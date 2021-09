L'Equinozio d'autunno 2021 segna l'ingresso nella stagione autunnale, scopriamo la data esatta e quali sono i riti (anche esoterici!) e le tradizioni di questo evento

Equinozio d'Autunno 2021

Finisce una stagione e se ne apre un'altra, arriva l'Autunno. Con l'equinozio d'autunno 2021 diciamo definitivamente addio alla calda estate e diamo il benvenuto alla stagione autunnale, con i suoi colori caldi, le castagne, la zucca e Halloween (e molte altre cose, lo sappiamo).

Proprio come il solstizio d'estate o l'equinozio di primavera, l'equinozio d'autunno è un evento che combina un aspetto scientifico con leggende e tradizioni che sono andate accumulandosi negli anni, anzi nei secoli. Sei curiosa di scoprire tutte le curiosità e le cose importanti da sapere sull'equinozio autunnale?

Et voilà, eccoti accontentata!

La data

Quando cade l'equinozio d'autunno 2021? Come probabilmente già sai, si tratta di un evento mobile e quindi ogni anno è in un giorno diverso. Tuttavia l'equinozio autunnale cade sempre tra il 22 e il 23 settembre, tanto quanto quello primaverile si verifica tra il 20 e il 21 marzo.

In particolare nel 2021 l'equinozio d'autunno è previsto per mercoledì 22 settembre alle ore 21:20. Ora che sai di preciso data e ora dell'equinozio di settembre non puoi proprio mancare!

Quando inizia l'Autunno

O meglio: l'inizio dell'autunno e l'equinozio d'autunno sono lo stesso giorno? Comunemente collochiamo l'ingresso nella stagione autunnale il 21 settembre, tuttavia il primo giorno d'autunno è in realtà il 23 Settembre. La stagione si protrae per 3 mesi e si conclude il 22 dicembre, lasciando spazio all'inverno.

Significato e Riti dell'Equinozio d'Autunno

Il significato dell'equinozio d'autunno è legato alla radice latina della parola "equinozio", che nasce dall'unione dei termini "notte" e "uguale". Cosa significa? Che le ore di luce e quelle di buio sono equivalenti. Come può accadere questo? Perché i raggi solari in occasione dell'equinozio (autunnale, ma anche primaverile) sono perpendicolari all'asse terrestre e di conseguenza le ore diurne sono lo stesso numero di quelle notturne.

L'equinozio d'autunno ha rivestito un ruolo importante nelle culture dell'antichità, a partire dai Greci che proprio nel mese di settembre festeggiavano i misteri eleusini.

Partendo proprio dai miti e dalle leggende, scopriamo quali sono i simboli dell'equinozio d'autunno

Melograno - Legato all'equinozio d'autunno è anche il mito di Demetra e Persefone. Quest'ultima era la bellissima figlia della Dea delle messi e venne rapita da Ade in cerca di una sposa. Demetra fece di tutto per salvare Persefone da una vita nell'Ombra, ma non vi riuscì perché questa mangiò i frutti che le vennero offerti, in particolare alcuni chicchi di melograno, legandosi per sempre al regno dei morti.

- Legato all'equinozio d'autunno è anche il mito di Demetra e Persefone. Quest'ultima era la bellissima figlia della Dea delle messi e venne rapita da Ade in cerca di una sposa. Demetra fece di tutto per salvare Persefone da una vita nell'Ombra, ma non vi riuscì perché questa mangiò i frutti che le vennero offerti, in particolare alcuni chicchi di melograno, legandosi per sempre al regno dei morti. Mora - E' uno dei frutti della fine dell'estate e, sempre secondo la legenda, non andrebbe mangiato una volta terminato settembre perché verrebbe contaminato da forze oscure

- E' uno dei frutti della fine dell'estate e, sempre secondo la legenda, non andrebbe mangiato una volta terminato settembre perché verrebbe contaminato da forze oscure Bambola di paglia - E' anche chiamata bambola del grano ed è una derivazione dei miti nordici e celtici. Si dice che fosse una bambola propiziatoria, costruita con le ultime spighe di grano e usata come auspicio per un raccolto abbondante.

Come un sentiero d'autunno: appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche (Franz Kafka)

L'equinozio d'autunno apre le porte a una stagione dolce e romantica

L'equinozio d'autunno introduce il bellissimo rumore delle foglie secche che scricchiolano sotto i piedi

I colori d'autunno, tornano tutti dal giorno dell'equinozio

Nulla è più malinconico del salutare l'estate per un anno, per fortuna ad attenderci c'è il serafico autunno

L'intensità dei colori autunnali è ciò che mi fa salutare l'equinozio di settembre con entusiasmo

Buon equinozio d'autunno, che tu possa vivere una stagione delicata e colorata

Passa una bella giornata dell'equinozio d'autunno, comincia ad apprezzare tutte le novità della stagione

E così oggi, giorno dell'equinozio d'autunno, si fa il grande salto e ci si lascia alle spalle il calore dell'estate

Comincia oggi con l'equinozio d'autunno il lungo cammino verso l'inverno