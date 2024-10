La tua gonna o la tua maglietta si è di nuovo persa nei meandri dell’armadio? Hai fretta di uscire ma non trovi cosa indossare? Un problema davvero frequente nella vita quotidiana di oggi. Esiste comunque un ottimo metodo per eliminare l’inconveniente in modo definitivo. Basterà solo mettere in pratica poche idee ma vincenti. Perché ricorda che è sempre il metodo che conta. In questa guida vogliamo dunque illustrarti i segreti per organizzare la cabina armadio e averla sempre in perfetto ordine.

Come organizzare la cabina armadio

Se hai una cabina armadio hai probabilmente realizzato un sogno, ma hai anche scoperto che organizzarla è praticamente un lavoro. Gestire nel modo giusto la cabina armadio è fondamentale per tenere in ordine il guardaroba, organizzare vestiti e accessori nel modo più razionale, e in questo modo facilitarti di gran lunga la vita, risparmiare tempo e proteggere la tua salute mentale al mattino, quando sei in ritardo e per l’ennesima volta non hai scelto i vestiti da mettere la sera prima. Se ogni capo troverà finalmente la sua giusta collocazione, infatti, potrai creare in poche mosse i tuoi look quotidiani, evitando allo stesso tempo di dover ricorrere a ferro e asse da stiro per porre rimedio al problema degli indumenti spiegazzati riposti in fondo all’armadio.

E se pensi di non aver proprio un’attitudine all’ordine stile Marie Kondo, regina indiscussa di economia domestica, non preoccuparti: abbiamo da consigliarti le strategie e gli accessori giusti per una cabina armadio perfetta, senza fare troppa fatica e senza dover spendere una fortuna.

Come allestire la cabina armadio

Per avere una cabina armadio perfetta devi considerare diversi aspetti. Innanzitutto le misure, che dipenderanno dalle dimensioni della stanza; ma in generale per strutture di questo tipo 120 centimetri è la profondità minima da considerare: circa 60 centimetri per i mobili e altri 60 centimetri per garantire il passaggio comodo. Per le scarpe e le borse considera elementi da 26 a 40 centimetri. Per appendere vestiti corti e giacconi, servono modulati alti da 120 a 140 centimetri. Per i cappotti e i vestiti lunghi, invece, hai bisogno di 160 centimetri. Se devi appendere giacche e gonne necessiti di 90 centimetri così come per i pantaloni se li appendi piegati sulla gruccia. Se, invece, vuoi appenderli stesi, servono 130 centimetri. Per non far sgualcire i capi appesi, occorrono 85/90 centimetri di larghezza per 10 giacche o cappotti, 40 centimetri per 10 abiti o camicie.

Scaffali in alto e cassettiere

Quando scegli i moduli con i quali allestire una cabina armadio, non dimenticare di far sistemare degli scaffali molto in alto. In questi scaffali, quasi a livello del soffitto, potrai infatti sistemare tutte le cose più ingombranti che non usi tanto spesso: le valigie, ma anche i piumoni che metti via in estate, le scarpe da trekking e tutto ciò che non è indispensabile per la vita di tutti i giorni. Organizzala cabina armadio in sezioni, così avrai un angolo pantaloni, un angolo camicie, uno giacche, uno per i vestiti e così via.

Non dimenticare di fare mettere delle cassettiere che serviranno per sistemare la biancheria intima. Invece disponi strategicamente i ripiani e le mensole per potervi riporre la biancheria da bagno e quella da letto. Potrebbe essere utile anche una cappelliera e, se condividi la cabina armadio con il partner, anche il portapantaloni e il portacravatte estraibili. Perché la cabina armadio possa dirsi davvero ben organizzata e funzionale, procurati un tappeto ampio quanto la superficie calpestabile in modo da poter girare a piedi scalzi. Sistema all’interno della cabina anche una poltrona o un pouf molto comodi per poterti sedere comodamente mentre rifletti su cosa mettere o provi l’ennesimo paio di scarpe!

La questione cromatica

Il consiglio degli esperti in interior design è quello di optare per colori tenui. Soprattutto se l’ambiente da adibire alla conservazione di vestiti, scarpe e accessori è molto piccolo conviene non scegliere tonalità cromatiche particolarmente accese. L’effetto ottico è quello di un’area ancora più piccola, specialmente se a vista ci sono indumenti scuri e ingombranti.

