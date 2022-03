Se fai le cose da sola non sei matta: sei incredibilmente forte

C erto, tutti penseranno che un po’ matta lo sei, ma spesso non è una scelta che hai compiuto di tua spontanea volontà. Spesso, infatti, una catena di supporto non c’è

Fai le cose da sola? Sei una forza della natura, e questo nessuno può negartelo. Abbiamo scritto veramente tanti, troppi articoli che parlando dell’importanza del delegare, eppure spesso questa opzione così preziosa non è neanche sul tavolo.

Sei da sola, ti mancano le risorse e non puoi fare altro che arrangiarti? Non farti schiacciare dal mondo, impara a gestire questo peso in maniera che non ti renda succube dei tuoi doveri.

Sei una self-made woman?

L’America ama il mito del self-made man. Un uomo che, dal niente, si è fatto da solo. Dalle stalle alle stelle, in ascesa verticale. Ecco, non sempre questo genere di dinamiche riguardano un’ascesa al successo. A volte, fai le cose da sola perché non si può fare altrimenti. Non è una forma di orgoglio o un bisogno di dimostrare qualcosa.

Fai tutto da sola perché, a livello pratico, non ci sono strumenti di supporto che possono darti una mano. Fare le cose da sola è bellissimo: ti rende indipendente, costruisce il tuo senso pratico e nobilita i tuoi obiettivi. In alcuni casi ha una controindicazione pericolosa: può dare dipendenza. Nel 100% dei casi, invece, l’effetto collaterale che emerge è quello per cui nasce in te la sensazione di stare scivolando verso la necessità di un ricovero coatto.

L’arte di arrangiarsi è antica e nobile. Caricarsi addosso il peso del mondo è un’arte che, se tutti avessimo imparato, trasformerebbe questo mondo in un luogo di cui essere orgogliosi. Eppure, non si può. Fare tutto da sole significa scivolare lentamente verso il dissesto mentale. Significa rosicchiare ogni giorno la tua salute psicofisica.

Davvero non c’è altra opzione?

La vita può schiacciare le volontà più indomite in poco tempo. Eventi traumatici, periodi di difficoltà, dolore, sofferenza. Improvvisamente, da donna forte e solare, ti trasformi in una creatura che si muove meccanicamente attraverso le sue incombenze.

Il dolore ti ha lavato il cervello e ti fa credere che non c’è altra opzione. Quante volte hai detto che devi fare la tal cosa? Quante volte hai pensato che non c’era un altro modo? Questo ragionamento può applicarsi a tutto. Da problemi semplici a grandi dilemmi nella vita a situazioni di vera difficoltà non solo psicofisica, ma anche economica. Quando si hanno i soldi, del resto, una soluzione si trova sempre, in qualche modo.

Partiamo dal presupposto che tutto questo preambolo non vuole insultare la tua scelta. Fai le cose da sola non perché sei matta. Le fai perché hai scelto di caricarti sulle spalle ciò che gli altri non possono o non fanno, e che non hai intenzione di lasciare indietro. Sei una potenza. Un bastione. Un punto fermo nella vita della tua famiglia e un esempio sfolgorante per i tuoi figli.

Quello che vogliamo dirti attraverso le parole di questo articolo è che per quanto tu sia forte, questa situazione non è sostenibile nel lungo periodo senza ripercuotersi con conseguenze devastanti sulla tua salute.

Fai le tue scelte

Il solo fatto di aver deciso di prenderti carico di tutti i problemi è stata una tua libera scelta. Si può affermare che esistono situazioni estreme di massima emergenza per cui è necessario rimboccarsi le maniche in solitudine? Assolutamente sì. Tuttavia, col passare del tempo, queste situazioni di acuta necessità si ammorbidiscono, cambiano, si evolvono.

La scelta di fare tutto da sola deriva dal fatto che al momento, forse, non riesci a vedere opzioni migliori, o che semplicemente i vantaggi della faccenda superano di gran lunga quelli che ritieni essere gli svantaggi. Per esempio, hai deciso di rimanere in un’azienda che odi, a fare un lavoro che cordialmente detesti, per il semplice fatto che ti senti troppo vecchia per ricominciare da un’altra parte. Lo vedi come un obbligo morale ed etico nei confronti della tua famiglia, addirittura talvolta un ricatto: in realtà, però, è una tua scelta.

Prendi consapevolezza: fai le cose da sola perché sei una forza della natura

A volte non ti rendi conto di avere un’opzione per il semplice fatto che le circostanze ti hanno messa all’angolo. Ti soverchiano al punto in cui hai l’impressione che la tua vita sia costellata da obblighi e legami che ti hanno derubato della tua possibilità di scegliere.

Il semplice fatto che decidi di seguire la tua strada è una scelta in sé. Puoi decidere di subire la vita, oppure di ricambiare le sue palle curve e fare in modo che questo momento di difficoltà in cui tutto ricade su di te si trasformi in una situazione più vantaggiosa e luminosa. Se ti senti sola, isolata e col peso del mondo addosso, fai in modo che questa situazione ti insegni qualcosa. Ti renda più forte. E soprattutto, rendi pan per focaccia a quello che ti aspetta, facendo in modo che la fatica di oggi sia un grande risultato per domani. Come? Operando delle scelte.