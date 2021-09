Coltivare un hobby fa bene alla salute e alla psiche: se ancora non hai trovato quello che fa per te, ecco 10 hobby da provare

Come scegliere un hobby: ecco quelli da provare

Il tempo libero è un bene sempre più raro e prezioso, per questo va ottimizzato (e non sprecato). Come goderne al meglio è presto detto: basta trovare un hobby, ovvero un'attività che esuli completamente da obblighi, impegni e schemi della quotidianità - famiglia, lavoro, scuola, amicizie, etc. – che sia in grado di proiettarci in una dimensione più intima e privata, fatta solo di gioie e soddisfazioni.

Chi ha già trovato il suo hobby sa bene cosa voglia dire dedicarsi al suo passatempo e quali siano i benefici. Suonare uno strumento musicale, per esempio, ti permette di sviluppare creatività, coordinazione , concentrazione e autodisciplina, oltre ad essere un rifugio dove dare voce alle emozioni. C'è chi ha l'hobby del ballo o del canto, chi ama leggere, chi ama dipingere e chi fare sport. L'hobby scelto segue un po' le proprie inclinazioni ma cosa ne dici di cominciare a sperimentare qualcosa di nuovo?

I benefici di avere un hobby

Dedicarsi a un hobby apporta benefici alla salute: molte ricerche mediche e psicologiche hanno infatti dimostrato che avere un hobby:

migliora lo stato emotivo,

aiuta a superare i crolli psicologici,

offre occasioni di divertimento, svago e relax,

offre l'opportunità di fare una pausa mentale, pur rimanendo in attività.

Inoltre, coltivare un hobby consente di cimentarsi in nuove sfide e libera dallo stress negativo, alleggerendo la mente da paure, preoccupazioni e tensioni.

La sola (apparente) difficoltà consiste nel trovare l'hobby giusto. E l'unico modo è sperimentare, provare nuove cose, mantenere la mente aperta a tutte le possibilità. Questo è il momento migliore per cominciare la ricerca! A consigliarvi dieci (nuovi) hobbies e a suggerirvi le ragioni per cui potrebbe davvero valere la pena di provarli, ci pensiamo noi. E a voi non resterà che scegliere quello che fa per voi!

Cake design

Tra gli hobby più golosi e appetitosi, il cake design è diventato una vera e propria mania. Gli amanti delle torte creative non aspettano certo le feste per mettersi all’opera: il piacere di assaggiare e gustare si unisce a quello di vedere la propria ispirazione trasformata in una dolce torta originale. I cake designer, ispirandosi all'arte, alla natura, al design, allo sport e alle fiabe preparano torte favolose, cupcakes, minicake, cookies dalle forme e decorazioni più varie e curiose.

La camminata nordica - nordic walking in inglese - è l’hobby perfetto per chi è alla ricerca di un’attività capace di regalare benefici sia psichici sia fisici. Praticata a diversi livelli, la camminata con bastoni offre agli amanti della natura la possibilità di trascorrere ore di libertà all’aria aperta, alla scoperta di scenari paesaggistici inediti, con il vantaggio di allenare tutti i muscoli del corpo senza troppo sforzo e senza stress. Il concetto generale del nordic walking è stato sviluppato sulla base dell’allenamento dello sci di fondo. Si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati e rispetto alla normale camminata l’uso dei bastoni determina il coinvolgimento di tutti i gruppi muscolari, tra cui torace, dorsali, tricipiti, bicipiti, spalle, addominali e spinali.

Rock painting

Gli inglesi la chiamano «rock painting art», in Spagna si dice «piedras pintadas», in Francia «galets peintes». Nella preistoria era nota come pittura rupestre, ma oggi la pittura dei sassi è un hobby che appassiona molte persone, una forma d'arte nuova e antica al tempo stesso. L'aspetto curioso e più divertente di dipingere i sassi è la possibilità di creare oggetti che sono sia un dipinto che delle sculture, e che diventano poi anche molto utili per decorare la casa. La struttura tridimensionale del supporto, il sasso, consente infatti di dipingere a «tutto tondo» e rende l'esperienza artistica davvero unica. Cosa serve per cominciare: i sassi, naturalmente, colori acrilici (non sono tossici, posso essere diluiti con l'acqua e asciugano in fretta), dei buoni pennelli e tanta voglia di sperimentare una cosa nuova.

Pirografia sul legno

Dalla decorazione dei sassi a quella del legno, del sughero o del cuoio il passaggio è breve: cambia il supporto, ma la dose di creatività richiesta e il divertimento rimangono gli stessi. Chi ha già scoperto l'hobby della pirografia su legno, sughero o cuoio sa bene quante soddisfazioni questa attività possa dare (basta avere un po' di pazienza e manualità). Da forma d'arte tribale, un tempo utilizzata per la decorazione di strumenti musicali, utensili da cucina e altri oggetti di uso quotidiano, oggi tutti possono creare utilizzando moderni pirografi, che funzionano come semplici matite e sono facilmente reperibili in commercio a poco prezzo.

