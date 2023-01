P erfino lui, il famigerato “Saturno contro”, si ammorbidisce nei mesi che verranno. E Giove, con la sua bella energia, farà brillare sentimenti di speranza e ottimismo. Con questi passaggi planetari, si annuncia il tempo delle rivincite. E della leggerezza

Cosa prevedono gli Astri per il 2023

Segno per segno, leggi le previsioni del nuovo anno per l'amore, per il lavoro e per il benessere.

Ariete: Oroscopo 2023

Segno di Fuoco, 21 marzo - 20 aprile

Amore

C’è un po’ di tutto nell’anno che verrà. Aspettati passioni a portata di conquista, che ti renderanno diretta e intraprendente fino a marzo (grazie anche alla incandescente alleanza di Marte). Dunque preparati a possibili sorprese o a nuovi inizi proprio nei primi giorni della primavera, per poi accogliere un’estate dolcissima, con una Venere zuccherina che saprà renderti gentile e ti coccolerà con sogni e avventure a prova di vacanza.

Soldi e lavoro

Saturno ti ha già spiegato come dare corpo e voce ai sogni, a quei progetti che decidono e movimentano ogni tua ambizione. Ma ora Giove vuole che tu metta in pratica tutto questo, crescendo a livello personale. Guadagni e investimenti diventeranno più facili da aprile fino a giugno, mentre i primi giorni di luglio ti sorprenderanno suggerendoti come cambiare destini e occupazioni.

Benessere

Mercurio consiglia di sfruttare la primavera in palestra e prendersi cura della propria forma fisica. I risultati non tarderanno a farsi vedere: giusto in tempo per l’estate, con le sfide e le emozioni che porterà con sé.

Il tuo mantra

«Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno. Forse lo faranno tutti» (Albert Einstein)

Toro: Oroscopo 2023

Segno di Terra, 21 aprile - 21 maggio

Amore

Decide tutto Venere, con una lunga sosta nel tuo segno. Ecco perché avrai fortuna con i sentimenti fino a primavera, trascorrerai momenti piacevoli, con piccole fughe romantiche e soddisfazioni dedicate al cuore.

Ma aspettati proposte anche a metà maggio, grazie a una Luna complice. Dai primi di giugno, invece, Venere si disporrà in quadratura obbligandoti a spostare la tua attenzione su questioni che richiedono maggiore senso del dovere e responsabilità.



Soldi e lavoro

Saturno e Giove si daranno il cambio per consentirti di fare sempre qualcosa di bello e speciale. Il primo, da marzo in poi, ti aiuterà a rendere concreto un progetto che accarezzi da tempo. Giove, invece, con te da metà maggio, ti aiuterà se e quando deciderai di metterti in gioco per capire fino a che punto puoi spingerti. Anche Mercurio, nel tuo segno da aprile a metà giugno, porterà nuova linfa alle tue finanze.



Benessere

In estate dovrai prestare attenzione alla parte più scoperta di te, la pelle. Dunque, già da fine maggio, coccolati con trattamenti idratanti e tonificanti che compensino gli effetti di una Venere che rema contro. I primi giorni di aprile sembrano, invece, essere ideali per le diete.

Il tuo mantra

«Niente accade se non è preceduto da un sogno» (Carl Sandburg)

Gemelli : Oroscopo 2023

Segno d'Aria, 22 maggio - 21 giugno

Amore

Un Giove sognatore fino a maggio renderà speciale il tuo rapporto con i sentimenti, aprendo mente e spirito a un modo diverso (e forse più coinvolgente) di vivere la quotidianità degli affetti. Mentre la Luna sarà in vena di piccole decisioni sentimentali tra il 15 e il 20 giugno, e a fine novembre ti aiuterà ad accogliere una bella novità.

Soldi e lavoro

Investi soprattutto sui primi tre mesi del nuovo anno, quando Marte ti coccolerà con un’energia speciale e Giove porterà un po’ di sana fortuna che ti farà crescere. Ma se vorrai avere successo dovrai guardare sempre in avanti, senza pensare al passato. Per evitare di cadere in errore, Venere ti aiuterà a dare il giusto peso e valore a ogni cosa. E, al rientro dalle vacanze estive, potrai capire se sei soddisfatta oppure no di ciò che fai.



Benessere

Marte è una vera palestra di vita, mette ogni cosa in movimento chiedendoti, però, molto in cambio. Ecco perché in aprile, quando le ambizioni marziane saranno finite, dovrai concederti un momento dedicato al relax, servirà a riequilibrare le tue migliori energie.

