Le frasi sul venerdì più divertenti e belle per augurare una buona giornata in questo giorno speciale che precede il weekend

Frasi sul Venerdì

Le frasi belle per il venerdì non mancano, perché venerdì è uno dei giorni più belli della settimana! E anzi, per alcuni è proprio il più bello, migliore ancora del sabato o della domenica perché prelude al finesettimana e si hanno ancora tutta una serie di prospettive di libertà davanti. Il venerdì è praticamente impossibile resistere all'impulso di mandare un meme, un'immagine, una gif con delle frasi per Instragram o frasi per Whatsapp o Facebook in cui celebrare l'imminente arrivo del weekend!

Ecco frasi e aforismi sul venerdì che abbiamo raccolto e che ti proponiamo per condividerli con gli amici, i colleghi e con chiunque tu voglia.

Frasi di Buon Venerdì

Il venerdì è un giorno allegro e come tale va festeggiato con delle frasi di buon venerdì. Ne abbiamo scelte alcune che parlano della bellezza della serata del venerdì, che può essere trascorsa a fare nulla o impegnarti in uscite. Altre frasi di buon venerdì sono un incoraggiamento per iniziare la giornata con la consapevolezza che il weekend è alle porte e bisogna solo resistere qualche ora in ufficio.

Buon venerdì, finalmente è arrivato il giorno più bello della settimana

Passa un buon venerdì, divertiti e non pensare a nulla

Siccome so quanto sei stanco, ti auguro un buon venerdì in total relax

Anche se è disdicevole, passerò questo venerdì sera in pantofole e coperta sul divano!

Buon venerdì, dai che anche questa settimana l'abbiamo sfangata

Un buon venerdì, non sembra vero ma invece a quanto pare anche alla fine di questa settimana ci sarà un weekend

Un buon venerdì, già si sente il profumo della libertà

Non vedo l'ora di afferrare il weekend per le corna: buon venerdì!

Un buon venerdì a tutti: thank God it's Friday

Arriva il venerdì, il giorno di Natale di ogni settimana lavorativa

Frasi divertenti sul Venerdì

Il venerdì è il giorno giusto per farsi quattro risate, ecco quindi le frasi più simpatiche e divertenti da dedicare agli amici. Scegli quella che a una prima lettura ti diverte di più, o la frase che sai che il tuo amico o la tua amica apprezzerebbe e non esitare a farne il tuo augurio per una giornata speciale.

Il mal di denti tende a cominciare di venerdì sera (Legge di Murphy)

I venerdì sono i più difficili, per certi versi: si è così vicini alla libertà (Lauren Oliver)

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Ceniamo a lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza... Lei ci va il martedì e io il venerdì (Henny Youngman)

Giovedì, che è la vigilia del venerdì in senso ottimista (Anonimo)

Perché il lunedì è così lontano dal venerdì, ma il venerdì è così vicino al lunedì? (Anonimo)

Friday I'm in Love! (The Cure)

Sei bella come il venerdì

Il venerdì è un sabato che non ce l'ha fatta

Morire di venerdì, che incubo! Ci perderemmo il nostro ultimo fine settimana! (Gaëtan Faucer)

Frasi per Venerdì 13

Paura di venerdì 13? Chi è superstizioso non potrà che toccare ferro o legno ma, appunto, si tratta solo di mera superstizione. Comunque sia il venerdì 13 ci può dare una scusa per fare una dedica completamente diversa dal solito e "staccarsi" dalle classiche frasi sul venerdì che magari ti hanno stancata.

La superstizione porta sfortuna (Raymond Smullyan)

La superstizione è la poesia della vita (Johann Wolfgang Goethe)

Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male (Eduardo De Filippo)

Ricorda: basta che oggi non siate in 13 a tavola e poi andrà tutto bene!

Chi ha paura di venerdì 13? Intanto toccare ferro o legno non costa niente

Venerdì 13 non mi fa più paura di un lunedì qualunque

Oggi è venerdì 13, cerchiamo di non dare troppo nell'occhio

Magari fossi sfortunata solo di venerdì 13!

Venerdì 13 non ti temo!

