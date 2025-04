Frasi per Whatsapp

Whatsapp è senza alcun dubbio la chat più utilizzata per parlare con amici, amori, famiglia, ecco perché è particolarmente importante tenere sempre a portata di mano delle frasi belle da scrivere via messaggio o da usare come stato e per il profilo. Abbiamo realizzato questa raccolta di frasi per Whatsapp in modo tale che possiate trovare di volta in volta le parole più adatte per ogni circostanza, dalla più allegra a quella più impegnativa.

Fra le frasi e aforismi che abbiamo messo insieme, troverete tutte le parole di cui avete bisogno, adatte davvero ad ogni occasione perché non di sole chiamate vocali vive Whatsapp. Se amate i social, consultate anche le nostre frasi per Instagram, perché anche lì potete trovare molte ispirazioni.

Le frasi per Whatsapp comprendono anche gli auguri di compleanno, gli auguri di compleanno per un’amica, ma anche per il primo compleanno del nipotino e gli auguri per il battesimo e auguri per il matrimonio: ormai tutti gli eventi passano per la chat verde!

Frasi per lo stato di Whatsapp

Aggiornate spesso lo stato di Whatsapp? O siete in cerca della frase iconica che resti lì, lapidaria, e che vi rappresenti in tutto e per tutto? Qualche sia il vostro scopo, eccovi servite delle frasi cult da usare per il vostro stato di Whatsapp! Si tratta di parole prese da serie tv, di mash up di diverse espressioni della cultura pop, frasi cool che vi faranno fare bella figura. Prova anche con delle frasi delle canzoni.

Suzie, do you copy?

C’é una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce

Keep calm and…segui il karma!

Situazione sentimentale: sto solo guardando

Live life to express, not to impress

No, io sono tuo padre

Beauty is an attitude

Guarda sempre l’orizzonte

Crederci, crederci sempre

Nessuno mi può giudicare

Frasi divertenti per Whatsapp

Frasi divertenti ne abbiamo? Per Whatsapp sicuramente ne esistono moltissime. Cerchiamo di essere brevi, perché su Whatsapp è necessario avere la battuta lesta e corta, senza perdersi in troppe chiacchiere che poi risulta difficile farsi capire, magari l’altro è preso anche da altre chat e non solo da quella che ha con noi! Ecco qualche suggerimento e non temete che qualcuno vi spii, sapete che le chat di Whatsapp sono criptate

Se vuoi far ridere Dio raccontagli i tuoi progetti!

Le cose belle della vita o sono illegali, o sono immorali e fanno ingrassare (Oscar Wilde)

Le donne che cercano di essere uguali agli uomini mancano di ambizione (Marilyn Monroe)

Se l’amore e’ la risposta,potresti rifare la domanda per favore (Lily Tomlin)

Tutto ciò che ci serve è amore. Tuttavia, un poco di cioccolata di tanto in tanto non fa male (Charles M. Schulz)

Ogni volta che sento la necessità di fare attività fisica, mi sdraio ed aspetto che passi (Paul Terry)

Il sesso è sporco? solo se è fatto bene (Woody Allen)

Babbo natale ha l’idea giusta : fai visita alle persone una volta l’anno (Victor Borge)

Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a mancare un paio di pagamenti (Earl Wilson)

Non bevo mai acqua a causa delle cose disgustose che ci fanno dentro i pesci (W. C. Fields)

Frasi belle e brevi per Whatsapp

E a proposito di frasi brevi, queste sono 10 frasi belle e brevi perfette per Whatsapp. Le potete dedicare agli amici, per celebrare i momenti più intensi passati insieme, ma anche per incoraggiare qualcuno che sta attraversando un momento difficile o che si sta lanciando in una nuova avventura. Una di queste 10 citazioni andrà certamente bene! Provate anche con le frasi per i giorni della settimana.

