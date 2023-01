Oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2023

L a seconda settimana del 2023 parte con Marte e Mercurio che regalano energia preziosa mentre Nettuno porta tanti raggi di luce (e di calore) a questo inizio d’anno. È ora di sognare! Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Finalmente Marte aiuta a trovare le parole giuste e puoi muoverti in ogni situazione con sicurezza e savoir-faire. È una bella sensazione sentirsi libera e indipendente e mettere al bando ogni paura nonostante tutto e tutti. Decidi tempi e modi del tuo agire quotidiano.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Sei finalmente pronta a cambiare qualcosa della tua vita, o almeno a provarci. Ma la pigrizia è dietro l’angolo (soprattutto nel weekend) e potrebbe frenarti. Fai solo ciò che credi sia giusto. Non sentirti obbligata a prendere iniziative, né a scombussolare i tuoi programmi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Si annuncia un tempo decisamente interessante, ricco di cambiamenti e carico di buone promesse. Marte e Mercurio ritrovano slancio, così il tuo segno vive un momento speciale. Ecco perché ti verrà facile reagire, muoverti e prendere l’iniziativa. Soprattutto a partire dal 18 gennaio

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

In questi giorni senti il bisogno di esprimere le tue idee, dire quello che provi e come ti senti. Fino al weekend avrai solo voglia di fantasticare e lasciarti cullare da meravigliosi sogni. Poi Mercurio ti renderà molto più concreta e precisa. Segui sempre l’istinto e non sbaglierai.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Marte riaccende mille sogni e progetti, per questo hai la sensazione che il 2023 sia un tempo ricco di sorprese per te, di cose che non ti aspetti e che ti verranno incontro. Fai bene a crederci e a continuare a sperare, perché è proprio da questo mood che nascono le cose migliori.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Mentre Marte rimette in moto la tua capacità di interagire con il mondo, Mercurio aiuta a fare ordine e chiarezza tra ciò che hai nella testa e come vivi. Affronta con rinnovato entusiasmo ogni nuova sfida che ti attende, lasciando che la passione ti guidi e senza esitare di fronte agli ostacoli

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Proprio ora che non hai granché voglia di novità e di cambiamenti, potresti trovare la spinta giusta per non restare più immobile in attesa di momenti migliori. È possibile conciliare impazienza e buon senso, se non eccedi troppo con gli entusiasmi e metti al bando la pigrizia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Grazie a Marte, ora hai di nuovo una grande voglia di stare in compagnia e, soprattutto, senti il desiderio e il piacere di dare una mano a chi ha buone idee e le condivide. È tutto merito di Mercurio se puoi fare ogni cosa in modo puntuale, senza trascurare nessun dettaglio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Ora sai di poterti muovere senza creare problemi, lasciando che passione ed entusiasmo siano i tuoi fari. Devi solo aspettare che qualcuno raccolga i tuoi frutti. E ricordarti che occorre essere pazienti, non tutti reagiscono d’impulso come fai tu. C’è anche chi ha bisogno di più tempo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

È arrivato il momento di lasciar volare la fantasia e fare progetti per il tuo futuro, pensando solo a quello che ti piace e ti diverte. Ben presto sarà Mercurio (con la sua razionalità) a rendere ogni cosa possibile, affidabile e certa. Concediti di sognare, almeno per un po’.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Marte e il Sole invitano a vivere una settimana all’insegna della creatività. Sentiti libera di sognare, senza porti limiti o vincoli. C’è qualcosa che devi e puoi fare, solo la prudenza è d’obbligo. Punta in alto ma usa sempre il buon senso che ti aiuta a non esagerare mai.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

Quella che provi in questi giorni è una sensazione un po’ speciale e soprattutto inedita per te. Hai spesso voglia di dimostrare di cosa sei capace e punti a ottenere qualcosa con tutta l’anima. Tanto che, lentamente, convinci persino gli altri a seguirti in un’avventura.