Venerdì 13: scaramanzia portami via

Venerdì 17

Venerdì 17 è l'altro spauracchio dei superstiziosi, anzi, forse è considerato anche peggio di venerdì 13. Se venerdì 13 è legato soprattutto a tematiche horror, venerdì 17 è il giorno della sfortuna per eccellenza, quello in cui tutti vorremmo avere un bel quadrifoglio o un cornetto napoletano a portata di mano.

Nessuno è più superstizioso degli scettici (Lev Trotsky)

I gatti neri portano fortuna. Il mondo va male perché tutti li evitano (Pino Caruso)

Se venerdì 17 ti passa davanti un gatto nero, ti devi fermare e non devi attraversare per nessun motivo, soprattutto se sei un topo (Gabriele Cirilli)

E' meglio non morire di venerdì 17. Porta male (Dino Verde)

Non è vero, ma prendo le mie precauzioni (Benedetto Croce)

Non temete il venerdì 17. La sfiga lavora incessantemente anche negli altri giorni (@Dio)

Sì avvisa la gentile clientela che oggi, venerdì 17, il nostro servizio (di sfiga) avrà orario continuato fino alle 24 (@iltristemietitori)

La cosa positiva del Venerdì 17 è che almeno rispetto agli altri giorni si ha un alibi (@RubinoMauro)

In bocca al lupo, tutti ne abbiamo bisogno di venerdì 13!

I Pitagorici hanno in odio il diciassette più di ogni altro numero, e lo chiamano "ostacolo". Esso infatti cade fra il sedici, che è un quadrato, e il diciotto, che è un rettangolo, i soli fra i numeri a formare figure piane che abbiano il perimetro uguale all'area; il diciassette si pone come un ostacolo fra di loro, e li separa uno dall'altro, e spezza la proporzione di uno e un ottavo in intervalli disuguali (Plutarco)

Frasi per il Venerdì Santo

Venerdì Santo è un giorno particolare per chi è credente, perché è il giorno della passione di Cristo che precede la Pasqua. Se una persona a te cara o tu stessa sei credente, puoi utilizzare queste frasi come augurio, anche se questa non è di certo la parola più appropriata.

Il venerdì santo è un giorno di grande riflessione, che tu possa viverlo nella maniera migliore

Buon venerdì santo, che questo giorno così speciale che precede la Pasqua sia speciale

Venerdì Santo, ecco questa giornata così significativa è finalmente arrivata

Venerdì santo è una giornata che ricorda le tribolazioni, un'occasione per riflettere sulle nostre difficoltà nella vita

Buon Venerdì Santo, che la tua Pasqua sia meravigliosa

Venerdì Santo è un giorno di preghiera, spero che tu abbia occasione di raccoglierti e riflettere

Buon venerdì Santo, che gli auguri arrivino a tutta la tua famiglia

Un venerdì santo di pace e raccoglimento

Un buon venerdì santo, so che per te è una giornata importante

Venerdì santo, tanti auguri per questa Pasqua che sta per arrivare

Sul Venerdì sera

Il venerdì sera è il giorno delle uscite, dopo 5 giorni passati ad andare a letto presto per riuscire a rimanere svegli in ufficio. Quindi le frasi che trovi di seguito sono proprio una sorta di in bocca al lupo per la serata perché sia il più divertente possibile da mandare ad amici ed amiche!

Sebbene fosse passata la mezzanotte, era sempre un venerdì sera, e i venerdì sera erano notti di festa, almeno per chi fra noi era ancora single e non faceva il turno di notte (Keri Arthur)

Buon venerdì sera, non vedo l'ora di scambiarci i nostri racconti!

Un buon venerdì sera, che tutti i tuoi desideri più folli si avverino!

Un venerdì sera da leoni, ecco quello che ci aspetta!

Ciao cara, passa un grande venerdì sera, tanto poi hai tutto il weekend per riprenderti

Venerdì sera, che momento magico!

Ti auguro un bellissimo e indimenticabile venerdì sera, poi ci raccontiamo tutto

Questo venerdì sera passalo alla grande, anche stando tutto il tempo a fare binge watching, se questo è quello che vuoi

Un venerdì sera deve essere per forza bello

Passa un bellissimo venerdì sera, peccato solo non essere insieme