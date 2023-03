Conosci il metodo 333? Scopri la strategia per un armadio sempre in ordine

Quanto tempo impieghi ogni mattina per decidere come vestirti? Courtney Carver, scrittrice e fotografa americana, crea una rivoluzione nelle sue abitudini quotidiane quando le viene diagnosticata la sclerosi multipla. «Ho scoperto che possiamo ridurre il nostro stress quotidiano, godere di un maggior benessere e vivere con più leggerezza grazie a uno stile di vita più essenziale» spiega nel suo blog Be More With Less.

Nel 2010 nasce il progetto Minimalist Fashion Project 333 – be more with less, oggi diventato un metodo per imparare a liberarsi del superfluo.

Cos’è il progetto 333

Per Courtney Carver, quindi, è diventata una sfida personale: vestirsi per 3 mesi soltanto con 33 capi. Sì, 33 oggetti e non di più. In questo numero sono compresi vestiti, scarpe e accessori. Al contrario, non fanno parte del conteggio gioielli a cui siamo legati, come la fede nuziale o ricordi di famiglia, pigiami e intimo, indumenti per stare in casa o da lavoro.

Il primo passo per iniziare, come spiega l'autrice, è scegliere i 33 capi e impacchettare il resto, riponendo le scatole degli oggetti avanzati lontano dalla vista.

33 capi di abbigliamento per vestirsi 3 mesi

Il guardaroba con i 33 oggetti selezionati ti servirà per i prossimi tre mesi. È possibile fare uno scambio se ci si accorge che qualche capo è rotto o non si rivela realmente adatto alle tue esigenze.

Nel frattempo, scoprirai che vivere con meno vestiti non solo è possibile, ma attuerà un cambiamento positivo nella routine quotidiana: armadio più vuoto e organizzato, meno tempo per scegliere cosa indossare, più velocità nel fare le pulizie e tenere tutto in ordine.

Come creare un guardaroba minimalista

Imparare a fare ordine, nell'armadio e in casa, semplifica la vita e... fa risparmiare!

Dalle ricerche emerge che una donna in media usa il 20% dell'abbigliamento presente nell'armadio. Secondo Courtney Carver per realizzare il metodo 333 è importante fare un inventario e iniziare a creare il proprio piccolo guardaroba a partire da ciò che amiamo di più: indossare un capo che ci fa sentire bene è gratificante.

In fondo questo è uno dei motivi per cui ci sono vestiti che tendiamo a scegliere spesso, i nostri capi preferiti, e altri che non utilizziamo mai.

Se anche tu hai maglioni con il cartellino attaccato o pantaloni fuori taglia sepolti in un cassetto è il momento giusto per cogliere l'occasione e fare pulizia del superfluo. Per scegliere i 33 capi che terrai nel tuo guardaroba minimalista, chiediti quali sono i vestiti che usi di più, quelli che più ti piacciono, anche in base a colori e materiali, e metti tutto nero su bianco creando una lista: in questo modo ‘filtrare’ il tuo guardaroba esistente sarà più semplice.

Perché creare un guardaroba minimalista

Il vantaggio è doppio. I vantaggi di creare un guardaroba minimalista sono molteplici. Da una parte sarà più facile e veloce gestire il guardaroba, dall'altra inizierai a scegliere in modo diverso i tuoi capi: meno quantità, più qualità. Questo significa anche un bel risparmio di denaro. Inoltre, vestirsi la mattina sarà più veloce e avrai più tempo da dedicare alle cose che contano davvero. Senza contare che un guardaroba minimalista fa bene all’ambiente: smettere di comprare fast fashion è una scelta ecosostenibile.