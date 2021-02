Imparare un’arte è possibile, specialmente se si parla di Origami. Ma per farlo cosa serve? Te lo sveliamo qui.

Origami, cosa sono?

Origami, dal giapponese oru: piegare e kami: carta, è un’arte che permette di creare modelli estremamente complessi, partendo da un solo e unico foglio di carta. La cosa che stupisce, in questo caso, è che bastano solo delle semplici piegature per realizzare queste forme così perfette da sembrare prodotte in serie.

Gli Origami, tradizione che in Giappone viene tramandata di generazione in generazione fin dal IX secolo d.C, nascono prima come oggetti votivi dedicati alle divinità, poi di uso comune e, alla fine, insegnati ai bambini per realizzare piccoli giocattoli grazie al sapiente uso di fogli e pieghe ad hoc: samurai, aquiloni, cigni e non solo.

In un momento storico in cui molti di noi trascorrono molto più tempo in casa gli origami sono più di un semplice hobby fai da te: si tratta di un passatempo che - oltre a distrarci dai problemi quotidiani - potenzia concentrazione, precisione, ma anche creatività. In un certo senso è una forma di meditazione.

Se ti è venuta voglia di provare sappi che per realizzare un origami come vuole la tradizione è bene sapere che è necessaria una carta ad hoc e, se hai deciso di buttarti in questa avventura, devi anche studiare un po’.

La carta per gli origami

Non basta un semplice foglio bianco per realizzare un Origami secondo la tradizione. La carta, infatti, non deve stropicciarsi facilmente, ma non deve essere neanche troppo spessa e robusta: liscia, leggera e resistente come la carta da pacco.

Ma non è l’unico motivo. I fogli per realizzare gli origami devono avere una lunghezza bene definita che va dai 12 ai 20 cm e, la cosa più importante, è che siano perfettamente quadrati in modo che le pieghe possano combaciare senza troppo sforzo.

Ovviamente in commercio esistono delle carte ad hoc dove, oltre alle caratteristiche tecniche, anche i colori fanno la loro parte creando giochi di luci e ombre che renderanno il tutto ancora più coinvolgente.

Carta da origami monocromatica

Carta da origami decorata

Con fantasie kimono

Tra colori, texture e pattern c'è solo l'imbarazzo della scelta e, se non hai ancora capito quale acquisto è il migliore, qui trovi altre idee.

I libri dedicati agli origami

Piegare sapientemente i fogli per realizzare piccoli, o meno piccoli, origami è un’arte che deve essere studiata a fondo e con molta attenzione per non commettere errori. Visto che tramandare la tradizione da generazione a generazione con il solo passaparola sta diventando piuttosto complicato, ci vengono in soccorso i libri dedicati.

Perfetti per i più piccoli, ma anche per i grandi, le possibilità sono davvero tantissime: dagli albi che illustrano step by step i passaggi per le piegature corrette, fino a quelli dedicati ai più piccoli che dimostrano come questa arte è davvero alla portata di tutti.

Il grande libro degli Origami tradizionali

L'arte degli origami

Origami per bambini

Tre libri non ti bastano e vuoi approfondire ancora meglio la tradizione o focalizzarti su un tema specifico? Ecco qualche spunto da non lasciarti scappare.

