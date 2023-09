Le frasi sull'autunno più belle tratta da canzoni, poesie e non solo per dare il benvenuto alla stagione autunnale

L’autunno è una stagione molto amata perché, pur non avendo l’energia dell’estate, è romantica e malinconica e ci permette di riprendere una serie di abitudini molto amate, come l’accoccolarsi sul divano.

Frasi sull’Autunno pensieri e parole

Le frasi belle sull’autunno, spesso ne sottolineano l’atmosfera magica e romantica, soffermandosi tanto sui cambiamenti della natura e in particolare sulle foglie che cadono, tanto sul suo lato confortevole.

Ecco la nostra raccolta di frasi sull’autunno, pensieri e parole anche tratte da poesie e canzoni, perfetta per ispirare tutti gli amanti di questa stagione e per chi ancora deve imparare ad apprezzarne i tesori. Comincia a dedicarle il giorno dell’equinozio d’autunno.

Frasi sull’Autunno per bambini

Soprattutto i bambini restano affascinati dai cambiamenti a cui si assiste durante l’autunno. Queste frasi sull’autunno per bambini vorrebbero essere un modo per incoraggiarli a godere pienamente di questa stagione, imparando a conoscerne i colori e gli odori e tutte le cose più belle che i mesi da ottobre a dicembre ci regalano!

L’autunno è arrivato, corri a prendere mille foglie colorate!

Non c’è nulla di più dolce che lasciarsi travolgere dai colori autunnali

Scopri la magia dell’autunno, è lì che ti aspetta

L’autunno è una stagione tutta nuova, vivila con la tua innata allegria

Inspira profondamente: senti tutti i profumi dell’autunno

Autunno significa divertimento, castagne e dolcetti di conforto

L’autunno è la stagione in cui tornerai a bere la golosa cioccolata calda

Sei pronto per scoprire le meraviglie dell’autunno? Aspettano solo te

Sei come una piccola fogliolina colorata presa nella brezza autunnale

Frasi sull’Autunno simpatiche

Una bella e squillante risata autunnale? Non è difficile da ottenere se dedichiamo all’amica di turno una di queste frasi divertenti e simpatiche sull’autunno. Queste citazioni mettono in luce tutti gli aspetti più colorati e simpatici di questa stagione che, talvolta, può non sembrare il massimo per quello che riguarda l’umore.

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio! (Mehmet Murat ildan)

L’autunno ha più oro in tasca rispetto a tutte le altre stagioni (Jim Bishop)

In autunno, non andare dai gioiellieri a vedere l’oro; vai nei parchi! (Mehmet Murat ildan)

Voglio un autunno rosso come l’amore, giallo come il sole ancora caldo nel cielo, arancione come i tramonti accesi al finire del giorno, por:pora come i granelli d’uva da sgranocchiare. Voglio un autunno da scoprire, vivere, assaggiare (Stephen Littleword)

L’autunno è la primavera dell’inverno (Henri de Toulouse-Lautrec)

“Perché io” sembra dire cadendo la prima foglia che un albero abbandona nell’autunno

L’autunno fa cader le foglie e la vecchiaia fa passar le voglie

Autunno. Il post-scriptum del sole (Pierre Veron)

Autunno, stagione sleale (Gesualdo Bufalino)

Niente muore così bene come l’autunno (Ashlee Willis)

Frasi di Benvenuto Autunno

Il modo migliore per affrontare la stagione autunnale? Dare un caloroso benvenuto all’autunno! Queste frasi hanno proprio questo incipit, o comunque nelle loro parole è contenuta tutta la gioia per questo cambio di stagione che è meglio abbracciare con pieno entusiasmo.

Benvenuto autunno, inauguri una nuova stagione di bevande calde e dolcezza

Benvenuto autunno, grazie a te non ho bisogno di inventare scuse per le mie serate sul divano

L’autunno è un andante grazioso e malinconico che prepara mirabilmente il solenne adagio dell’inverno (George Sand)

Le foglie si colorano, i tramonti sono splendidi: benvenuto autunno, grazie per essere tornato

Autunno, come ogni anno vieni a farci visita, benvenuto!

