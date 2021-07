P rendersi del tempo per sé fa bene al cuore e allo spirito: ecco 6 motivi per cui vale la pena, ogni tanto, cercare la solitudine

Perché cercare la solitudine fa bene

Passare del tempo in solitudine, in compagnia solo di noi stesse è sempre più difficile, soprattutto oggi.

Nell'epoca dei social media siamo abituati a essere costantemente aggiornati su quanto sia (apparentemente) divertente e piena la vita degli altri, motivo per cui ci sentiamo spinti a dover dimostrare in qualche modo di essere ugualmente impegnati e circondati di amici.

Eppure, a volte, non c'è niente di meglio di una serata in compagnia di noi stesse, per ricalibrare le energie e ritornare al centro della nostra vita. Saper stare da sole e, in qualche misura, la solitudine, è fondamentale per l'individuo, per aiutarlo a focalizzare meglio le persone e le cose che lo circondano.

Siamo abituati a pensare che fare le cose da soli sia triste. Per questo ci limitiamo a concederci del tempo libero solo tra le mura di casa.

Invece dovremmo provare a spendere il nostro momento di relax con noi stesse, facendo tutte quelle attività che di solito facciamo in compagnia. Per esempio: andare a una mostra, vedere un film al cinema, sedersi in un bar o un ristorante, viaggiare. Sono le convenzioni sociali a frenarci, il più delle volte, ma se riusciamo a superare lo scoglio del giudizio degli altri, scopriremo un altro mondo, in cui il tempo e lo spazio sono solo nostri. Iniziamo con piccole cose, come perderci da turista nella nostra città, armate di un libro e lasciamoci andare.

Abbiamo stilato almeno 6 validi motivi per cui vale la pena ritagliarsi del tempo da sole ogni tanto. Scoprili tutti!

Impari a cavartela da sola

È normale essere influenzati dalle idee degli altri, quando si è costantemente circondati da persone. Il parere di amici e familiari spesso è utile per prendere alcune decisioni, così come le esperienze già vissute da altri. È altrettanto importante, però, potersi fare un'opinione propria riguardo al mondo che ci circonda, senza nessuna alterazione dall'esterno. In più, passare del tempo da soli aiuta a essere i problem solver di se stessi. Quando si è troppo abituati a fare affidamento sulle altre persone si rischia di sentirsi persi nel momento in cui queste non sono disponibili. Se invece sei abituata a cavartela da sola, l'aiuto degli altri sarà sicuramente apprezzato, ma anche senza saprai bastare a te stessa e uscirne vincitrice.

E' rigenerante per la mente e lo spirito

Rimanere da sola, a contatto con i tuoi pensieri, può farti sentire a disagio, se sei abituata a essere sempre circondata da persone. Ma ben presto ti renderai conto di quanto possa essere rigenerante per la mente e lo spirito. Il tempo sembra fermarsi per aspettare quelle che sono le tue esigenze e i tuoi bisogni.

E dato che non c'è alcun motivo per cui tu debba rimanere ferma a fissare il soffitto, puoi sfruttare questa opportunità per fare mille cose che stimolino la tua creatività: scrivere, dipingere, dedicarti alla casa, leggere un buon libro, cucinare provando nuove pietanze, per fare alcuni esempi.

Vivi i rapporti con più qualità

Essere sempre circondati dagli amici più stretti e dai familiari non solo ci rende meno indipendenti, ma ci rende in un certo senso assuefatti alla loro presenza e al loro affetto, che rischieremmo di dare per scontati.

Meglio, invece, darsi la possibilità di sentire la mancanza dei nostri cari ogni tanto, in modo da dare più peso e valore al tempo trascorso insieme. Insomma, più qualità e meno quantità.

Ti fa sentire una regina

Quando decidi di ritagliare del tempo da sola, non esistono compromessi. Sei tu la regina e ogni tuo desiderio dev'essere un ordine per te stessa. Questo significa sapere cosa ti rende felice, quali sono le attività che ti fanno stare bene e ti fanno sentire appagata.

Il senso di colpa va lasciato fuori dalla porta, almeno per un giorno. In questo modo sarai un'amica, moglie, fidanzata, lavoratrice migliore per te e chi ti sta vicino.

Ti fa riflettere sul tuo vissuto quotidiano

La vita frenetica di ogni giorno ci impone ritmi serrati, in cui è sempre più difficile rallentare e prendersi del tempo per se stessi. Se poi ogni momento libero viene impiegato per stare con altre persone, diventa impossibile trovare la voglia e la forza di fermarsi a pensare.

Invece riuscire a trovare il tempo per riflettere su quello che ci accade ogni giorno e su quello che dobbiamo affrontare è importante, perché ci aiuta a uscire dal rullo compressore che sono le nostre vite e ad analizzare in modo più lucido il da farsi. L'ideale sarebbe ritagliarsi un momento alla fine di ogni giornata o di ogni settimana per fare un bilancio e capire cosa ci ha reso felici e cosa, invece, vorremmo cambiare.