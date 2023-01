Oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2023

U rano riparte e fa sognare mentre Sole e Luna danno il via al tempo dell’Acquario. Che la leggerezza e l’ottimismo siano i nostri fari!”. Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Marte e Giove ti galvanizzano facendoti sentire forte, decisa e molto speciale. Non sbagli se continui a preferire la serietà e non vuoi scombussolare la tua vita, ma puoi anche decidere di cambiare se dai il giusto peso a tutto e metti al primo posto i tuoi valori. Rimani in armonia.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Hai l’abitudine di affrontare la vita con calma, sei riflessiva e prudente. Puoi anche apprezzare qualcuno che ti mette fretta e ha mille proposte, ma continua a prendere le tue decisioni valutando pro e contro, evita ogni scelta o reazione impulsiva. È il tuo stile e ti darà ragione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Il novilunio amico aiuta a dare un senso all’energia che Marte ti sta regalando. Questa settimana la noia è bandita e non hai la sensazione di sprecare le tue migliori occasioni. Ascolta la Luna di sabato prima di lasciare che qualcosa succeda, prima di dire sì o fare promesse.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Urano riparte accendendo sogni e progetti che adesso Giove, dalla quadratura, rende urgenti. Cerca di stabilire un equilibrio tra presente e futuro, evitando fughe in avanti o, al contrario, facendoti prendere dalla pigrizia. Stabilisci quanto spazio puoi dedicare alla tua crescita personale.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Si annuncia una settimana ricca di occasioni da cogliere al volo. Per afferrarle, però, dovrai stare con gli altri e condividere ogni istante. Puoi spendere le tue migliori energie per la coppia o per qualcuno a cui tieni, ma ascolta anche Urano che ha in serbo novità e promesse di lavoro.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

A dispetto di un Marte che corre e mette fretta, nei prossimi giorni le stelle ti chiedono di dedicare più tempo alle piccole cose, magari quelle che ti riescono al primo colpo. Puoi prenderti cura dei dettagli e mettere ordine nella tua routine quotidiana. Sarà facile e ti farà bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Sei più che mai forte e decisa a sfidare qualcuno per dimostrare che vali più di un “no”. Ti pesa una promessa che ancora non si avvera. Sfrutta la Luna per inventarti qualcosa che sblocchi certe situazioni, ma decidi di fare a modo tuo, senza che gli altri dicano la loro. Prepara anche un piano B.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Diventa urgente prendere una posizione con le persone che ti vivono accanto e sono la tua famiglia. Devi reagire, lo suggerisce Urano che è di nuovo in azione a partire da domenica e pronto a dare forma a un cambiamento, facendoti sentire coinvolta in progetti a cui tieni. Non rimandare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Ti aspetta una settimana in cui non puoi fare a meno di parlare di te e di tutto quello che stai provando. Sforzati di uscire dal tuo guscio per incontrare le persone che sanno ascoltarti. Da mercoledì tutto cambierà, le stelle promettono entusiasmo e tanta voglia di vivere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

L’anno è iniziato da poco e già ti viene chiesto di fare, prendere decisioni, attuare progetti, passare all’azione. Riuscirai in ogni cosa che ti metti in testa ma non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto da domenica quando Urano è diretto e sei particolarmente creativa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

È il momento delle nate sotto il tuo segno. Sole e Luna ti accendono e Venere ti riempie di coccole. Innamorati di questa settimana, vivi al massimo ogni novità che ha in serbo per te. Qualcosa che non ti aspettavi si sta avverando e, questa volta, hai il coltello dalla parte del manico

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

Hai voglia di sperimentare qualcosa di nuovo e originale, ma soprattutto di comportarti in modo diverso con chi forse si aspetta da te piccole sorprese. Lascia libera la fantasia (non ti manca), concediti spazi e luoghi per vivere al massimo. Tieni conto che mercoledì le tue energie saranno al top.