Frasi sull’estate 2025

L'estate è la stagione più amata, per questo non è affatto difficile trovare delle frasi belle che ne parlino.

In questo articolo trovi frasi e aforismi che parlano proprio dell’estate e che raccontano questa stagione in tutti i suoi aspetti e sfumature più affascinanti, passando per il caldo e soffermandosi su date simbolo come il Solstizio d’Estate.

Frasi sull’estate dalle canzoni

Quante sono le canzoni che parlano d’estate? Impossibile conoscerne il numero esatto, perché sono tantissime. Queste sono le 10 frasi sull’estate tratte da canzoni famosissime, di quelle che quando passano in radio ti ricordano le risate dei mesi caldi, i falò sulla spiaggia, gli amori che bruciano tra giugno e agosto e si disperdono con l’arrivo della brezza di settembre.

Divertitevi anche a vedere i classici film sull'estate o iper scovare nuove frasi su questa bellissima stagione.

“Non senti che/Tremo mentre canto/È il segno di un’estate che/Vorrei potesse non finire mai” (Estate, Negramaro)

“Estate,/sei calda come i baci che ho perduto,/sei piena di un amore che è passato,/che il cuore mio vorrebbe cancellar…” (Estate, Mina)

“Notti magiche/Inseguendo un goal/Sotto il cielo/Di un’estate italiana” (Notti magiche, Edoardo Bennato e Gianna Nannini)

“Un’estate al mare /Voglia di remare /Fare il bagno al largo /Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni /Un’estate al mare /Stile balneare /Con il salvagente /Per paura di affogar” (Un’estate al mare, Giuni Russo)

“Un’estate fa/non c’eri che tu/ma l’estate assomiglia a un gioco/E’ stupenda ma dura poco,/poco, poco, poco” (Un’estate fa, Franco Califano)

“Sento il mare dentro a una conchiglia estate/L’eternità è un battito di ciglia/Sento il mare dentro a una conchiglia estate/L’eternità è un battito di ciglia” (Estate, Jovanotti)

“E state/Li dove siete/Com’è che state?/Ci state bene?/E state” (Tra le granite e le granate, Francesco Gabbani)

“L’estate sta finendo e un anno se ne va/Sto diventando grande lo sai che non mi va/In spaggia di ombrelloni non ce ne sono più/È il solito rituale, ma ora manchi tu” (L’estate sta finendo, Righeira)

“Via, via questo settembre/Voglio tornare a adorarti là/Mentre mordevi il cornetto/La tua bici rossa Atala/Che pedalavi solo a piedi scalzi/Con le dita piene di sabbia” (Fine dell’estate, TheGiornalisti)

“questo senso di festa che vola e che va/sopra tutta la città/nella lunga estate caldissima/questo senso di vita che scende e che va/dentro fino all’anima/nella lunga estate caldissima” (La lunga estate caldissima, 883)

Frasi sul mare d’estate

Il grande protagonista dell’estate è senza dubbio il mare. Le frasi sul mare d’estate sono a volte malinconiche, a vote invece parlano della potenza di questo gigante della natura. Ecco quelle che secondo noi sono le più belle frasi sul mare d’estate, ne abbiamo selezionate ben 10! Consultate anche le frasi sul mare per Instagram.

“Sapore di sale /Sapore di mare /Che hai sulla pelle /Che hai sulle labbra/Quando esci dall’acqua/E ti vieni a sdraiare/Vicino a me/Vicino a me” (Sapore di sale, Gino Paoli)

“In una goccia d’acqua s’incontrano tutti i segreti di tutti gli oceani” (Khalil Gibran)

“L’eternità è il mare mischiato col sole” (Arthur Rimbaud)

“Alla fine, d’improvviso, vedevi il mare. Non l’aveva mai visto prima, lui. Ne era rimasto fulminato. L’aveva salvato, a voler credere a quello che diceva” (Alessandro Baricco)

“Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice” (Jean-Claude Izzo)

“Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare, non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima” (Jacques Cousteau)

“Il mare è un antico idioma che non riesco a decifrare” (Jorges Louis Borges)

-“Il mare non ha paese nemmen lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole” (Giovanni Verga)

“Non sapete di quale amore io amo? Io amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente!” (Federico De Roberto)

“Sotto il vivo raggio del sole, il glauco mare freme di gioia; è fresco, è profumato. Le sue voci seduttrici sono irresistibili, e bisogna evitare di guardare per non gettarvisi dentro, anelanti del suo abbraccio” (Matilde Serao)

Frasi sul caldo estivo

Estate è sinonimo di caldo, per non dire addirittura afa! C’è chi si lamenta e chi invece si gode quello che è un tepore decisamente fuori misura perché tanto sa che dura poco, appena un paio di mesi o poco più. Ecco dunque le frasi più belle sul caldo estivo da dedicare a chi volete!

