verso la madre di cui è stata testimone e di cui parla anche in alcune sue canzoni come I'm ok e Oh Mother.

Nel 2002 inizia una relazione con Jordan Bratman, un noto produttore musicale, che diventerà suo marito nel 2005 e nel 2008 nasce Max, loro figlio. Il matrimonio purtroppo termina pochi anni dopo.

Dal 2010 la Aguilera è legata sentimentalmente a Matthew Rutler, produttore cinematografico conosciuto sul set di Burlesque e insieme nel 2014 accolgono al mondo Summer Rain, loro figlia.

Cosa fa adesso Christina Aguilera?

Dopo molti anni di silenzio, nel 2022 la cantante lancia un nuovo album, questa volta in spagnolo. La tormenta, così si intitola, diventa un enorme successo e Christina trionfa ai Latin Grammy Awards 2022 come Best Traditional Pop Vocal Album.