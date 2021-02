G ioielli hand made, lavori a maglia o accessori in macramè: ecco i kit per scatenare fantasia e creatività in poche e semplici mosse

Sapevi che le attività manuali possono essere un ottimo anti stress? È il momento allora di puntare su pratici kit per il fai da te con cui realizzare piccoli o grandi capolavori hand made.

Coltivare un hobby creativo è infatti il modo migliore non solo per passare il tempo a casa in maniera divertente e stimolante ma anche per gratificarsi un po': vuoi mettere infatti la soddisfazione di realizzare con le tue mani accessori da sfoggiare o da regalare alle amiche?

Candele profumate, orecchini, complementi d’arredo in macramè o semplici pompon con cui decorare la casa: la scelta è vastissima. E se pensi sia troppo complicato, niente paura! Basta solo un po’ di buona volontà, un pizzico di fantasia e, naturalmente, gli strumenti “del mestiere”.

In commercio, anche online, è infatti possibile scovare pratici kit, anche per chi è alle prime armi, che ti permetteranno di realizzare in poche e semplici mosse tante proposte DIY.

Non ti resta che lasciarti ispirare: di seguito trovi alcuni dei migliori kit per il fai da te da acquistare subito.

Il kit per il punto croce

Hai un animo romantico e adori i passatempi "di una volta"? L'hobby che fa per te potrebbe essere il ricamo a punto croce. Facilissimo da imparare, per muovere i tuoi primi passi ti serve solo un pratico kit con tutto il necessario. In quello che trovi online ci sono ben 50 fili colorati, 4 cerchi da ricamo con diverse dimensioni, 2 panni da punto croce e poi aghi, ditale e un pratico manuale utente.

Il kit per il diamond painting

Hai mai sentito parlare di diamond painting? Si tratta di un tipo di pittura realizzato attraverso l'applicazione di piccole perline, a forma di diamante, colorate. Se hai pazienza e hai un'indole artistica, è il passatempo che fa per te. Online trovi un pratico kit che contiene una tela per diamond painting, tanti diamanti rotondi e un set di strumenti per procedere al tuo primo capolavoro. Da appendere su una parete di casa o da regalare a chi ami.

Hai sempre sognato di saper lavorare a maglia? Bene, non ti resta che cominciare, con l'aiuto di un semplice e praticissimo set. All'interno, infatti, trovi tutto il necessario per realizzare la tua prima sciarpa hand made: lana, ferri da maglia, piccoli aghi da rifinitura e una guida da seguire passo a passo.

Il set per fare i pompon

Sapevi che fare i pompon oltre ad essere facilissimo è super divertente? Per iniziare ti serve il kit che contiene 4 strumenti per creare pompon di diverse dimensioni. Basta avvolgere il filo tutto intorno e il gioco è fatto. Con i pompon puoi creare collane, portachiavi ma anche decorare cuscini o maglioni. Il kit perfetto anche se hai bambini: coinvolgendoli in questa attività si divertiranno un mondo!

Il set per il macramè

Si possono creare ornamenti da appendere ma anche accessori o poetici acchiappa sogni: parliamo del macramè, un tipo di merletto creato attraverso un'antica tecnica marinara con corde intrecciate e annodate tra loro. Per iniziare parti dai tutorial che trovi online ma prima ricordati di avere tutto il necessario: il kit che abbiamo scelto contiene cordino in cotone naturale, perline e anelli in legno e bastoncini

Il set per gli origami

L'arte di piegare la carta dando vita a fantasiosi soggetti colorati ti ha sempre incuriosita? Ecco il set che fa per te: all'interno trovi 90 fogli per origami e un manuale con 30 progetti illustrati, da seguire passo dopo passo, dando vita a simpatici animaletti o soggetti astratti, proprio secondo l'antica tradizione orientale. E se cerchi un'attività utile per intrattenere anche i piccoli di casa, ancora meglio: gli origami divertiranno moltissimo anche i bambini.

Il kit per creare candele profumate

Puoi resistere a tutto tranne alla magia di una candela profumata da accendere in casa? E allora prova a realizzarne una con le tue mani. Nel set che trovi online, perfetto per chi è alle prime armi, ci sono 4 sacchetti di cera al miele, 8 scatole-contenitore, un fascio di stoppini e tutto quello che serve per dar vita a meravigliose candele. Un regalo bellissimo anche per le amiche.

Il kit per la creazione di gioielli

Pietre colorate, pendenti, ciondoli, ganci per orecchini, cordini elastici e tanto altro: è tutto il materiale contenuto nel super set che ti permetterà di creare tanti bijoux da indossare o da regalare. Una volta preso il via, non vorrai più smettere!

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.