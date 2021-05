Le frasi più belle di Friends, la serie tv che debuttava nel 1994 e che ha compiuto 25 anni. Citazioni cult dalle 10 stagioni

Le migliori frasi di Friends

Le serie tv cult ci regalano dialoghi brillanti, commoventi, ironici che spesso è un piacere rispolverare e citare con gli amici. E' sicuramente il caso della serie di culto Friends, la storia dei 6 amici con appuntamento fisso al Central Perk. Dopo il debutto nel 1994, Friends è andata avanti per ben 10 stagioni, mantenendo un pubblico affezionato e conquistando sempre nuovi fan. Oggi, nel 2021 stiamo per assistere a una storica Reunion di Friends: nel link di seguito tutte le info sull'operazione:

C'è da dire che Monica, Ross, Chandler, Rachel, Phoebe e Joey ci hanno accompagnato per 10 anni, ma anche una volta terminata Friends abbiamo continuato a citarli, a ricordare gli episodi più divertenti. Per questo abbiamo pensato di fare una raccolta di frasi belle di Friends da "sharare" con gli amici che condividono la nostra stessa passione.

P.S. Se non hai mai visto Friends, non sei fuori tempo massimo: le stagioni della serie tv le trovi sia nel catalogo Netflix e che catalogo di Amazon Prime Video.

Le migliori frasi di Rachel di Friends

Forse il personaggio più amato in assoluto di Friends. Rachel, la viziata figlia di papà che molla il buon partito all'altare per fare qualcosa della sua vita, ci ha fatto tagliare capelli in modi che mai avremmo immaginato. E' diventata un'icona di stile, ma per tutte le 10 stagioni è stata senza dubbio anche un'icona di autentica comicità. Interpretata da Jennifer Aniston, Rachel ci ha regalato perle di ironia come queste:

Il segreto di una persona è tutto nel primo bacio

Ragazzi, secondo voi è il vestito che può indossare la ragazza di un paleontologo?

Ma non è possibile che non ti abbia ancora baciato. Pablo al sesto appuntamento aveva già dato un nome ai miei seni!

So che io e te ultimamente ci siamo perse di vista, ma sei l'unica persona che conosco che vive in questa città

Oh, mi dispiace, forse la mia schiena ha urtato il tuo coltello

Forse non avrò bisogno del tuo denaro! Ho detto forse aspetta!

Non so neanche da che parte cominciare a spiegarti quanto mi mancherai. Sappi che sei l’unica ragione al mondo per cui vorrei non andare in Francia. Ok? Quindi se pensi veramente che io non ti abbia salutato perché per me non conti quanto tutti gli altri, ti sbagli di grosso. Tu conti più di tutti gli altri

Oh, certo! Incontrata, corteggiata e bam, dopo nove anni sono stata tua!

Ross, adesso posso parlare io? Sono incinta!

E tu hai chiuso con me?

In inglese

Ormai le serie tv si vedono in inglese e, ti assicuriamo, vale davvero la pena di fare questo piccolo sforzo se desideri vedere (o ti appresti a vedere per la prima volta) Friends. Le battute in lingua orginale filano meglio, c'è poco da fare. Per invogliarti a fare il grande salto, eccoti una serie di frasi di Friends in inglese

We were on a break! (Ross)

How you doin'? (Joey)

They don't know that we know They know we know (Phoebe)

I'm hopeless, and akward, ad desperate for love (Chandler)

Joey doesn't share food!!! (Joey)

He's her lobster (Phoebe)

It's so typical. "I am a man, I have a penis!" (Rachel)

Welcome to the real world! It sucks. You're gonna love it (Monica)

Someone ate the only good thing in my life! (Ross)

Oh, I wish I could. But I don't want to (Phoebe)

Frasi sull'amore da Friends

Non mancano nemmeno le frasi d'amore in Friends e in particolare vogliamo ricordarti la romanticissima dichiarazione di Monica e Chandler, quando la coppia decide che è giunta finalmente l'ora di sposarsi!

Monica : "In tutta la mia vita non ho mai pensato di poter essere così fortunata da innamorarmi del mio miglior amico"; Chandler : "Va bene, non importa tesoro, continuo io. Credevo che importasse cosa dire, o dove l'avrei detto, ma poi ho capito che l'unica cosa che conta è che tu mi rendi più felice di quanto avessi mai potuto immaginare. E se tu vorrai io passerò il resto della mia vita a renderti altrettanto felice

Lei è la tua aragosta!

Frasi Friends sull'Amicizia

L'amicizia è il fil rouge che unisce Monica, Ross, Rachel, Chandler, Phoebe e Joey, più ancora dell'amore che nasce poi tra alcuni dei protagonisti e questa frase di Phoebe sintetizza bene il senso di questo sentimento. Senza dubbio una delle frasi sull'amicizia più belle!

Una promessa tra amici del cuore significa non dover mai dare una spiegazione (Phoebe)

Frasi dalle Serie tv

Frasi più belle dei personaggi famosi