Fare una pirografia su legno è semplice: su un foglio di carta si traccia il disegno che andrà trasferito sul legno con la carta carbone e con il pirografo caldo si ricalcano le linee del disegno, utilizzando punte di dimensione diversa a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.

Uncinetto

Lavorare all'uncinetto non è solo un'arte che viene tramandata dalle nonne, è anche un passatempo molto rilassante, a patto che si metta in conto che serve una buona dose di pazienza per imparare e per affinare la tecnica. L’uncinetto, infatti, è un hobby che si impara solo lavorando e provando! Ma la soddisfazione di poter creare qualcosa con le proprie mani è davvero grande. Inoltre è difficile annoiarsi con l’uncinetto: ci sono uncinetti di tutte le misure e infiniti filati che si possono utilizzare. Per non parlare, poi, della lista di cose che, catenella dopo catenella, si possono realizzare solo mediante l’ausilio di uncinetto e filato!

Scrapbooking

Per chi è alla ricerca di un hobby di tendenza, lo scrapbooking è l’attività giusta. Ma cos’è lo scrapbooking? Il termine scrapbooking è nato dalla fusione delle parole inglesi «scrap», che significa pezzetto o ritaglio, e «book», libro. Questo hobby consiste nell'organizzare e rimaneggiare nuove e vecchie fotografie in modo originale: si possono incollare sulle pagine di un album insieme a frasi, perline, bottoni, Swarovski, pezzi di tessuto, fiori secchi e così via. Non c’è limite alla fantasia di uno scrapbooker. Oltre agli album, si possono utilizzare altri supporti come quaderni, cornici, scatole e insieme alle foto, poi, si possono incollare anche altri ricordi, come biglietti di vario genere, piccoli oggetti e tutto ciò che l’immaginazione suggerisce!

Oltre a fare bene all'ambiente e a sollevare la coscienza, il riciclo creativo, nelle sue svariate forme, è un hobby che stimola la fantasia. Va bene, infatti, la raccolta differenziata, ma a volte certi rifiuti possono rinascere come oggetti nuovi, utili e belli, e l’arte di trasformarli può diventare un passatempo davvero utile e stimolante. Basta trovare l’idea giusta e il modo di ingegnarsi per realizzarla. Si possono creare oggetti fashion da indossare come borse e gioielli, complementi d'arredo, oggetti di utilizzo quotidiano e molto altro.

Collezionismo d'epoca

Il (piccolo) collezionismo d'epoca è un hobby molto cool, soprattutto in tempi di crisi: permette di togliersi qualche sfizio, di scoprire e di divertirsi a costi non proibitivi. E' l'attività perfetta per gli amanti del passato e i nostalgici, per cacciatori di curiosità d'antan, gli appassionati di storia e per i vintage addicted. Il collezionismo «bric à brac» ha origini lontane e si sviluppò tra i nobili benestanti che un tempo usavano avere la passione di collezionare oggetti. Oggi, in tutte le città, nei borghi e nei paesini di provincia impazzano i mercatini di antiquariato e le rassegne dedicate. L'hobby di collezionare ha in sé anche una componente d’avventura: spesso, infatti, gli oggetti più rari e preziosi vanno cercati nei magazzini dei rigattieri, nelle vecchie botteghe, in soffitta e negli scantinati sotto mucchi di polvere e tra mille cianfrusaglie. E allora, buona fortuna a tutti i collezionisti!

Fotografia

Non particolarmente innovativo come hobby, ma se riesce ad appassionarti può dare molte soddisfazioni. Puoi cominciare facendo un piccolo corso (anche online) e poi capire fin dove puoi spingerti. In più oggi come oggi le tue foto non devono rimanere in un cassetto: aprire un profilo Instagram tematico è facilissimo, ed è un buon modo per mostrare a tutti i tuoi lavori. L'hobby della fotografia poi può diventare un ottimo motivo per riscoprire la tua città e guardarla con nuovi occhi.

Nail art

Insieme a moda, makeup e trattamenti benessere, l’universo femminile si è recentemente arricchito di una nuova passione: la nail art, o decorazione sulle unghie. E visto che ormai è diventata una vera e propria tendenza, se oltre a rimanere un vizio (o vezzo) irrinunciabile per molte donne, diventasse un hobby? Tutti gli attrezzi del mestiere sono facilmente reperibili in commercio e una miriade di tutorial online vi insegnerà passo a passo l’arte fai-da-te di decorare le vostre unghie (e quelle delle vostre amiche) con smalti magnetici, crack o glitter super scintillanti.

Se vuoi dare un'occhiata alle ultime tendenze, ecco un articolo sulle Tendenze nail art: le ispirazioni più cool viste su Instagram