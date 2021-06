I l rapporto tra sorelle è unico e per molte fondamentale: abbiamo raccolto citazioni, aforismi e frasi che celebrano questo rapporto da dedicare alle proprie sorelle (di sangue e non)

Frasi per sorelle

Le frasi belle parlano spesso di persone che amiamo, tra cui ci sono anche le sorelle. Una sorella è un dono speciale, perché quando si instaura un rapporto forte e solido ci si sente sempre sostenute e protette. E questo vale non solo per le sorelle "di sangue", ma anche per le sorelle acquisite che la vita mette sulla nostra strada: non a caso le amiche più care, quelle di una vita, possono essere considerate esattamente come sorelle. Frasi e aforismi che parlano delle sorelle abbondano e vengono sia dalla letteratura che dal cinema e dai film.

Come è ovvio ci sono anche alcune frasi per le sorelle di alcune celebrità e vip, perché quando una donna ha una sorella nella sua vita con cui va d'accordo difficilmente riesce a non parlarne. Ci sono sorelle che sono anime gemelle fin dalla nascita, altre che si ritrovano quando sono già più grandi ed è a tutte loro che dedichiamo queste frasi e citazioni per le sorella bellissime!

Frasi per sorelle maggiori o minori

E' meglio essere una sorella maggiore o una sorella piccola? Ognuna la pensa in maniera diversa, ma noi abbiamo pensato a delle frasi sia per le sorelle grandi che per le sorelle minori! Sicuramente il rapporto con una sorella minore è caratterizzato dalla tenerezza, mentre una sorella maggiore è vista come una roccia e un punto di riferimento.

"Quando sei una sorella maggiore, è un grande lavoro. Io non so come si sentono le sorelle minori rispetto al loro lavoro, ma quando sei una sorella maggiore, ci si aspetta che ti prenda cura di tutto. E questo ti fa sentire bene. A me lo fa" (Venus Williams)

"Una sorella sorride quando l'altra racconta la sua storia, perchè lei sa dove sono state aggiunte le decorazioni" (Chris Montaigne)

"Il mio primo lavoro è la sorella maggiore, e lo prendo molto seriamente" (Venus Williams)

"La cosa migliore delle sorelline è questa: esse passano così tanto tempo a desiderare di essere sorelle maggiori che alla fine esse sono molto più sagge di quanto quelle maggiori posso mai essere" (Gemma Gurgess)

"Le sorelle maggiori sono la gramigna nel prato della vita" (Linus)

"Possiamo sembrare vecchie e sagge di fronte al mondo esterno. Ma per la sorella siamo ancora alle scuole medie" (Charlotte Gray)

"Una sorella è un pizzico d’infanzia che non potrà mai perdersi" (Marion C. Garretty)

" A stare tra sorelle e fratelli si può continuare a essere bambini in eterno" (Banana Yoshimoto)

"Essere sorelle è probabilmente la parentela più competitiva all’interno della famiglia, ma una volta che le sorelle sono cresciute, diventa la relazione più forte" (Margaret Mead)

"Una sorella è sia il tuo specchio, che l’opposto" (Elizabeth Fishel)

Frasi sull'amore tra sorelle

L'amore che lega due sorelle è speciale, è un sentimento che non ha nulla a che vedere con ciò che si prova per un'amica o per gli altri familiari. Queste frasi descrivono bene questo sentimento così particolare e speciale, leggiamole con attenzione per trovare la citazione o la frase più adatta a quel che condividiamo con nostra sorella.

"Sai bene quanto me qual è il valore dell’affetto di una sorella: non c’è nulla di simile in questo mondo" (Charlotte Brontë)

"Aiutarsi l'una con l'altra, è parte della religione della sorellanza" (Louisa May Alcott)

"Se non riesci a capire come una donna possa amare teneramente sua sorella e allo stesso tempo aver voglia di torcerle il collo, probabilmente sei figlia unica" (Linda Sunshine)

"Avere un rapporto d’amore con una sorella non significa semplicemente avere un’amica e una confidente, ma un’anima gemella, e per tutta la vita" (Victoria Secunda)

"Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno"

(Karen Brown)

(Karen Brown) "La cosa migliore dell’aver avuto una sorella è che ho sempre avuto un’amica" (Cali Rae Turner)

"Nessuna amica è come una sorella" (Christina Rossi)

"Qual è la buona notizia, se non si ha una sorella con cui condividerla?" (Jenny De Vries)

"Non c’è consolazione più confortante di quella che si trova tra le braccia di una sorella" (Alice Walker)

"Che Dio ti benedica, mia cara, e ricorda che sei sempre nel cuore − oh! così ben riposta che non c’è possibilità di fuga − di tua sorella" (Katherine Mansfield)

Frasi per il compleanno delle sorelle

Gli auguri di compleanno per una sorella devono essere unici e devono essere un concentrato dell'affetto che questa donna della nostra vita ci ispira. Possiamo scegliere anche degli auguri di compleanno simpatici, o anche ispirarci agli auguri per il compleanno di un'amica, insomma la scelta è decisamente ampia! Ci sono poi dei momenti particolarmente significativi, come diventare maggiorenne e li vi consigliamo gli auguri di compleanno per i 18 anni. Leggi anche le frasi di auguri di buon onomastico che puoi usare per tua sorella

