Tramite le frasi più famose di Madre Teresa di Calcutta troviamo le parole per riflettere.

Madre Teresa di Calcutta è sicuramente una donna che ha segnato la storia moderna col la sua stessa esistenza e che ha fatto del bene.

La storia di Madre Teresa

Madre Teresa, la celebre suora di origini albanesi scomparsa nel 1997, fondatrice della congregazione religiosa delle Missionarie della carità a Calcutta, è vissuta dedicando la sua intera esistenza ai "più poveri dei poveri".

Nel 1979 grazie al suo instancabile impegno è stata premiata con il Premio Nobel per la Pace, diventando un simbolo di carità e altruismo in tutto il mondo. È stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II nel 2003 e santa da papa Francesco il 4 settembre 2016.

Cosa ha fatto di importante Madre Teresa?

La religiosa ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, in particolare i poveri e gli emarginati e tantissime sono state le iniziative da lei intraprese. Ad esempio, nel 1950 ha fondato la congregazione delle Missionarie della Carità, che avevano come unica missione il prendersi cura dei "più poveri dei poveri". Qualche anno dopo aprì anche la Casa dei puri di cuore, un luogo in cui le persone rifiutate dagli ospedali potevano andare per le ultime cure.

Il messaggio di Madre Teresa di Calcutta

Per Madre Teresa il messaggio più importante, quello che ha guidato tutte le sue azioni è che ogni essere umano ha una dignità e un valore, a prescindere dall'estrazione sociale, dalla situazione economica o dalle scelte di vita intraprese. Il modo in cui Madre Teresa poneva la propria attenzione nell'aiuto degli ultimi, ha ispirato tantissimi altri religiosi e non a seguire le sue orme.

Le frasi più famose di Madre Teresa

Regalamoci allora qualche attimo di riflessione rileggendo alcune sue massime, che rispecchiano la sua saggezza, data dalla forza della sua fede e il suo incredibile carisma e che toccano vari temi, riflessioni sulla povertà, ma anche frasi di Pasqua o auguri di Pasqua e frasi sulla Prima Comunione da usare come augurio.

"Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare.''

"Mai viaggiare più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare.''

"Io posso fare cose che non tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare grandi cose.''

"Io non sono che una piccola matita nelle mani di Dio.

È Lui che scrive.

È Lui che pensa.

È Lui che decide.

Lo ripeto: non sono che una piccola matita.''

"Non aspettare di finire l’ università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti di avere dei figli e di vederli sistemati, di perdere dieci chili… che arrivi il venerdì sera o la domenica mattina, la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno.. non c’è momento migliore di questo per essere felice.''

“Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.”

"L’amore è un frutto che matura in ogni stagione ed è sempre alla portata di ogni mano.''

"Quando non puoi più correre, cammina veloce;

quando non puoi più camminare veloce, cammina;

quando non puoi più camminare, usa il bastone;

però non trattenerti mai.''

"La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti di gioia dovunque andiate.''

"Le parole gentili possono essere brevi e facili da pronunciare, ma il loro eco è davvero infinito.''

"Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d’oggi. Cominciamo.''

"Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà.''

"Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso''

"È necessaria l'infelicità per capire la gioia, il dubbio per capire la verità... la morte per comprendere la vita. Perciò affronta e abbraccia la tristezza quando viene.''

"Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno.''