Il 9 aprile ricorre il giorno di Pasqua 2023: ti diamo una mano con tante idee sulle frasi per gli auguri di Pasqua a familiari, amici e persone cui vuoi bene. Non i soliti auguri banali, sentiti e risentiti.

Del resto fare gli auguri di Pasqua divertenti e non alle persone a cui vuoi bene è un vero piacere. Per darti una mano a trovare idee originali e che lascino il segno, ecco qui tutte le frasi di Pasqua più belle, adatte per i parenti, ma anche per gli amici. Scopri frasi e aforismi da dedicare per Pasqua.

Auguri di Pasqua divertenti

La Pasqua è una festa allegra, ecco perché gli auguri di Pasqua con frasi divertenti sono senza dubbio un must di tutti i biglietti che distribuiamo agli amici e ai parenti con frasi belle. Consulta questo elenco di auguri di Pasqua divertenti e scegli la frase che ami di più, quella che ti fa più sorridere, scrivila in messaggi, sui meme o nella chat di whatsapp e porta un pizzico di felicità a chi vuoi bene. Puoi anche inserire questi bigliettini con le frasi fra le decorazioni della tavola di Pasqua per divertire gli ospiti.

“Volevo farti una sorpresa per Pasqua , ma non sono riuscito a infilarmi nell’uovo…allora me lo son mangiato !”

"Ricorda: potrai diventare una persona matura e molto sofisticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata ! Buona Pasqua"

"Ma cosa vuol dire "sei troppo grande per l'uovo di Pasqua?" Lo devo mangiare, mica mettermi dentro!

"Sarà nato prima l' uovo … o la voglia di mangiarlo?"

"Scarto l'uovo, ma le sorprese più belle non le trovo dentro ma fuori. Sono le persone e non ne scarto neanche una. Buona Pasqua!"

"Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia. Quindi auguri di una buona Pasqua da godere… con moderazione!"

"E dove potevo trovare una persona dolce come te se non dentro l'uovo di cioccolato? Buona Pasqua ♥"

"Pasqua non è un giorno qualunque , ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita . Buona Pasqua"

"La vita è come una sorpresa dell'uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi." Rudy Zerbi

"Pasqua è… una grandissima rottura di uova !" (Andrea G. Pinketts)

" Buona Pasqua! La voglio passare con chiunque sappia trasformare l'acqua in vino!"

La voglio passare con chiunque sappia trasformare l’acqua in vino!” “Meglio un uovo oggi… che un uomo sempre!” (Silvia Ziche)

Auguri di Pasqua brevi

Il biglietto è piccolo e tu non hai voglia di sprecare troppe parole per gli auguri di Pasqua? Questi auguri di Pasqua brevi fanno proprio al caso tuo. Delle frasi simpatiche per una delle feste più amate da bambini e adulti, capace di portare tanta gioia e allegria in tutte le case e in tutti i cuori. Ecco altre frasi di auguri.

Auguri di Pasqua a te che sei un amico speciale

Poche parole per dirti solo: Buona Pasqua, amica mia

Sarò breve: buona Pasq…

Tanti auguri di Pasqua a te e famiglia

Pasqua è qui: approfittane!

Pasqua è arrivata, goditela prima che fugga via

Auguri di Pasqua rapidi, veloci e indolori!

Auguri di Pasqua proprio a tutti, belli e brutti

Buona Pasqua a te e non aggiungo altro!

Che c’è da dire? Buona Pasqua

Auguri di Pasqua semplici

Vuoi fare degli auguri di Pasqua semplici, senza perderti troppo in chiacchiere? Ecco a tua disposizione gli auguri pasquali più semplici che riuscirai mai a trovare in circolazione. Poche parole semplici da condividere con le amiche a cui vuoi bene o anche per la tua famiglia.

Tanti auguri di Pasqua a tutti voi!