“Un’estate è sempre «eccezionale», calda o fredda, secca o umida che sia” (Gustave Flaubert)

“Ed eccola, l’estate:/ avvampa fichi d’India/il sole e viola stanze/protette da vane persiane./Abbondano caraffe d’acqua/e nell’odorosa penombra limoni/curiosi come occhi forestieri/offrono il loro giallo guardare /Frutti con spacchi che mostrano polpa/ traboccano da panieri di canne | e sono come vergogne/coperti da foglie di fico/C’è qualcosa di cortese/oggi nei suoni e nelle pose/incedere è l’andare/ma oscuro è il conversare” (Lillo Gullo)

“Che caldo! Era così terribile l’estate che l’unica cosa che c’era da fare era togliere la mia carne e sedermi sulle mie ossa” (Sydney Smith)

“L’estate risplende,/il sole riscalda,/le mucche depongono/torte sui prati…/L’estate risplende,/il sole riscalda/Si fa finalmente/il bagno nel lago” (Astrid Lindgren)

“ZzZZZzz, ZZZZ, ZZzzz, nenie di insetti vagabondi, secchi campi impoveriti e ammutoliti per la recente trebbiatura, caldo che sembra voler impedire il respiro” (Sette punti neri)

“Molta neve d’inverno promette un’estate secca e calda” (Proverbio)

“L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo d’inverno” (Mark Twain)

“Fuori il sole martella feroce, le cicale ti stordiscono con il frinire incessante, i cespugli del giardino – mirti ginepri ginestroni corbezzoli – aspettano stremati il refrigerio della sera” (Margherita Oggero)

“Faceva un caldo enorme, il piccolo ventilatore che mi ero portato non dava nessun refrigerio, la città sembrava morta” (Antonio Tabucchi)

“Che terribile tempo caldo abbiamo! Mi tiene in un continuo stato di ineleganza” (Jane Austen)

Frasi sull’estate di autori italiani

La letteratura italiana è ricca di pagine dedicate all’estate, con autori che hanno saputo catturare l’essenza della bella stagione attraverso parole indimenticabili. Ecco una selezione delle frasi più belle sull’estate scritte da grandi autori italiani, da Pavese a Montale, da Calvino a Moravia.

“L’estate ha un suo particolare sapore di libertà” ( Cesare Pavese )

) “Ricordo ancora il rumore del mare in quelle estati che sembravano non finire mai” ( Italo Calvino )

) “L’estate italiana ha un colore che non si trova in nessun’altra stagione al mondo” ( Alberto Moravia )

) “In estate ogni strada diventa un invito al viaggio” ( Pier Paolo Pasolini )

) “L’estate è la stagione in cui la vita si fa più intensa e i colori più accesi” ( Eugenio Montale )

) “Portami il girasole ch’io lo trapianti / nel mio terreno bruciato dal salino, / e mostri tutto il giorno agli azzurri specchi / del cielo l’ansietà del suo volto giallino” ( Eugenio Montale )

) “L’estate è come un libro che si legge tutto d’un fiato” ( Dino Buzzati )

) “In estate l’Italia mostra il suo volto più bello e generoso” ( Giuseppe Ungaretti )

) “L’estate è la stagione che ci ricorda che la bellezza esiste ancora” ( Gabriele D’Annunzio )

) “Durante l’estate, anche i sassi sembrano avere un’anima” (Grazia Deledda)

Frasi sull’estate e viaggi

L’estate è sinonimo di vacanze, partenze e scoperte. È la stagione dei viaggi per eccellenza, quando si lasciano le città per raggiungere mete da sogno. Ecco le frasi più belle che uniscono l’estate al piacere del viaggio, perfette per chi sta per partire o per chi sogna la prossima destinazione.

“L’estate è la stagione dei viaggi che cambiano la vita” (Anonimo)

“Ogni estate merita almeno un viaggio che ci faccia sentire vivi” (Anonimo)

“Viaggiare d’estate significa portare con sé un pezzo di sole ovunque si vada” (Anonimo)

“L’estate è quando la strada chiama e tu non puoi fare altro che seguirla” (Anonimo)

“Un viaggio estivo vale più di mille giorni ordinari” (Anonimo)

“L’estate trasforma ogni destinazione in un paradiso” (Anonimo)

“Viaggiare in estate significa raccogliere ricordi dorati” (Anonimo)

“L’estate è la stagione in cui ogni viaggio diventa una storia da raccontare” (Anonimo)

“Non importa dove vai in estate, l’importante è partire con il cuore aperto” (Anonimo)

“L’estate è quando i sogni di viaggio diventano realtà” (Anonimo)

“Ogni viaggio estivo lascia un’impronta indelebile nell’anima” (Anonimo)

“L’estate è la stagione perfetta per perdersi e ritrovarsi in luoghi nuovi” (Anonimo)

Frasi sull’estate e l’amore

L’estate e l’amore sono un binomio perfetto: la stagione calda risveglia i sensi, favorisce gli incontri e rende tutto più intenso. Ecco le frasi più romantiche che celebrano l’amore estivo, perfette per dedicarle alla persona del cuore o per ricordare un amore nato sotto il sole.