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo (Lao Tzu)

La vita non è né brutta né bella, ma è originale! (Italo Svevo)

Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo (Albert Einstein)

Non vivere come se avessi diecimila anni da vivere ancora (Marco Aurelio)

Vivi solo una volta, ma se lo fai bene, una volta è sufficiente (Mae West)

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso (Eleanor Roosvelt)

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno (William Shakespeare)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci (Elbert Hubbard)

Felice è chi sa amare (Hermann Hesse)

Tutto ciò che puoi immaginare è reale (Pablo Picasso)

Per i profili di Whatsapp

Anche in questo caso essere asciutti è tutto. Se volete personalizzare il vostro profilo, queste frasi semplicissime vi aiuteranno a farlo. Dovete concentrarvi soprattutto su ciò che vi caratterizza, che può essere una qualità della vostra personalità, ma anche una passione che ha influenzato le vostre scelte. Questi sono dei suggerimenti, ma potete inventarne di nuovi che vi calzino a pennello.

Inquieta, sempre

Indipendente sin dalla nascita

100% originale e vera

Gone wilde!

Powered by nature

Beauty lover

In cerca della Luna

Wonderseeker

Green & Hygge

Poesia dentro

Dalle canzoni

Per una dedica d’autore perché non affidarsi a una canzone? Qui il panorama delle frasi per Whatsapp dalle canzoni è veramente immenso: praticamente tutte le vostre canzoni preferite (tranne le strumentali!) possono essere usate come dedica, basta estrapolare la frase che più ci piace e trasformarla in una perfetta citazione per Whatsapp

E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare (E ti vengo a cercare, Franco Battiato)

Meravigliosa creatura sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto (Meravigliosa creatura, Gianna Nannini)

Stare lontano da lei non si vive, stare senza di lei mi uccide (Canzone, Lucio Dalla)

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle, giuro che lo farò (La donna cannone, Francesco De Gregori)

Ho messo via un pò di illusioni/Che prima o poi basta così/Ne ho messe via due o tre cartoni/Comunque so che sono lì (Ho messo via, Ligabue)

Ho un segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto o l’ha spento. Ognuno volendo e soffrendo (L’amore è una cosa semplice, Tiziano Ferro)

Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile, tu nemmeno te ne accorgi, come un fesso vorrei farti innamorare (Il comico, Cesare Cremonini)

E ora viaggi vivi ridi o sei perduta, col suo ordine discreto dentro il cuore? (Hotel Supramonte, Fabrizio De André)

E ti sei persa nel tempo dentro agli occhi di un altro (Chissà dove sarai, Motta)

Inutile proteggersi dai venti forti, dai migliori anni (Macbeth nella nebbia, Le luci della centrale elettrica)

Di condoglianze

Non storcete il naso di fronte all’idea di fare le condoglianze via Whatsapp, è ovvio che da sole non bastano affatto, ma in un’epoca come la nostra è molto difficile pensare di raggiungere prima una persona fisicamente che telematicamente. Questi sono dei messaggi che potete mandare, rimanendo ben coscienti che è importante stare accanto alla persona che sta vivendo un lutto è che è fondamentale vederla e abbracciarla.

Ho saputo della tua perdita, ti mando un abbraccio grandissimo in attesa di vederti

Ho saputo del lutto che ti ha colpito, sono vicina a te e alla tua famiglia

E’ impossibile trovare le parole giuste in questo momento, spero che ti arrivi il mio affetto sincero

Ti mando un grandissimo abbraccio, sono qui appena vorrai parlarne

So che non posso capire quello che stai passando, ma sappi che per te ci sarò sempre

Non riesco ancora a credere a questa terribile notizia, ti mando tutto l’affetto del mondo e ti sono vicina

In questo momento così difficile, ricordati se puoi che ti sono vicina e per qualsiasi cosa sono qui

Il mio pensiero è con te, cerca di farti coraggio, è dura ma puoi farcela

Ricordati che per qualsiasi cosa ci siamo noi accanto a te, i tuoi amici che ti adorano

Era una persona meravigliosa e ci mancherà, ma sappi che tu la ricordi ogni giorno