Auguri di buona Pasqua, passa dei giorni felici

Auguri di Pasqua speciali, per te che sei unica

Un augurio semplice per una Pasqua unica

Gli auguri di Pasqua migliori per la mia migliore amica

Specialissimi auguri di Pasqua a chi rende unica la mia vita ogni giorno

Tanti auguri di Pasqua per giornate allegre e colorate

Augurissimi di Pasqua, un abbraccio a tutti voi

Tanti auguri di Pasqua e che ogni giorno sia una festa

Per una Pasqua felice e serena

Auguri di Pasqua religiosi

Se hai degli amici credenti o se tu stessa vivi questa festa anche in un’ottima religiosa, ecco delle frasi che ti vengono in aiuto anche in questa circostanza e che puoi utilizzare per degli auguri di fede. Puoi fare ad esempio riferimento al concetto della Resurrezione e della Rinascita, parole che danno speranza e che possono valere anche per la vita di tutti i giorni. Puoi anche riportare questi auguri su biglietti a forma simboli pasquali per rendere ancora più bello l’effetto

Auguri di Buona Pasqua, che questa benedizione speciale scenda su di te

Buona Pasqua, vivi il sentimento di Rinascita e riscopri una vita più vera

In questo santo giorno di Pasqua lascia che la speranza e la gioia risuonino dentro di te

Una Pasqua unica, che illumini il tuo spirito e segni un nuovo cammino per la tua famiglia

Auguri di Pasqua, possa la gioia del Signore accompagnarti ogni giorno

Una Buona Pasqua a chi crede che Gesù oggi sia tornato per liberarci e salvarci

Tanti auguri per una pasqua unica, che segni un reale cambiamento nella tua vita

Auguri di una felice Pasqua sotto la guida di Nostro Signore

Nel giorno della Santa Pasqua ti auguro che tutto possa avvicinarti sempre di più all’esempio di Cristo

Auguri di Pasqua, una benedizione e una preghiera che dedico alla tua famiglia

Auguri di Pasqua originali

Né religiosi né banali, questi sono i nostri auguri di Pasqua originali! Questi auguri li potete destinare a tutte quelle persone che vivono questa festa con gioia e spensieratezza, con spirito lieve e gaudente. Leggi l’elenco degli auguri di Pasqua originali e scegli la frase o la formula che fa per te.

Auguri a te che sei un autentico pulcino per la tua dolcezza

Se tu fossi un dolce saresti senza dubbio un delizioso ovetto di cioccolato, tanti auguri all’amica più dolce!

Se son rose fioriranno, se è Pasqua dormiranno

Un uovo nel piatto, una sorpresa che aspetta incartata: ecco gli ingredienti della felicità!

Tanti auguri, ma non di Pasqua, ma per Pasqua: che tu possa sopravvivere al mega pranzo con i tuoi!

Buon colesterolo anche a te in vista del pranzo di Pasqua!

Pranzo con i parenti, scambio di auguri, sorpresine orrende: quante cose tocca sopportare per un misero giorno di vacanza!

Auguri sinceri di Pasqua, perché spero sinceramente che almeno una cosa vada bene da qui in poi

Pasqua: potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Ah no, per quello c’è Pasquetta

Christmas with the yours, easter what you want (Elio e Le Storie Tese)

Auguri di Pasqua per gli amici

Gli amici in genere li vedi a Pasquetta, approfittando dei numerosissimi avanzi che ciascuno porta con sé dal pranzo di famiglia. E’ comunque bene fare gli auguri anche il giorno di Pasqua vero e proprio, perché non c’è nulla di più bello che ricordare che in questi giorni speciali abbiamo un pensiero anche per loro

Tanti auguri di Buona Pasqua, ci vediamo domani per un’altra mangiata!

Ciao caro, tantissimi auguri di Pasqua, spero di arrivare viva a domani con tutto quello che ho mangiato

Buona Pasqua, anche questa ce la siamo lasciati alle spalle!

Neanche ti chiedo come va, ti dico solo Buona Pasqua e i racconti li rimandiamo a domani

Anche se è tanto che non ci vediamo, io ti penso sempre: auguri di Pasqua speciali

Non staremo mica diventando come quegli amici che si ricordano l’uno dell’altra solo per le feste comandate?! Tanti auguri, comunque

Auguri di Buona Pasqua, amica mia, vedrai che non può che andare meglio

Pasqua è una festa allegra, ma lo sarebbe di più se potessimo passarla insieme!

Tanti auguri di Pasqua alla mia migliore amica, niente uovo quest’anno ma tantissimi abbracci!