Il tuo mantra

«La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti» (Soren Kierkegaard)

Cancro: Oroscopo 2023

Segno d'Acqua, 22 giugno - 22 luglio

Amore

Tieni gli occhi puntati su Saturno, il pianeta che, da marzo in poi, renderà molto più facili e spontanee relazioni ed emozioni. Imparerai diversi modi per comunicare e connetterti alle persone che ami e che vorresti coinvolgere nella tua quotidianità. Ma non scordarti di Marte che accenderà passione e seduzione da fine marzo a fine maggio, un lasso di tempo davvero lungo. Luglio, invece, si annuncia come il mese migliore per le decisioni da prendere in coppia.



Soldi e lavoro

Non è difficile indovinare quali strade professionali ti attendono nel nuovo anno. Il primo semestre sarà intenso e faticoso, ma Giove fa il tifo per te e punta le sue carte migliori sulla tua realizzazione. Nella seconda parte dell’anno, invece, sarai più rilassata per fare ordine tra le cose che hai già iniziato. Un ringraziamento speciale va a Mercurio, il pianeta amico in primavera e autunno, una forza cosmica che ti aiuterà a comunicare e a collaborare su tutti fronti.



Benessere

Avrai tante cose da gestire. Presta attenzione al dispendio di energia o rischia di essere eccessivo. Ritagliati brevi fughe per non andare in riserva. Trattamenti e diete funzioneranno in giugno e in dicembre.

Il tuo mantra

«Il regalo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione» (Thich Nhât Hanh)

Leone: Oroscopo 2023

Segno di Fuoco, 23 luglio - 22 agosto

Amore

C’è un tempo fatto apposta per ritrovare il gusto dello stare insieme e apprezzare persone e situazioni. Il 2023 ti regalerà proprio questo e sarà un tripudio disentimenti.Tuttomeritodi Saturno, che terminerà in marzo la sua opposizione rilassando e colorando gli amori, ma anche di Venere, che abiterà con te dai primi di giugno fino al 9 ottobre, dando un nuovo senso alla condivisione.



Soldi e lavoro

Dopo un inizio un po’ sottotono, promesse e speranze torneranno a essere predominanti dall’estate. Soprattutto grazie a una Venere che

ti renderà sensibile alle ambizioni, mentre Giove lavorerà sul tuo modo di reagire, regalandoti ottimismo e coraggio senza cui tutto diventa meno facile. La Luna incoraggia nuove iniziative a metà maggio e fa stilare bilanci a fine ottobre.



Benessere

Non avere più Saturno contro significa godere, fin da subito, di un tono fisico più agile, cioè sentirsi più leggeri e meno rigidi. Iscriviti in palestra

o trova un altro modo per muoverti. A metà luglio, però, rinuncia definitivamente a qualcosa che non ti fa bene.

Il tuo mantra

«Se avessi rispettato tutte le regole, non sarei arrivata da nessuna parte» (Marilyn Monroe)



Vergine: Oroscopo 2023

Segno di Terra, 23 agosto - 22 settembre

Amore

Sembra proprio che sia arrivato il momento di fare ordine, per mettere a posto equilibri e punti di forza che regolano le tue relazioni. Lo dice Saturno, in opposizione da marzo in poi, e nato per rendere più funzionali e solidi gli amori della Vergine. Ma anche Mercurio farà la sua parte, stando con te da aprile a giugno e, ancora, da fine luglio a metà novembre, per migliorare la tua autostima e ricordarti che sei tu la persona più importante.

Soldi e lavoro

Mercurio promette un anno prezioso in ambito professionale, con accelerazioni in primavera e in estate, fino a novembre. Per migliorare e consolidare i rapporti di lavoro, con colleghi, capi o clienti, invece sarà propizio lo zampino di Saturno che si aspetta proprio questo da te. Non dimenticarti, poi, della Luna che ti aiuterà a decidere intorno al 18 giugno, oppure a dare una svolta a fine novembre.



Benessere

Il 2023 non si annuncia come un anno particolare per il corpo. Dovrai solo tenere d’occhio le articolazioni e la schiena (se sono i tuoi punti dolenti), e fare buon uso di prodotti che idratino e proteggano la pelle. Gli ultimi giorni di gennaio potrebbero essere perfetti per dedicarti a qualcosa che ti farà sentire più leggera.

