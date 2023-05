Aforismi, citazioni e poesie: ecco le frasi sulla felicità dei grandi saggi. Per provare a capire cos'è e come raggiungerla

Tutti la cercano ma in pochi riescono ad afferrarla, a volte si nasconde, spesso invece è già qui ma noi non ce ne accorgiamo: la felicità è da sempre al centro dei desideri dell'uomo.

Nella saggezza popolare abbondano i proverbi; scrittori, saggi e filosofi hanno prodotto aforismi e poesie nelle loro opere che possono aiutarci a capire meglio cos'è e come raggiungerla grazie a frasi belle.

Qui trovate una selezione delle frasi e aforismi per ispirare le persone che ti circondano, da inviare agli amici via whatsapp, magari per dare il buongiorno o la buonanotte o da pubblicare sui social...perché ricorda: la felicità è contagiosa!

Frasi su che cos’è la felicità

I momenti di felicità di cui godiamo ci prendono di sorpresa. Non siamo noi che li troviamo, ma loro che trovano noi (Ashley Montagu)

Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa (Lev Tolstoj)

La felicità è accarezzare un cucciolo caldo caldo, è stare a letto mentre fuori piove, è il singhiozzo dopo che è passato (Charles M. Schulz)

Ogni minuto che passi arrabbiato, perdi sessanta secondi di felicità (Ralph Waldo Emerson)

Non ci si può difendere dalla tristezza senza difendersi dalla felicità (Jonathan Safran Foer)

Ricorda che le persone più felici non sono quelle che hanno di più, ma quelle che danno di più (H. Jackson Brown)

Le cose più importanti per essere felici sono l'avere qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa in cui sperare (Joseph Addison)

Frasi sulla felicità brevi

Non servono molte parole per definire il concetto di felicità, ecco perché si possono dedicare alle persone a cui vogliamo bene delle frasi brevi, corte, incisive, frasi famose che parlano della gioia di vivere. Anzi, forse proprio con delle frasi brevi sulla felicità si può riuscire a centrare maggiormente quella che per ciascuno di noi è la "reale", anche se la parola non è di certo esatta, essenza della felicità.

Come sarebbe stato scialbo essere felici! (Marguerite Yourcenar)

È impossibile rinunciare alla felicità, si può solo se non la si è mai conosciuta (Fabio Volo)

Felicità? Una piccola incombenza giornaliera da curare come faresti con un giardino (Annabel Buffet)

Il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è ancora dolore (Albert Einstein)

L'amicizia è il massimo alimento della felicità umana (Prospero Viani)

La felicità è il fine di se stessa (Jorge Luis Borges)

La felicità è un'opera d'arte, trattatela con cura (Edith Wharton)

La felicità è vivere e io sono per la vita (Giorgio Albertazzi)

La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si fa (Friedrich Nietzsche)

La felicità più grande consiste nell'accettare i nostri limiti e amarli (Romano Battaglia)

Frasi in latino sulla felicità

Si sa che gli antichi amavano riflettere su quelli che erano gli aspetti più importanti della vita umana: amore, morte e, ovviamente anche la felicità. Ecco quindi una raccolta di 10 frasi di autori latini che parlano proprio di ciò che è la felicità, cosa la può generare, cosa può spegnerla. Queste parole sono perfette per citazioni e dediche.

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris (Finché sarai felice, conterai molti amici, ma se i tempi si fanno più grigi, sarai solo, Ovidio)

Felix est non aliis qui videtur, sed sibi. È felice colui che si ritiene tale

Numquam non miser est, qui quod timeat cogitat (Non è mai felice chi pensa alle sue paure, Publilio Siro)

Non semper temeritas est felix (Non sempre la temerità porta alla felicità, Tito Livio)

In virtute posita est vera felicitas (La felicità vera è nella virtù, Seneca)

Felix ille tamen corvo quoque rarior albo (Un uomo felice è più raro di un corvo bianco, Giovenale)

Est vera felicitas felicitate dignum videri (È vera felicità il riconoscersi degni di essere felici, Plinio il Vecchio)