Auguri di Pasqua per bambini

La Pasqua, come il Natale, è una festa che porta tanta gioia nel cuore dei bambini. I più piccoli, infatti, si divertono con lavoretti e colorate decorazioni a tema, oltre a scartare tante uova di cioccolato. Ecco alcune frasi di auguri pensate proprio per loro.

Voglio farti un augurio dolce come le uova di cioccolato che mangerai: ti auguro una dolcissima Pasqua!

Una Pasqua allegra per il pulcino più tenero che ci sia: tanti auguri!

La sorpresa più bella che potrebbe uscire dall’uovo di Pasqua noi l’abbiamo già avuta: sei tu, amore di mamma e papà!

L’uovo di cioccolato non è dolce nemmeno la metà di quanto lo sei tu con noi: ti auguriamo una serena Pasqua.

Il coniglietto di Pasqua ci ha confidato un segreto: ti porterà tanta cioccolata perché sei un bambino speciale!

Auguri di Pasqua di autori famosi

Tanti autori famosi hanno scritto frasi e auguri sulla Pasqua, simbolo di rinascita e festa importante per i fedeli. Se volete stupire le persone a voi care, ecco le frasi più belle degli artisti.

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)

Ho visto, a Pasqua, sbarcare / dall’uovo di cioccolato / un pulcino marziano. / Di certo il comandante / di quell’uovo volante / di zucchero e cacao / con la zampa ha fatto ciao / E il gatto. Per la sorpresa / non ha detto neanche: “Miao” (Il pulcino marziano – G. Rodari)

La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza di una nuova vita. (Samuel Dickey Gordon)

L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza. (Giovanni Paolo II)

Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita. (Susanna Tamaro)

Frasi di Pasqua sulla pace

La Pasqua è da sempre sinonimo di pace: la colomba e l’ulivo sono i due simboli per eccellenza di questa ricorrenza e rappresentano proprio la speranza e la salvezza. Per ricordarci del significato profondo di questa festa, ecco alcune frasi di Pasqua sulla pace.

Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati (Alice Freeman Palmer)

Con quattro “P” si fa Pasqua: Purgatorio, Passione, Palma e Pace (Proverbio)

La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L’amore sia il valore più importante per la tua Pasqua (Papa Giovanni Paolo II)

È risorto Gesù! Lo puoi trovare ora In ogni uomo: in chi soffre e lotta per la libertà, in chi soffre e lotta per difendere la pace, nell’amico che ti stringe la mano, in chi cerca l’amore degli uomini (Hardy Tentle)

Frasi sulla Pasquetta

Amici, buon vino e tanta allegria è il mix perfetto per passare una giornata di felicità in compagnia. E in questo clima non mancano battute divertenti e frasi sulla Pasquetta da condividere:

Pasqua con ki vuoi, Pasquetta con K Way

Buona Pasquetta! Molti avrebbero voluto concedersi la canonica gita fuori porta, ma hanno mangiato così tanto che non ci passano

Finalmente un Lunedi di cui non possiamo lamentarci. Buona Pasquetta

La Pasqua non cade mai lo stesso giorno dell’anno per essere certi che a Pasquetta piova.

Vedo che siete molto felici, vi siete già pesati?? Buona Pasquetta!

Quando un vegano a Pasquetta mette una melanzana sulla griglia da qualche parte nel mondo una braciola muore comunque.

– “Cosa fai a Pasquetta?”

– “Elimino dal telefono, tutte le colombe e le uova glitterate che mi avete inviato!”

– “Elimino dal telefono, tutte le colombe e le uova glitterate che mi avete inviato!” Un minuto di silenzio per tutte le sveglie che, stamattina, non sono state disattivate e hanno fatto partire la Pasquetta nel peggiore dei modi.

A Pasquetta faccio una gita fuori porta. Fatto, ho girato le chiavi nella serratura, ho aperto, salutato la vicina di fronte e sono rientrato in casa

Lunedì organizziamo una gita fuori porta, sei dei nostri?! Ci manca l’uovo di Pasqua!

Auguri amore mio, per questo giorno dedicato a te, perchè questo è il lunedì dell’Angelo!

La cosa migliore di queste festività è iniziare la settimana a lavoro di martedì. Buone feste colleghi!