Il tuo mantra

«Amare se stessi è l’inizio di una lunga storia d’amore che durerà poi tutta la vita» (Oscar Wilde)

Bilancia: Oroscopo 2023

Segno d'Aria, 23 settembre 22 ottobre

Amore

Giove, in opposizione fino a giugno, ti chiederà di definire un rapporto, provando a farlo crescere, oppure di considerare altre possibilità, voltando pagina. Marte, intanto, fino a marzo suggerirà di puntare sulla seduzione per accendere al meglio la passione. Da giugno in poi, invece, dovresti cambiare stile convertendoti alla dolcezza, all’armonia dei sentimenti, a una bellezza che non sia mai ruvida.

Soldi e lavoro

Il nuovo anno promette una certa tranquillità ma, in alcuni momenti, dovrai accelerare con l’impegno. Marte intensificherà le cose da fare da fine marzo a fine maggio, per poi restituirti una certa serenità. Importantissime le Lune che ti vedranno in vena di bilanci a inizio e a fine anno, e super fortunata a metà luglio. Fai attenzione alle spese da fine marzo a metà maggio, quando sarà più facile esagerare.

Benessere

Fino a maggio evita tutto ciò che stanca e ti chiede troppo in termini di energia. Adotta questa strategia per arrivare al tuo appuntamento con l'estate in perfetta forma. Verso il 20 di febbraio alcuni pianeti ti chiederanno di volerti più bene e fare qualcosa che ti mette in pace con il mondo.

Il tuo mantra

«Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto» (Helen Keller)

Scorpione: Oroscopo 2023

Segno d'Acqua, 23 ottobre - 21 novembre

Amore

Il lungo letargo dei sensi, che si protrae già da mesi, è destinato a concludersi solo a marzo, quando finalmente Marte smetterà di fare l’indifferente per riaccendere desideri e occasioni dedicate proprio

a te. E anche Giove, che da metà maggio è in opposizione, avrà voglia

di verificare se e quanto una relazione abbia ancora voglia di crescere e trasformarsi in qualcosa di più importante. Per nuove relazioni o incontri speciali dovrai aspettare l’autunno.

Soldi e lavoro

Tieni d’occhio il mese di giugno, quando Marte e Venere porteranno, con la fortuna, anche la necessità di un maggiore impegno sul lavoro. Sarà un mese significativo, che ti farà guardare avanti, quando in autunno dovrai prendere certe decisioni, e ti consentirà di migliorare la tua percezione del tutto. E ora parliamo di finanze: attenta! Da maggio in poi serve prudenza per non dover poi piangere lacrime di coccodrillo.

Benessere

Il tuo peggiore nemico è la fatica che va di pari

passo con il carico di impegni e preoccupazioni. Ti basterà limitare gli sforzi in giugno e sì a una cura ricostituente in primavera, così da risparmiarti eventuali blackout.

Il tuo mantra

«Un bambino che pone una domanda è la voce di tutto il mondo

che vuole migliorare» (Tristan Bernard)





Sagittario: Oroscopo 2023

Segno di Fuoco 22 novembre - 21 dicembre

Amore

Con l’anno nuovo dovrai cambiare rotta, cercando di ritrovare la dolcezza che ti contraddistingue e aggiungere bellezza e calore nelle tue relazioni. Marte ti ha fatto dimenticare la gioia dei gesti gentili, ma ora servirà anche la tua parte migliore. Sfrutta Venere, tua preziosa alleata da giugno a ottobre, per sorridere al mondo e accogliere le ambizioni e i desideri di chi ami. Valuta i tuoi sentimenti dai primi giorni di giugno, per poi mettere da parte tutto quello che non ti piace a partire da dicembre.

Soldi e lavoro

Le stelle annunciano un’estate impegnativa: Mercurio ti chiederà molta attenzione, precisione e puntualità nello svolgere i compiti che ti verranno affidati. Per non rinunciare a troppo, dovrai adattarti organizzando meglio il tuo tempo già da marzo, così non ti troverai impreparata.



Benessere

La fatica degli impegni primaverili e estivi potrebbero farsi sentire su corpo e psiche. E rischi di arrivare all’estate in riserva. Comincia già da metà maggio a prenderti più cura di te. E quest’anno organizza vacanze facili, in cui il relax abbia sempre la meglio.