Una valida alternativa prevede di della carta da parati, che dia all’ambiente un clima – nel complesso – più vivace e allegro. Inoltre si può scegliere una fantasia che rispecchi stile di arredamento e personalità.

Tutto a vista

Fra le idee per organizzare la cabina armadio nel migliore dei modi c’è sicuramente quella di sfruttare uno dei suoi maggiori punti di forza. La comodità di una zona adibita esclusivamente all’abbigliamento è che tutto può essere costantemente visibile, perché separato dagli altri ambienti della casa (camera da letto inclusa).

Così, non solo si ha un quadro completo delle possibilità stilistiche e la scelta dell’outfit viene fatta più velocemente, ma puoi usare gli abiti stessi come elementi di decorazione. Sono loro i protagonisti indiscussi.

Non solo giacche e cappotti, ma anche scarpe, borse e accessori di bellezza possono diventare motivo di orgoglio da sfoggiare con fierezza. Una precisazione è d’obbligo però: ogni oggetto deve trovare la propria collocazione ed essere sempre in ordine.

Porta fra cabina e camera da letto

Avere tutto a vista è molto utile, ma – qualora se ne avesse la possibilità – è meglio che lo sia solo quando si apre la porta che separa cabina e camera da letto. Che sia scorrevole (con binario a vista o nascosto) oppure classica, facciamo in modo che anche lei sia un elemento di arredamento e che dia la possibilità di chiudersi nel proprio mondo di amanti dello stile e della moda.

Gli elementi in vetro opaco, dalla colorazione più scura e che lascino filtrare la luce, sono l’ideale: danno la possibilità di guardare l’interno della cabina senza dare un’idea di disordine, e fanno in modo che l’illuminazione naturale possa essere un valore aggiunto.

Cassetti, un dettaglio da non sottovalutare

Fra le idee per organizzare la cabina armadio, non possiamo non considerare i cassetti. Infatti, sono tanti i capi che hanno bisogno di una maggiore protezione perché non si rovinino e non prendano polvere.

Se li poniamo sotto gli appendiabiti si risparmia spazio prezioso e si dà un’idea di ordine e pulizia. Ancora meglio se al loro interno mettiamo dei divisori per disporre i vari tipi di indumenti. Sono davvero utili per calze e intimo.

Specchio a figura intera

Fra le idee per ordinare al meglio la cabina armadio, a completamento di un lavoro di ottimizzazione degli spazi e per fare in modo che non manchi nulla per poter scegliere l’out-fit perfetto per ogni occasione, mettiamo uno specchio che permetta di avere una visione della figura intera, a parete o con un supporto che lo sostenga da terra.

Meglio un modello nudo – quindi senza cornice – se la cabina è piccola, oppure con una cornice che richiami l’arredo esterno se si ha la fortuna di avere un ambiente più grande.

Le luci

Per completare, fra le idee per organizzare la cabina armadio e per dare un tocco di classe e personalità, si può giocare con l’illuminazione artificiale. Soprattutto se, come succede nella maggior parte dei casi, si tratta di un’area dove non arriva la luce naturale. Un numero sufficiente di lampadine e una predisposizione studiata per la massima resa non disturbano la vista e permettono di non avere difficoltà nell’individuare quello che serve (senza alterare i colori dei capi).

Come arredare la cabina armadio

La prima regola per avere una cabina armadio ordinata e organizzata, è quella di stabilire uno spazio ad hoc per ogni tipo di capo o di accessorio: dal cassetto della biancheria allo scaffale per i maglioni, tutto deve essere classificato con precisione. Difficile? Niente affatto: basta puntare infatti su soluzioni tattiche come appendiabiti dotati di tanti ripiani e cassetti dove riporre i tuoi capi. E le scarpe? Per questioni di igiene, meglio predisporre uno spazio separato nella cabina armadio, puntando su pratici scaffali che possono fungere da scarpiera. Scopriamo tutti gli accessori indispensabili per avere una cabina armadio ordinata.

L’appendiabiti con ripiani

Un appendiabiti con ripiani occupa poco spazio ma è dotato di aste per appendere i vestiti e ripiani dove riporre borse o maglioni. Facile da montare, in commercio ce ne sono di diverse tipologie, sia economiche sia più costose.

