Frasi Stato Whatsapp

La nostra vita è un continuo scambiarsi di messaggi su Whatsapp. Chat private, con moglie, marito, compagna/o, fidanzato/a; chat di gruppo, con amiche, con la family, con quelli della palestra e così via. Per questo ci serve una ricca scorta di frasi belle da dedicare a tutti i nostri contatti e da mettere nello stato! Cambiare stato serve anche a far sapere agli altri come stiamo, a cosa pensiamo e così via.

Le frasi per Whatsapp hanno anche questa funzione, in effetti e quindi, se stai lì che ti spacchi la testa perché non ti viene in mente nulla, non ti preoccupare: arriviamo noi con i suggerimenti, proprio come abbiamo già fatto con le frasi per Instagram e le frasi per i selfie!

Frasi Stato Whatsapp divertenti

Una risata ci seppellirà. E speriamo che sia così, perché sarebbe proprio un gran finale. Intanto pensiamo a delle frasi per lo stato di Whatsapp che siano divertenti, sì, che strappino un sorriso alle persone che ci scrivono e ci seguono. Qui trovate la nostra top ten delle frasi per lo stato di Whatsapp divertenti

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene (Mark Twain)

All'infuori del cane, il libro è il migliore amico dell'uomo. Dentro il cane è troppo buio per leggere (Groucho Marx)

Ho sette figli. Le tre parole che senti di più a casa mia sono "ciao", "arrivederci" e "sono incinta" (Dean Martin)

Gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta (Groucho Marx)

La durata di un film dovrebbe essere direttamente commisurata alla capacità di resistenza della vescica umana (Alfred Hitchcock)

Quando la vita è appesa a un filo, è assurdo il prezzo del filo! (Daniel Pennac)

Paradossalmente la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un cazzo (Charles Bukowski)

Cerca di essere uomo, reagisci! La tua ragazza ti ha lasciato? E lasciala anche tu (Tiziano Sclavi)

Sono libero da ogni pregiudizio. Odio tutti allo stesso modo (W.C. Fields)

Alcuni portano la felicità ovunque vadano. Altri quando se ne vanno (Oscar Wilde)

Frasi Stato Whatsapp corte

Brevi, anzi brevissime: queste sono le frasi per lo stato di Whatsapp quando vogliamo "fulminare" chi ci legge. Poche parole, ma scritte davvero bene (parliamo di gente tipo Seneca!) che ci permettono di avere degli stati di Whatsapp efficaci. Ecco le frasi per lo stato di Whatsapp corte che puoi usare in ogni occasione.

Esiste solo una felicita' nella vita : amare ed essere amati (George Sand)

Tutto quello che sei capace di immaginare è reale (Pablo Picasso)

L'abbigliamento spesso rivela l'uomo (William Shakespeare)

Ama la verità ma perdona l'errore (Voltaire)

Ci si abbraccia per ritrovarsi (Alda Merini)

La volontà non si impara (Seneca)

Supera te stesso e supererai il mondo (S. Agostino)

Ma come è sempre tardi per amare (Salvatore Quasimodo)

Il mio unico rimpianto nella vita e' di non essere qualcun altro (Woody Allen)

Un vecchio non ha piu' vizi, sono i vizi che hanno lui (Max Jacob)

Frasi Stato Whatsapp amore

L'amore ai tempi di Whatsapp? Si fa sullo stato! Ok, magari non è proprio così, però una frase d'amore sullo stato sta sempre bene, soprattutto se sei nel tuo periodo farfalle nello stomaco per qualcuno e ogni cosa, anche il più piccolo dettaglio, rimanda a voi due, anche il modo in cui si increspa il caffè nella tazza (e non fingere che non sia così)

Innamorarsi è dar vita a una religione il cui dio è fallibile (Jorge Louis Borges)

Sono platonici solo gli amori impossibili (Mario Vassalle)

Avere qualcuno a cui poter dire -A domani- tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli (Marilyn Monroe)

L'amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande (Woody Allen)

Ogni uomo della vita mia era il verso di una poesia perduto, straziato, raccolto, abbracciato. Ogni amore della vita mia e cielo e voragine e terra che Maggio per vivere ancora (Alda Merini)

Se l'amore è cieco, tanto meglio si accorda con la notte (William Shakespeare)

Quanto è più bello sentirsi dire: sono pazza di te sebbene tu non sia né intelligente né onesto, sebbene tu sia bugiardo, egoista e mascalzone! (Milan Kundera)

Le cose che ami di più, hai paura di prenderle (Audrey Hepburn)

L'amore sopporta tutto, crede a tutto, spera in tutto, resiste a tutto. L'amore non tradisce mai (San Paolo)

L'amore che dura più a lungo è l'amore non corrisposto (Somerset Maugham)

Dalle canzoni

Le canzoni sono una fonte di ispirazione inesauribile e non fanno di certo eccezione gli stati di Whatsapp. Si può citare il successo del momento, oppure un grande classico della musica italiana o straniera. Qui ti abbiamo messo qualche suggerimento, scegli con attenzione la citazione che fa per te!

Che cosa c’è?! C’è che mi sono innamorato di te… (Che cosa c'è, Gino Paoli)

Noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare (Anna verrà, Pino Daniele)

Luce dei miei occhi, brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti (Meravigliosa creatura, Gianna Nannini)

E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita (Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti)

Se un’emozione ti cambia anche il nome tu dalle ragione (Fatti bella per te, Paola Turci)

Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più (Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi)

Siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi (Ultimo, I tuoi particolari)

Molto spesso una crisi è tutt’altro che folle: è un eccesso di lucidità (La crisi, Bluvertigo)

Le meraviglie in questa parte di universo, sembrano nate per incorniciarti il volto (Tutto l'amore che ho, Jovanotti)

C’ho una festa dentro al cuore, lo sai che ti vorrei invitare?! (Le ragazze, Luca Carboni)

L'amicizia è il sentimento più bello del mondo, gli amici sono ciò che rendono la tua vita speciale in alcuni casi e tollerabile in altri. Queste frasi sull'amicizia puoi utilizzarle per i tuoi stati di Whatsapp e dedicarle di volta in volta a un amico diverso.

La prima legge dell'amicizia è di chiedere agli amici cose oneste, e di fare per gli amici cose oneste (Cicerone)

L'amicizia è amore senza le sue ali (George Gordon Byron)

Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni (Aristotele)

I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore (Helen Keller)

Nessuno è inutile se ha un amico. Se siamo amati, siamo anche indispensabili (Robert Louis Stevenson)

Un amico è colui che indovina sempre quando si ha bisogno di lui (Jules Renard)

L'amicizia è una pianta che deve saper superare la siccità (Joseph Joubert)

Se due persone sono fatte l'una per l'altra finiranno per ritrovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze (Nora Ephron)

Gli amici non sono né molti né pochi ma in numero sufficiente (Hugo von Hofmannsthal)

Amici si nasce, non si diventa (Henry Adams)