Il tuo mantra

«Le persone migliori sono flessibili, quelle sempre in grado di cambiare se la situazione cambia» (Frank Goble)

Capricorno: Oroscopo 2023

Segno di Terra, 22 dicembre - 20 gennaio

Amore

A volte rischi di dare troppa importanza alle cose pratiche e concrete, evitando sentimenti ed emozioni che avrebbero bisogno di essere condivisi. Il 2023, grazie a un Saturno libero ma amico, ti aiuterà a uscire dal guscio in cui ti sei rintanata, facendo arrivare a chi ami il tuo affetto e il tuo sostegno. Da maggio in poi Giove farà anche crescere la tua voglia di divertirti. Perché non ascoltarla? Esci, scopri cose nuove e non pensare a nulla.



Soldi e lavoro

Sei il segno che più di tutti ha a cuore il lavoro e la realizzazione personale. Per questo ti renderà felice scoprire che ti aspetta un buon anno perché, grazie ai favori di Giove e di Saturno, riuscirai a crescere, definendo nuovi percorsi o vocazioni. Una bellissima pausa estiva ti consentirà di rilassarti al riparo dai sensi di colpa e da qualsiasi seccatura. Ai primi di aprile valuta il tuo percorso e agisci per cambiare qualche dettaglio, a metà ottobre.



Benessere

Aprile e settembre saranno mesi abbastanza critici, perché stress e fatica potrebbero farsi sentire. A giugno e dicembre, invece, raccoglierai le forze che occorrono per svolgere i compiti più difficili e sì, darai proprio il massimo.

Il tuo mantra

«Comunicare è sempre riscoprire che abbiamo tanto in comune, forse tutto» (Fabrizio Caramagna)

Acquario: Oroscopo 2023

Segno d'Aria, 21 gennaio - 19 febbraio

Amore

La presenza di Saturno nel tuo segno ti ha reso forte e speciale. Ma, forse, ha anche indurito un po’ i tuoi modi e reso meno frequenti gli slanci. Per questo Venere, in opposizione da giugno a ottobre, ti chiederà di mostrare più gentilezza e non fare mai mancare il tuo calore a chi ami. Gennaio e agosto saranno i mesi migliori per prendere iniziative di coppia, fino a marzo non raccogliere le provocazioni.

Soldi e lavoro

Saturno ti invoglia ad agire, mettendo in pratica ciò che hai imparato o hai immaginato negli ultimi mesi, è questo il momento giusto per dimostrare chi sei. Punta sulla prima settimana di maggio per valutare ciò che stai facendo. Sii prudente sul lavoro a giugno e luglio, quando sarà facilissimo commettere errori. A novembre le stelle ti premieranno se prenderai una decisione.



Benessere

Se Saturno ha portato alla luce possibili disturbi o problemi fisici, ora è lo stesso pianeta a dirti che devi prenderti cura di te e tornare in forma. Giugno si annuncia come il mese ideale per trovare la strategia giusta e riuscirci.

Il tuo mantra

«Se non cambiasse mai nulla non ci sarebbero le farfalle» (Antico proverbio russo)

Pesci: oroscopo 2023

Segno d'Acqua 20 febbraio - 20 marzo

Amore

Questo si annuncia come un anno cruciale, che si fa notare, toccare, sentire. Prima di tutto perché Saturno verrà ad abitare insieme a te, incoraggiandoti a fare sul serio. Mentre Giove in buon aspetto ce la metterà tutta per renderti sincera, e qualcuno potrebbe innamorarsi di

te, perché sarà facile fidarsi delle tue promesse. Metti in gioco le tue migliori qualità soprattutto in primavera e non smettere in autunno, nei momenti in cui i cuori si faranno ruggenti.

Soldi e lavoro

Fai tesoro di una nuova sicurezza in te per aprirti in modo totale accettando confronti, colloqui e lasciando scorrere fiumi di parole e inviando messaggi. Evita di nasconderti di fronte a un destino che ti vuole più coraggiosa. In primavera e, poi, a dicembre, passa all’azione e cogli ogni occasione al

volo senza rinunciare a nulla. Per fare bilanci punta sui primi giorni di giugno, che ti vedono vincente.

Benessere

Da gennaio a marzo fai attenzione a Marte, che rischierà di renderti un po’ nervosa e chiederà moltissimo in termini di energia. Tra gennaio e febbraio dovrai essere più selettiva riguardo agli impegni e alle cose da fare, mettendo da parte tutto ciò che ti stanca.

Il tuo mantra

«Ci sono persone a cui i difetti stanno proprio bene» (François de La Rochefoucauld)