Le cose da fare se ci si sente travolte dalla negatività

S cacciare la negatività per ritrovare la propria pace e serenità. Ecco come fare

Capita a tutti (e non c’è nulla di strano o di sbagliato), anche se non si vuole, se si pensa di esserne immuni o se si vive nella convinzione di sapere come non caderci. Prima o dopo ognuno di noi è destinato, con molta probabilità, a fare i conti con la negatività. Quel turbinio di pensieri che attanagliano mente e cuore (oltre che il corpo) e che trascinano in un loop di pesantezza, tristezza e appunto pensieri tutt’altro che positivi difficili da eliminare. E che soffocano la nostra vita e, aimè, anche quella di chi ci sta intorno.

Capita a tutti, certo, perché a tutti succede di dover affrontare suo malgrado dei momenti “no”. Un periodo storto, un avvenimento doloroso, la mancata realizzazione delle aspettative di cui ci si era nutriti per tanto tempo (e che sarebbe meglio non avere mai). Insomma, le ragioni che portano a sentirsi travolte dalla negatività sono tante e diverse per ciascuno di noi. Ma tanti sono anche i modi per allontanare questa sensazione dalla propria vita, ritornando a essere padroni delle proprie emozioni e riscoprendo il gusto e la bellezza di vedere le cose con un atteggiamento pieno di energia e positività. Magari anche adottando delle semplice “tecniche” o come direbbero sui social, positive mood, capaci di farci uscire dalla negatività e di riportare il sereno nelle nostre vite.

Sorridere

Per esempio facendo la cosa più semplice del mondo, sorridere. Ebbene, sì, un sorriso salva davvero la vita e il motivo sta nel fatto che la risata, così come il sorridere anche solo con le labbra, innescano un meccanismo di positività immediata.

Come dire, se è vero che la fame vien mangiando, e altrettanto verso che il sorriso genera sorrisi. E se anche non saranno in grado di eliminare totalmente la negatività che si sta invadendo, sicuramente daranno una bella spinta verso una direzione più serena e positiva. E il tutto con il minimo sforzo.

Lasciare andare la negatività (e non solo)

Si sente spesso dire che per vivere serenamente il presente, il famoso qui e ora, è importante saper lasciare andare il passato. Ed è esattamente così. I periodi in cui la negatività sembra far da padrona capitano a tutti, ma dipende solo da noi se continuare a viverli o se lasciarli andare via.

Aggrapparsi alle emozioni e a ciò che si sta provando in un determinato momento, non fa altro che impedirci di provare quello che verrà in seguito. Sbarrando la strada a ciò che di buono dovrà accadere in favore di un mood di negatività, deleterio e per nulla proficuo. Ecco perché è bene imparare a lasciar andare, vivendo l’emozione per quello che è per poi farla scivolare via, relegandola a un passato da cui allontanarsi, per vivere a pieno il momento presente.

Praticare la meditazione

A questo proposito, un ottimo metodo per eliminare o per lo meno alleviare gradualmente la negatività dalla propria vita, ritornando a uno stato di serenità e benessere generale, è la meditazione. Una pratica che permette di rilassare mente e corpo, liberandoli dallo stress, dai problemi, dalle sensazioni che ci attanagliano e che ci impediscono di vedere chiaramente ciò che si ha di fronte.

Calmando la mente e permettendole di trovare pace e serenità. Riscoprendola in ogni piccola cosa intorno a sé. Una forma mentis volta al positivo, quindi, capace di allontanare la negatività dalla propria vita e di tenerla a debita distanza anche nei momenti più difficili.

Passare del tempo nella natura

Che la natura sia un alleata per il nostro benessere (in ogni sua forma) è cosa nota. E come ogni cosa che dovremmo sapere e tirare fuori quando serve, nel momento del bisogno pare non esistere più. Perduta nel dimenticatoio della nostra mente. Ecco perché, in caso di negatività, è importante rispolverare i saggi consigli che abbiamo riposto al sicuro nella nostra mente e metterli in atto.

Un esempio? Quante volte ci è stato detto che stare all’aria aperta fa bene e migliora il tono dell’umore? Ecco perché, fare una bella passeggiata nella natura, respirare aria fresca circondati dalle vegetazione e magari, perché no, camminare scalzi, è un metodo infallibile per ricaricarsi di energia positiva. Purificando corpo e mente dalle tossine e dalla negatività e riportando un benessere e uno stato di equilibrio generale a tutto il nostro organismo.

Adottare abitudini anti negatività

Introdurre nella propria vita delle buone abitudini fa sempre bene. Scegliere quelle migliori per combattere la negatività è ancora meglio. Che si tratti di alimentazione o della cura di sé poco importa, ciò che conta è farlo subito. Come?

Per esempio optando per dei cibi che donino positività, che stimolino la produzione di serotonina, l’ormone della buonumore, come il cioccolato fondente, l’avena, le noci, i mirtilli (ottimi con lo yogurt). Ma anche prendendosi cura di sé, dedicandosi attenzioni di benessere come un bel bagno caldo con oli essenziali alla lavanda, al bergamotto o alla camomilla, alleati della serenità. O ancora prendendosi cura delle piante e del loro benessere. Un modo semplice di far del bene a loro a voi stesse/i.

Per scacciare via la negatività dalla vostra vita e riacquistare uno stato di positività e pace concreto e duraturo. Qualsiasi cosa accada.