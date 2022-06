5 cose della tua relazione a cui devi dire basta, subito

Q uando dire basta in una relazione? 5 cose che dovrebbero spingerti a chiudere ora!

A volte dire basta in una relazione non è facile, ma è necessario. Le liti e le incomprensioni capitano in una storia d’amore, ci sono però dei problemi che non si possono assolutamente ignorare. Se lui ti insulta e ti tratta male nei litigi, alzando la voce ogni volta che può, se addirittura arriva a picchiarti o mina la tua autostima, non devi in alcun modo sopportare.

Alla base di ogni love story devono esserci valori come amore, rispetto e comprensione. Questo è ciò che può regalarti la felicità e non devi per nessun motivo fermarti e sopportare per qualsiasi motivo. Come recita il detto: meglio sole che mal accompagnate. Dunque prenditi un momento per pensare, ragiona sul tuo legame e prova a capire se nella storia d’amore che stai vivendo c’è qualcosa che non va e che dovrebbe portarti a dire basta.

Quando litigate urla e ti insulta

Litigare quando si è in coppia è normale e le discussioni, se gestite bene, possono trasformarsi in uno strumento di crescita. Dunque i litigi possono essere terapeutici, ma solo in alcuni casi. Perché se il suo obiettivo è unicamente quello di ferirti o insultarti la situazione cambia. Accade, ad esempio, quando lui inizia a urlare per futili motivi, ti tratta male e non è in grado di avere una conversazione senza alzare la voce o proferire terribili insulti.

Ferire e trattare male l’altro non è mai la strada giusta per costruire una relazione sana e felice, se lui non lo capisce significa che non ti merita. I toni offensivi e violenti, anche quando si è molto arrabbiati, non vanno mai e poi mai tollerati. Un partner che non è capace di portarti rispetto e sa solo trattarti male, non è giusto per te. Meglio fuggire lontano, subito!

Ti tradisce

L’infedeltà è qualcosa che una coppia, con impegno, può superare. Il discorso però è molto diverso se lui, dopo che hai scoperto il suo tradimento, ha continuato a farlo, nonostante la tua sofferenza. Se ignora ciò che provi e il dolore che ti sta causando vuol dire che non è solamente insensibile, ma anche egoista. Un partner così non ti ama e non deve avere nemmeno un altro briciolo del tuo tempo.

Allontanarsi da qualcuno per cui si prova amore non è semplice, ma non puoi condannarti a una vita di infelicità e di tradimenti continui. Meriti di essere trattata come la persona unica e speciale che sei. “Mi dispiace”, “Non volevo”, “Non lo faccio più”, “L’altra non era nulla”: sono frasi che non devi e non puoi sopportare. Hai bisogno di molto di più: non dimenticartelo.

Ti picchia e ti minaccia

La violenza, sia fisica che psicologica, è inaccettabile. Un partner che ti insulta, ti svilisce o ti minaccia non ha scuse. Dire basta a un legame abusivo non è mai semplice, lo sappiamo. Chiedi aiuto, parlane con qualcuno e cerca il supporto di cui hai bisogno. Ricordati sempre che non hai fatto nulla per meritare tutto questo, ma che è l’altra persona ad essere sbagliata, non tu.

Ti manipola

Un giorno sei a donna della sua vita, quello dopo non ti degna nemmeno di uno sguardo. Ti riempie di complimenti e attenzione, solo per farti scontare tutto pochi minuti dopo, facendoti sentire inadeguata e inutile. Alcune persone sono convinte che le relazioni siano tutta questione di tattiche e di giochetti. Un atteggiamento legato all’immaturità che non è normale, al contrario, denota una instabilità emotiva.

Tu hai bisogno di rispetto, non di qualcuno che ti tengo sulle montagne russe, che giochi con i tuoi sentimenti e che distrugga la tua autostima. Non perdere tempo pensando che questo sia un atteggiamento normale, perché non è così. L’amore è comprensione, aiuto e supporto, è condivisione dei sentimenti e gentilezza, non sofferenza.

Non ti rispetta

In una relazione sana i partner sono allo stesso livello e costruiscono il rapporto sostenendosi e aiutandosi. Se lui non ti rispetta, se non fa altro che sminuirti (anche di fronte agli altri), se non ti chiede mai come stai e ha una visione retrograda della coppia dovresti scappare il più lontano possibile. Una persona che ti ama prima di tutto ti aiuta ed è felice dei tuoi traguardi. Sa come esaltare le tue qualità ed è fiera di te.

Quando questo non accade dovresti domandarti se la persona che hai scelto è davvero quella giusta per te. Potresti essere rimasta incastrata in una storia d’amore che non solo è sbagliata, ma anche dannosa per la tua autostima.