5 esercizi di respirazione che ti aiuteranno a gestire lo stress

L o stress non ti dà tregua? 5 esercizi di respirazione che ti aiuteranno a gestirlo in modo efficace

Troppi impegni, poco tempo e tanti problemi: gestire lo stress non è affatto semplice, ma un aiuto può arrivare dagli esercizi di respirazione. Il respiro infatti è fondamentale per il nostro benessere psicofisico, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Queste tecniche, frutto di studi e lunghe tradizioni, possono essere una buona tecnica per ritrovare l’equilibrio, rilassare la mente e calmarsi.

Il tuo respiro contro l’ansia

La respirazione d’altronde è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo. Aiuta a portare ossigeno in tutto il corpo e gli esercizi di respirazione possono aiutarti a incanalare il respiro nel modo esatto. Se impari queste tecniche e le fai tue potrai reagire nel modo giusto ai momenti difficili che ti capiteranno nella vita quotidiana. Ad esempio, ti sei accorta che quando sei in ansia tendi a trattenere il fiato? Si tratta di un gesto istintivo che però ostacola il flusso dei movimenti e ti sottrae energia.

Gli esercizi anti-stress di cui avevi bisogno

Dunque non perdere tempo: trova un luogo tranquillo in cui nessuno ti disturberà. Può essere la tua camera da letto, il tuo ufficio oppure un angolo di casa dove ti senti al sicuro. A questo punto non ti resterà che sdraiarti e iniziare a praticare la respirazione. In alternativa puoi restare anche seduta, l’importante è che tu sia in una posizione comoda e pronta per concentrarti sul tuo respiro. Ti proponiamo diverse tecniche, tutte particolarmente valide per contrastare stress, ansia e negatività. Dovrai essere tu a scegliere la tua preferita per ritrovare l’equilibrio e l’energia di cui hai bisogno.

Respiro di Fuoco

Questo esercizio di respirazione è molto utile per rimodulare la frequenza del battito cardiaco e ritrovare l’energia perduta a causa dello stress. Se incanalerai le forze nella direzione giusta riuscirai a placare la mente e a vivere la tua esistenza in modo più rilassato e meno frenetico. Posa un palmo della mano sul petto, proprio sotto la clavicola, mentre l’altro andrà posizionato sulla pancia. Inspira ed espira attraverso il naso, rapidamente, concentrandoti sul movimento del corpo. Ripeti per cinque volte, poi chiudi gli occhi ed espira intensamente.

Tecnica 4-6-4

La 4-6-4 è una tecnica di respirazione che ti insegna a cambiare modo di respirare, abbandonando le vecchie abitudini, spesso dannose. L’esercizio è tanto semplice quanto efficace: inspira per 4 secondi, poi trattieni il respiro per 6 secondi ed espira per altri 4 secondi. Ripeti la sequenza sino a quando non ti sentirai più rilassata. Dopo ti accorgerai di respirare in modo differente, molto meglio di quanto facevi prima.

Respiro del segno

Alla fine di una lunga giornata, soprattutto se è stata difficile e ricca di impegni, l’unica cosa che vuoi è liberarti dalle tensioni accumulate. Questo esercizio può esserti utile, consentendoti anche di addormentarti subito. In questo modo potrai riposarti al meglio e recuperare le energie. Prima di tutto apri leggermente la bocca, inspirando sino a quando non sentirai un “click” nelle tue orecchie. Subito dopo espira, producendo il suono: “Ahhh”. In questo modo riuscirai a cancellare i pensieri che vengono prodotti dall’emisfero sinistro del cervello, ossia quello in cui hanno origine preoccupazioni, tensioni e paure.

Respirazione equa

Fra gli esercizi migliori per combattere ansia e stress c’è quello della respirazione equa. Si tratta di una pratica molto antica che deriva da pranayama yoga. In sostanza dovrai far durare in modo uguale inspirazione ed espirazione. Per prima cosa chiudi gli occhi, concentrando l’attenzione sul modo in cui respiri normalmente. Poi inizia a contare lentamente ispirando dal naso: 1-2-3-4. Espira, sempre contando allo stesso modo. Ripeti più volte questa operazione, tentando di raggiungere una consapevolezza di ciò che fa il tuo corpo: i polmoni che si riempiono e si svuotano ad ogni movimento.

Respiro consapevole

La respirazione consapevole, lenta e profonda può aiutarti a ridurre ansia e stress. Questa tecnica è semplice da eseguire e puoi farla ogni volta che senti la tensione diventare eccessiva. Trova un luogo tranquillo e confortevole, poi siediti o mettiti sdraiata. Inspirare ed espirare normalmente, tentando di ascoltare il tuo corpo. Poi fai un respiro lento con il naso e punta l’attenzione sulla pancia e la zona superiore del corpo che si espandono.

Infine espira. Scegli una parola su cui concentrarsi e da pronunciare mentre espiri. Ad esempio “calmo”, “tranquillo” o “sicuro”. Durante l’inspirazione prova a immaginare un’onda che accarezza tutto il tuo corpo, mentre nell’espirazione l’acqua trascina via energie e pensieri negativi. Continua per diversi minuti sino a quando non ti sentirai meglio.