“L’amore d’estate ha il sapore del sale e la dolcezza del miele” (Anonimo)

“In estate anche gli sguardi si fanno più intensi” (Anonimo)

“L’estate è la stagione in cui l’amore fiorisce come i girasoli” (Anonimo)

“Amarsi d’estate significa condividere tramonti che durano per sempre” (Anonimo)

“L’amore estivo è come un gelato: dolce, rinfrescante e indimenticabile” (Anonimo)

“In estate gli abbracci sanno di sole e di libertà” (Anonimo)

“L’estate è quando l’amore si accende come un falò sulla spiaggia” (Anonimo)

“Amarsi d’estate significa camminare scalzi sulla sabbia tenendosi per mano” (Anonimo)

“L’amore estivo è eterno come il suono delle onde” (Anonimo)

“In estate ogni bacio ha il sapore dell’infinito” (Anonimo)

“L’estate è la stagione in cui l’amore diventa avventura” (Anonimo)

“Amarsi d’estate significa trasformare ogni momento in un ricordo prezioso” (Anonimo)

“L’amore nato in estate ha la forza del sole e la dolcezza della brezza marina” (Anonimo)

“In estate l’amore è più vero, più intenso, più sincero” (Anonimo)

Frasi sulla fine dell’estate

Quanta malinconia ci mette la fine dell’estate? Eh, troppa. Sia perché si torna inevitabilmente al lavoro, sia perché la fine di ogni cosa è malinconica e in particolare l’estate è spesso segnata di arrivederci che si trasformano in addii. Quindi, per quando agosto sarà agli sgoccioli, ecco le 10 frasi da utilizzare. Se cercate parole malinconiche, ma che non facciano riferimento direttamente alla fine della stagione, provate con le frasi su agosto o con le frasi sul tramonto.

“Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla” (Ennio Flaiano)

“I petali dell’ultima rosa d’estate riposano in un suolo familiare in compagnia delle api scomparse. Come si chiude dolcemente l’estate, senza il cigolare di una porta, fuori per sempre” (Emily Dickinson)

“Pomeriggio d’estate; per me queste sono sempre state le due parole più belle nella mia lingua” (Henry James)

“Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora” (L’estate addosso)

“Le estati volano sempre… gli inverni camminano!” (Charlie Brown)

“In quelle estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l’incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo scomparso e quasi abolito” (Cesare Pavese)

“D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate” (Tim Roth)

“L’estate che fugge è un amico che parte” (Victor Hugo)

“Non si ha mai tanto bisogno di una vacanza quanto nel momento in cui vi si è appena tornati” (Ann Landers)

“Se uno passasse un anno intero in vacanza, divertirsi sarebbe stressante come lavorare” (William Shakespeare)

In inglese

E infine un tocco internazionale, delle frasi sull’estate in lingua inglese, da usare magari come frasi per i selfie o frasi su Instagram per commentare una romantica foto marittima, consulta l’elenco di seguito and…choose the one you like the most! Le potete usare anche come frasi sul viaggio e il viaggiare.

“And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar conviction that life was beginning over again with the summer” (Francis Scott Fitzgerald)

“I almost wish we were butterflies and liv’d but three summer days – three such days with you I could fill with more delight than fifty common years could ever contain” (John Keats)

“What good is the warmth of summer, without the cold of winter to give it sweetness” (John Steinbeck)

“Ô, Sunlight! The most precious gold to be found on Earth” (Roman Payne)

“One benefit of Summer was that each day we had more light to read by” (Jeanette Walls)

“August rain: the best of the summer gone, and the new fall not yet born. The odd uneven time” (Sylvia Plath)

“Summertime is always the best of what might be” (Charles Bowden)

“Summer was on the way; Jem and I awaited it with impatience. Summer was our best season: it was sleeping on the back screened porch in cots, or trying to sleep in the tree house; summer was everything good to eat; it was a thousand colors in a parched landscape; but most of all, summer was Dill” (Harper Lee)

“I have only to break into the tightness of a strawberry, and I see summer – its dust and lowering skies” (Toni Morrison)

“It is not summer, England doesn’t have summer, it has continuous autumn with a fortnight’s variation here and there” (Natasha Pulley)

Frasi per i giorni della settimana

