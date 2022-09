Come si spiega il fatto che abbiamo un colore preferito?

H ai un colore preferito? Ti sveliamo perché e cosa indica la tua nuance preferita

Tutti abbiamo un colore preferito che è in grado di rivelare moltissimo di noi. I colori infatti non sono “solo colori”, ma hanno la capacità di svelare tantissimo, andando a toccare punti inesplorati dell’anima.

Cosa dice di te il tuo colore preferito

Ognuna di noi ha un colore che preferisce, quello che utilizza per i propri capi, che sceglie per decorare una stanza o per sfoggiare un accessorio. L’attrazione verso una o più nuance dell’arcobaleno è qualcosa di istintivo e assolutamente involontario. Svelano la nostra personalità molto più di quanto pensiamo.

La tonalità più amata è il blu, indossata soprattutto dagli uomini, mentre il nero viene preferito dalle donne. La classifica – secondo alcuni studi – comprende poi il rosso, il verde, l’arancio, il viola e il marrone. Perché abbiamo un colore preferito? Ci serve per svelare al mondo esterno chi siamo e cosa vogliamo comunicare, spesso a livello inconscio. Dal verde al rosso sino al blu: scopriamo dunque tutte le nuance e cosa raccontano di chi le sceglie.

Verde

Il verde è il colore preferito di chi ha un carattere equilibrato, vive i rapporti sociali in modo leale e cerca sempre di essere rispettabile. Se ami questa nuance sei molto sincera e tratti gli altri con gentilezza. Al tempo stesso usi la razionalità per affrontare la vita e hai i piedi piantati bene a terra. Questo ti porta a tenere sotto controllo le finanze e a programmare ogni cosa che fai.

Blu

Ti piace il blu? Allora hai un’indole dolce, sei amorevole con gli altri e ti piace riempire di attenzioni le persone che ami. Nella vita cerchi in ogni modo di trovare un equilibrio, provando a stabilire la pace interiore. Allo stesso modo hai un grandissimo estro creativo e sai valutare bene le persone, individuando l’indole degli altri con facilità.

Giallo

Il giallo è senza ombra di dubbio il colore delle persone allegre e ottimiste. Viene scelto da chi affronta ogni difficoltà o dubbio con il sorriso, tirando fuori la grinta quando è necessario. Se adori il colore del sole ha una grande immaginazione e un innato senso dell’umorismo. Non ti prendi mai troppo sul serio e non ti fai mai abbattere dagli avvenimenti difficili della vita. Proprio per questo chi ti sta accanto ti considera un punto di riferimento dalla grande saggezza.

Arancio

L’arancio viene scelto dalle persone libere e indipendenti. Si tratta di un colore perfetto per indicare gli spiriti liberi che non sopportano costrizioni e legami vincolanti. Se adori l’arancio ti fai notare e conquisti l’attenzione facilmente, anche se spesso rischi di apparire esagerata oppure eccessiva. C’è chi ti ama e chi ti odia, in ogni caso emani un’energia travolgente.

Rosso

Determinazione, passione e forza: il rosso è senza ombra di dubbio il colore scelto da persone energiche e travolgenti. Se adori questa nuance sei dotata di una energia straordinaria che emani e trasmetti a chi c’è intorno a te. La tua passione è così grande e forte che spesso viene scambiata per irruenza, in realtà si tratta solamente della tua voglia di dare sempre il massimo.

Nero

Il nero è il colore del mistero e indica una personalità ricca di sfaccettature. Non ami raccontare molto di te se sfoggi spesso questo colore. Tieni segreta la tua vita privata e ciò che fai, ma questo non ti impedisce di avere un’intelligenza spiccata, un’attitudine al comando e una grande sicurezza. Sai prendere le redini della situazione quando necessario, infondendo affidabilità e fiducia.

Marrone

Adori il marrone? Allora sei una persona calma e tranquilla che adora il relax e si tiene sempre lontano da stress e caos. Sai essere una buonissima amica, agendo e intervenendo quando serve. Tutto merito della tua onestà e pazienza che ti rendono davvero unica.

Rosa

Chi preferisce il colore rosa è una persona disponibile e dolce che tende a mettere i bisogni degli altri sempre in primo piano, dimenticandosi spesso di sé stessa. Apprezzi questa tonalità? Vuol dire che sei emotiva, delicata e affascinante, ma anche che hai una spiccata sensibilità, una caratteristica che ti rende fragile nei rapporti con gli altri.

Viola

Il colore viola ti piace tantissimo? Significa che hai un carattere autorevole e ambizioso. Eserciti il tuo potere sugli altri senza mai dimenticare ironia e creatività che ti caratterizzano. Questi elementi ti rendono irripetibile e unica, quasi magnetica. Sei un’ottima leader soprattutto perché odi i conflitti e tenti sempre di mettere tutti d’accordo.

Bianco

Il bianco è il colore dell’ottimismo e della positività. Viene scelto da chi ama la semplicità e non ha bisogno di molto per essere felice. Ti piace il bianco? Vuol dire che sei meticolosa e concreta, ma anche che ami prendere decisioni d’istinto, seguendo il momento. Organizzi ogni cosa nei minimi dettagli, ma spesso troppa precisione rischia di danneggiarti.