Autunno, questo è il mio caloroso benvenuto, tu abbracciami con i tuoi rami carichi di foglie colorate

L’autunno è sempre benvenuto, perché ha i colori del mio cuore

Benvenuto autunno, cerca solo di non farmi troppo male

Benvenuto autunno, sei una stagione che ha un posto speciale nel cuore

Benvenuto autunno, sono contenta che tu sia arrivato dopo questa calda estate

Frasi sui colori dell’Autunno

I colori dell’Autunno sono davvero affascinanti, tanto che le pagine dei social, in questi mesi di passaggio tra l’estate e l’inverno, si riempiono di fotografie e immagini proprio relative alle sfumature di questa stagione. Rosso, giallo, oro e marrone sono i colori che richiamano immediatamente l’Autunno e che ci fanno subito sentire il tepore di questa stagione.

Vieni con me. Andiamo a inseguire l’autunno. Dentro sfumature sottili e colori dorati. Andiamo a sfiorare tutte le cose belle prima che cadano per sempre.

(Fabrizio Caramagna)

Silenziosa, svettante, la luce del primo autunno ha brillato fuori dalla finestra. (Ryszard Krynicki)

L’autunno è talmente innamorato dei tramonti da dipingerne uno su ogni singola foglia.

(Massimo Lo Pilato)

I pioppi di ottobre sono fiaccole che illuminano la via per l'inverno. (Nova S. Bair)

(Nova S. Bair)

L'autunno è una dimora d'oro e di pioggia. (Jacques Chessex)

(Jacques Chessex)

Voglio un autunno rosso come l'amore, giallo come il sole ancora caldo nel cielo, arancione come i tramonti accesi al finire del giorno, porpora come i granelli d'uva da sgranocchiare. Voglio un autunno da scoprire, vivere, assaggiare. (Stephen Littleword)

(Stephen Littleword)

Finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. (Vincent van Gogh)

Vincent van Gogh

Frasi sul bosco in Autunno

Il bosco in Autunno è uno spettacolo meraviglioso: i colori delle foglie, le chiome degli alberi che piano piano si spogliano, i profumi intensi, la terra umida e i funghi che spuntano qua e là. Ecco alcune frasi che rimandano a queste sensazioni.

Chiunque pensi che le foglie cadute siano morte non le ha mai viste danzare in una giornata di vento.

Così cadono le fronde intorno all’albero in autunno: esso non ne sa nulla, la pioggia lo bagna o lo colpisce il sole o il gelo, la vita gli si ritrae lentamente in uno spazio minimo e intimo. Esso non muore. Aspetta. (Hermann Hesse)

Giallo, rosso e arancione sono i colori della nuova stagione e il bosco la fa da padrone!

Non c’è niente di più bello che la bellezza dei boschi prima dell’alba. (Raymond Carver)

Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti dirà. (San Bernardo di Chiaravalle)

Adoro i boschi: calmano le mie tempeste, lasciandomi la pace negli occhi. (Fabrizio Caramagna)

Frasi brevi sull’Autunno

Scrittori e poeti hanno dedicato pensieri, aforismi e frasi brevi all’Autunno, stagione che offre parecchi spunti di riflessione.

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano.

(Sylvain Tesson)

Per questo preferisco di gran lunga l'autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

(Soren Kierkegaard)

La musica dell'estate lontana vola intorno all'autunno cercando il suo nido perduto. (Rabindranath Tagore)

(Rabindranath Tagore)

Di tutte le stagioni, l'autunno è quella che offre di più all'uomo e chiede di meno. (Hal Borland)

(Hal Borland)

L'autunno è la stagione più dolce, e quello che perdiamo in fiori lo guadagniamo in frutti. (Samuel Butler)

(Samuel Butler)

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale (John Donne)

(John Donne)

Frasi sulle foglie d’autunno

Le foglie sono uno dei simboli dell’autunno: colorate, cadenti e volteggianti nell’aria, sono l’immagine che questa stagione richiama immediatamente alla mente. Queste frasi sulle foglie d’autunno sono pensate specialmente proprio per chi non stanca di sorprendersi della meraviglia del foliage.

Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi e guardare la caduta delle foglie (Elizabeth Lawrence)

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore (Albert Camus)

Il vento e la foresta che piangono/tutte le lacrime d’autunno foglia a foglia/ Le foglie pestate/Un treno /che passa/La vita/ che va (Guillaume Apollinaire)

Ascolta! Il vento sta aumentando/E l’aria è selvaggia con le foglie./Abbiamo avuto le nostre serate estive/e adesso è l’ora di ottobre (Humbert Wolfe)

In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno (Tonino Guerra)

Si sta come/ d’autunno/Sugli alberi/Le foglie (Giuseppe Ungaretti)

Il fogliame ha perso la sua freschezza attraverso il mese di agosto, e qua e là una foglia gialla si mostra come i primi capelli bianchi tra le fessure di una bellezza che ha visto una stagione di troppo (Oliver Wendell Holmes)

I fiori di primavera sono fiabe, le foglie d’autunno sono drammi tragici (Mehemet Murat Ildan)

Prendi un filare di aceri in questa luce leggera e vedrai l’autunno incandescente attraverso le foglie (Hal Borland)

Cadete foglie, cadete fiori e svanite/notte distenditi, accorciati giorno,/ ogni foglia mi parla di pace soave/Staccandosi con un sussurro dall’albero autunnale (Emily Bronte)

In inglese

Che ne pensi di qualche citazione in inglese sull’autunno? La puoi usare nei meme, ma anche come una delle frasi per Instagram nel momento in cui immortalerai il tuo primo albero coperto di foglie gialle e rosse, oppure come frasi per Whatsapp da scrivere agli amici.

I’m so glad I live in a world where there are Octobers (L.M. Montgomery)

Autumn seemed to arrive suddenly that year. The morning of the first September was crisp and golden as an apple (J.K. Rowling)

No spring nor summer beauty hath such grace as I have seen in one autumnal face (John Donne)

Autumn…the year’s last, loveliest smile (John Howard Bryant)

But when fall comes, kicking summer out on its treacherous ass as it always does one day sometime after the midpoint of September, it stays awhile like an old friend that you have missed (Stephen King)

Aprils have never meant much to me, autumns seem that season of beginning, spring (Truman Capote)

I cannot endure to waste anything so precious as autumnal sunshine by staying in the house (Nathaniel Hawtorne)

Don’t you love New York in the fall? It makes me want to buy school supplies. I would send you a bouquet of newly sharpened pencils if I knew your name and address (Nora Ephron)

He found himself wondering at times, especially in the autumn, about the wild lands, and strange visions of mountains that he had never seen came into his dream (J.R.R. Tolkien)

Autumn carries more gold in its pocket than all the other seasons (Jim Bishop)

Dalle canzoni

Non c’è da stupirsi che tantissime canzoni siano dedicate all’autunno. Questa stagione è una delle metafore più comuni della malinconia e di sentimenti delicati e, diciamolo, un po’ tristi. Abbiamo selezionato alcune delle più belle frasi sull’autunno dalle canzoni, scegli quella che ti piace di più!

Si gonfia di grigio il cielo/e il suolo è già grondante di foglie./Si è profumato d’autunno (Ballata d’autunno, Mina)

L’autunno ti fa sonnolento,/la luce del giorno è un momento/che irrompe e veloce è svanita:/metafora lucida di quello che è la nostra vita…(Autunno, Francesco Guccini)

Distrarsi sembrava piuttosto facile/Credevo di sopportare la tua indifferenza/Cercando pretesti e rimedi inutili/Eri tu quel tasto dolente eri tu autunno dolciastro eri tu (Autunno dolciastro, Carmen Consoli)

Il Duomo e via Manzoni/Si coprono di grigio/E dolci innamorati/Laggiù/Si stringono le mani/E cercan nella nebbia/Un posto solitario (Autunno a Milano, Piero Ciampi)

L’autunno insieme e poi…/niente di noi./L’autunno insieme e poi…/vuoto fra noi (Un autunno insieme e poi, Nomadi)

Sarà un autunno difficilissimo/Sarà un inverno difficilissimo/Sarà una primavera difficilissima

Perché/Perché questa estate io mi sono innamorata di te (Autunno, Noemi)

Maledetto autunno/Me l' hai detto tu/Maledetto tu (Maledetto autunno, Dimartino)

Le donne d’autunno sono nuvole chiare/scolpite nel cielo per farsi guardare/Tutte storie diverse come uscite da un film/Passaggi obbligati nel cuore di un uomo/da farle passare così come sono…(Le donne d’autunno, Bungaro)

Malinconia d’ottobre/per tutto quello che non ho./Un cane passa, piscia e ride e aspetta insieme a me/Il tram di mezzanotte/Che han cancellato o non c’è più (Malinconia d’ottobre, Lucio Dalla)

Autunno già/ma perchè rimpiangere un eterno sole/se siamo alla ricerca della luce divina

lontano dalla gente che sulle stagioni muore,/sulle stagioni muore (Autunno già, Alice)