Felix qui potuit rerum cognoscere causas (Felice colui che può conoscere la causa delle cose, Virgilio)

Nemo malus felix (Non vi è malvagio felice, Giovenale)

Est felicibus difficilis miseriarum vera aestimatio (Per chi è felice è difficile comprendere realmente le altrui disgrazie, Quintiliano)

Frasi sulla felicità dalle canzoni

Naturalmente anche le frasi dalle canzoni sono una fantastica fonte di frasi sulla felicità. Dal super classico è Felicità di Al Bano e Romina, ma anche Fabrizio Moro, Cosmo e Emma Marrone, cantanti amatissimi anche dai più giovani, hanno speso più di un verso per cantare la felicità e metterla in musica. Queste, secondo noi, sono le frasi sulla felicità più belle tratte dalle canzoni.

Felicità/è tenersi per mano andare lontano/la felicità/è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente/la felicità/è restare vicini come bambini la felicità,/felicità (Felicità, Al Bano e Romina)

Non ho mai amato nessuno all'infuori di te/che insisti, che insisti, che insisti, che insisti.../Non c'è più niente da dire, è la verità,/anche se cerchi ogni giorno un frammento d'amore che vità sarà?/Voglio ascoltarti per ore/ma prova a convincermi che prima o poi tornerà la felicità, la felicità (La felicità, Fabrizio Moro)

Che rumore fa la felicità/Come opposti che si attraggono/Come amanti che si abbracciano/Camminiamo ancora insieme/Sopra il male sopra il bene (Che rumore fa la felicità?, Negrita)

E l'estate che non passerà/Si troverà una soluzione/La vita e la felicità/Nessuna via/Nessuna convinzione/Qui mi troverai/Qualunque volta vorrai rivedermi/Qui a sognare se vorrai tornare/Io rimango qua (La vita e la felicità, Michele Bravi)

Donna Felicità/non ha l'amore./Donna Felicità/non trova viole./Gliele porteremo noi, nei cesti,/nei capelli e nelle mani (Donna Felicità, I nuovi angeli)

Ti mando un vocale/Di dieci minuti/Soltanto per dirti/Quanto sono felice/Ma quanto è puttana/Questa felicità (Felicità puttana, The Giornalisti)

Non mi fermo mai/a chiedermi dov'è che va la mente/trovare una risposta convincente/a chi non crede che sia tutta qua la mia felicità,/semplicemente, così (Ed è felicità, Ivan Graziani)

Ecco la felicità/Che mi coglie impreparato, senza modo di comprenderla/Instabile/Delicata, dolce ed effimera/Più fragile/Di una foglia, di un respiro nell'inferno (Ecco la felicità, Cosmo)

C’è un oceano di motivi per essere felici /E se ti senti stanca dimmi vai piano /E andrò piano (E scopro cos'è la felicità, Elisa)

Ma tu cosa ne sai/del tempo che si porta via distratto/tutto quello che ai/quanta amarezza, la mia felicità/volevo viverla/volevo viverla (La mia felicità, Emma Marrone)

Frasi sulla felicità e amore

Felicità e amore sono legati? Beh, l'amore è connesso con tantissimi altri sentimenti, ma di certo quando veleggia con vento in poppa ci regala una inesprimibile felicità. Ritroviamo questo collegamento fra felicità e amore in queste frasi d'amore bellissime che parlano sia dell'amore di coppia che, ampliando il campo, di quello per la famiglia e per gli amici.