"Buon compleanno alla mia sorellona: ti voglio bene"

"Da quando sono nata a oggi sempre insieme, tanti auguri sorella e continuiamo così"

"Non c'è nessuno a cui mi ispiri più di te, auguri di buon compleanno sorellona"

"Tanti auguri di buon compleanno a mia sorella, una donna unica"

"Cara sorellina, ti auguro tantissimi auguri di compleanno"

"Auguri di compleanno alla sorella migliore del mondo"

"Tantissimi auguri sorellona, ti voglio bene e ti auguro un compleanno indimenticabile"

"Buon compleanno a mia sorella, la mia migliore amica"

"Auguri te, cara sorella, spero che tu sia sempre felice"

"Tanti auguri di buon compleanno, che tutti i tuoi desideri si avverino sorellona"

Frasi per cugine come sorelle

C'è chi non ha una sorella, ma che prova questo tipo di affetto per la prova cugina. Soprattutto quando le due mamme (che poi sono sorelle) sono molto legate, o quando ci sono delle particolari affinità, è facile che due cugine diventino come sorelle. Ecco le frasi belle che potete usare in questo caso.

" Io telefono sempre a mia cugina perché siamo molto legate. Siamo quasi come sorelle, e siamo legate anche perché le nostre madri sono sorelle” (Britney Spears)

"Il nostro legame è più forte che mai, siamo come due sorelle"

"Sei la sorella che non ho mai avuto, ma che ho sempre desiderato"

"Nemmeno una sorella potrebbe volerti tanto bene quanto te ne voglio io"

"Più che una cugina sei per me una sorella"

"Ti voglio bene come a una sorella"

"Mia mamma e tua mamma sono sorelle, ma anche io mi sento legata a te allo stesso modo"

"Una cugina, per me, è come una sorella, e tu infatti sei questo per me"

"So che ci sarò sempre per te, così come tu ci sarai per me: sei una sorella"

"L'affetto che ho per te è quello che avrei per una sorella"

Dalle canzoni

Ci sono diverse canzoni che parlano di quanto sia importante una sorella. Da Laura Pausini a Carly Simon i cantanti non si sono tirati indietro nel tessere le lodi delle sorelle. Questi sono i versi dei brani che abbiamo ritenuto più significativi, ma probabilmente ce ne sono anche altri!

"E voglio che sia tu/A preparare il mio paracadute/Senza pose/Senza trucco/Mi presento a te/Perché so che non giudicherai" (Nel primo sguardo, Laura Pausini)

“Urlare a squarciagola/fantasmi sotto le lenzuola/bambini non fate casino/domani c’è scuola” (Due su due, Articolo 31)

"We are family/I got all my sisters with me/We are family/Get up ev’rybody and sing" (We are family, Sister sledge)

"Little me/Please forgive me/I couldn't see/You hurting inside" (Little Me - To my sister, Britney Spears)

"Sisters are doin' it for themselves./Standin' on their own two feet./And ringin' on their own bells./Sisters are doin' it for themselves" (Sisters are doin it for themselves, Eurythmics)

"Sisters, sisters/There were never such devoted sisters/Never had to have a chaperone, No sir/I’m there to keep my eye on her/Caring, sharing" (Sisters, The Puppini Sisters)

"She rides in the front seat, /She's my older sister/She knows her power over me/She goes to bed an hour later than I do/When she turns the lights out/What does she think about?/And what does she do in the daylight/That makes her so great?" (Older sister, Carly Simon)

"You've got to dance little sister don't give up today/Hang on till tomorrow I don't wanna hear you're late/Dance little sister don't give up today/Hang on till tomorrow don't give up your stay" (Dance Little Sister, Terence Trent Darby)

"Oh your sister can't twist but she can rock and roll/Out bucks the broncos in the rodeo-do/She's only sixteen but it's plain to see/She can pull the wool over little old me/Your sister can't twist but she can rock and roll/Your sister can't twist but she got more soul than me" (Your sister can't twist, Elton John)

"Sister, I hear you laugh/My heart fills full up/Keep me please/Sister, when you cry/I feel your tears running down my face/Sister, Sister keep me" (Sister, Dave Matthews Band)

Dai film

Molti film affrontano il tema della "sorellanza", praticamente tutti quelli che parlano di famiglia! Del resto è un rapporto tutto femminile così speciale da non conoscere eguali. Da Io e mia sorella, film cult di Verdone con Ornella Muti a Il giardino delle Vergini suicide, ci sono davvero molte pellicole che disegnano splendidi ritratti di sorelle.

"Lei è la sorella? E da quanto tempo?" (Totò)

"Melody, sei una bambina fantastica ma, se devo essere sincero, ti vedo più come una sorella. E mia sorella non mi piace" (I Simpson)