Lo scaffale scarpiera

Per riporre le scarpe, scegli uno scaffale apposta: online se ne trovano in acciaio con anche 10 ripiani. Robusto ma facile da montare, puoi utilizzarlo nella cabina armadio ma anche nel ripostiglio.

Le idee salvaspazio

la scelta giusta è puntare su accessori furbi, in grado di moltiplicare lo spazio tra gli scaffali. Sul fondo dell’armadio, per esempio, puoi pensare di disporre dei contenitori impilabili dove tenere in ordine sciarpe, piuttosto che maglioni. In alcuni modelli, il coperchio ha la chiusura magnetica e può restare aperto mentre cerchi il capo da indossare. Non solo, a differenza di un normale contenitore, l’apertura frontale ti facilita nelle operazioni di riordino.

Non solo, tra gli accessori utilissimi, puoi puntare anche su pratici portatutto da appendere all’asta dell’armadio: in questo modo anche le borse troveranno finalmente la loro giusta collocazione.

Divisori sulle mensole

Gli scaffali del tuo armadio sono sempre in perenne confusione e disordine: magliette che vanno a finire sopra i pantaloni, vestiti stropicciati, maglie sottosopra. Una buona idea per avere una cabina armadio sempre in ordine può essere quella di montare dei divisori sulle mensole: i vestiti resteranno più ordinati, con conseguente razionale occupazione degli spazi. I divisori permetteranno infatti agli indumenti di non mescolarsi tra di loro.

Appendere una catena di plastica

Per le più ingegnose ecco poi un altro consiglio: quello di utilizzare delle catene di plastica per appendere le grucce. Le grucce, si sa, sembrano non bastare mai, così come lo spazio per appenderle. L’idea vincente è dunque quella di appendere una catena di plastica alla gruccia, per poi attaccare anche le altre grucce lungo la medesima struttura. In questo modo, ve ne saranno molte di più a tua disposizione, per appendere con estremo ordine abiti, pantaloni, magliette e molto altro ancora. Le catene di plastica, poi, sono molto resistenti e si possono acquistare ad un prezzo davvero irrisorio. Per chi volesse conferire un tocco di esclusività anche all’estetica del proprio armadio, consigliamo l’acquisto di catene di plastica colorate. Davvero l’ideale per rinnovare un armadio troppo serioso.

Utilizzare gli stampi per il ghiaccio

Nella cabina armadio, di solito, sono contenuti anche piccoli gioielli o elementi di bigiotteria. Accessori molto cari ad ogni donna, con i quali è sempre piacevole arricchire il proprio look quotidiano. Ecco perché, per non rischiare di creare il caos all’interno del proprio armadio, può essere una magnifica idea quella di utilizzare degli stampi per il ghiaccio ove riporre i gioielli o le spille, o qualsiasi tipo di accessorio che abbia ridotte dimensioni. In modo da non impazzire quando si cerca un braccialetto, o le coppie di orecchini. Dividi dunque le tue gioie nei vari settori degli stampini per ghiaccio e mettili all’interno di un cassetto dell’armadio. L’ordine tornerà come per incanto e tu non rinuncerai mai al piacere di indossare i tuoi eleganti gioielli!

Come tenere in ordine la cabina armadio

Una volta allestita la cabina armadio, con tutti gli accorgimenti che ti abbiamo suggerito, dovrai pensare a come disporre i tuoi vestiti all’interno. Ti illustriamo alcune idee a cui probabilmente non avevi pensato.

Mettere le magliette in posizione verticale

Una buona soluzione per tenere sempre la cabina armadio in ordine è quella di mettere dentro le varie t-shirt in un modo estremamente funzionale. Colloca le magliette in posizione verticale: proprio così, hai capito bene. Invece che collocarle una sopra all’altra, prova a riporle in verticale. Farlo è davvero semplicissimo: piega le magliette normalmente e successivamente, invece di metterle una sopra l’altra, rischiando così di riempire gran parte del cassetto, arrotolale accuratamente su loro stesse. Oltre che guadagnare un mare di spazio, sarà anche più semplice, ogni mattina, scegliere quella da indossare.

Grucce antiscivolo

Per un armadio sempre in ordine non sottovalutare le grucce: quelle che trovi online hanno l’apertura laterale per riporre i pantaloni più facilmente ma allo stesso tempo ti garantiscono un’ottima tenuta. Non solo, grazie al rivestimento antiscivolo non dovrai temere di ritrovare i tuoi jeans sul fondo dell’armadio.