Io la inseguo per monti, per piani,/pel mare, pel cielo, nel cuore, /io la vedo, già tendo le mani,/già tengo la gloria e l'amore (Giovanni Pascoli)

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, sollecita e unita in un'altra città (George Burns)

Non abbiamo bisogno di cercare la felicità: se possediamo l'amore per gli altri, ci verrà data. È il dono di Dio. (Madre Teresa di Calcutta)

Negli ultimi vent'anni ho capito che cosa significa felicità. Perché ho la fortuna di essere sposato con una moglie meravigliosa. Vorrei poter scrivere di più su questo tema, ma si tratta di amore, e il perfetto amore è la più bella di tutte le frustrazioni perché è più di ciò che si possa esprimere (Charles Chaplin)

La vera felicità è come il radio. È una forma di amore che diviene tanto più piena quanto più viene rivolta verso gli altri; per questo la felicità è alla portata di tutti, anche del più povero (Robert Banden-Powell)

Felicità non è altro che contentezza del proprio essere e del proprio modo di essere, soddisfazione, amore perfetto del proprio stato, qualunque del resto esso stato si sia, e fosse pur anco il più spregevole (Giacomo Leopardi)

La felicità, ecco quel ch'é – disse a sé medesimo – la felicità sta nel vivere per gli altri. E questo è chiaro. Nell'uomo è stato posto il bisogno della felicità; esso dunque è legittimo. Appagandolo egoisticamente, cioè cercando per sé la ricchezza, la gloria, i comodi della vita, l'amore, può accadere che le circostanze prendano una tal piega che sia impossibile soddisfare questi desideri (Lev Tolstoj)

Amarsi. Perché l’amore combacia con la felicità e il segreto di tutte le cose è racchiuso lì in due parole apparentemente semplici: amare e felicità (Roberto Benigni)

Frasi sulla felicità in inglese

E perché non dedicare una frase sulla felicità in inglese a un amico che vive lontano? Abbiamo raccolto 10 frasi sulla felicità in inglese, troverete citazioni di autrici famose, come Jane Austen, ma anche di grandi attrici, come ad esempio Audrey Hepburn. Leggete dunque le citazioni più belle sulla felicità nella lingua del bardo e segnatevi quella che vi piace di più

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness (Ralph Waldo Emerson)

Happiness in intelligent people is the rarest thing I know (Ernest Hemingway)

If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would be a merrier world (JRR Tolkien)

The most important thing is to enjoy your life—to be happy—it's all that matters (Audrey Hepburn)

Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness (Bertrand Russell)

Sanity and happiness are an impossible combination (Mark Twain)

I felt my lungs inflate with the onrush of scenery—air, mountains, trees, people. I thought, "This is what it is to be happy (Sylvia Plath)

I must learn to be content with being happier than I deserve (Jane Austen)

I think and think and think, I‘ve thought myself out of happiness one million times, but never once into it (Jonathan Safran Foer)

Happiness quite unshared can scarcely be called happiness; it has no taste (Charlotte Bronte)

Frasi sulla felicità di Papa Francesco

Nel 2022 Papa Francesco ha scritto un libro, dal titolo “Ti voglio felice”, che contiene alcune frasi bellissime sulla felicità.

La felicità è rivoluzionaria: abbiate il coraggio di essere felici.

rivoluzionaria: abbiate il coraggio di essere felici. Mi piacerebbe che ricordassi che essere felici, non è avere un cielo senza tempeste, una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei disaccordi.

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma apprezzare lezioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri nell’anonimato. Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutto le sfide, incomprensioni e periodi di crisi.

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. È avere il coraggio di dire “Perdonami”. È avere la sensibilità per esprimere “Ho bisogno di te”. È avere la capacità di dire “Ti amo”.

Frasi felici sulla vita

La felicità è un dono e il trucco è non aspettarla, ma gioire quando arriva. (Charles Dickens)

A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande, risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita. (John Lennon)

La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità.

(François-René de Chateaubriand)

(François-René de Chateaubriand) La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. (Mahatma Gandhi)

Io mi accontento di essere serena nel tempo; la felicità sono attimi, e quando arrivano me li prendo senza esitare. (Alda Merini)

La felicità è un percorso, non una destinazione (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi sulla felicità di Oscar Wilde

Oscar Wilde è uno degli autori inglesi più apprezzati della letteratura contemporanea. Le sue riflessioni sulla vita e sulla felicità sono diventate massime famosissime in tutto il mondo.