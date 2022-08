Q uali sono le parole migliori da dire quando si è arrabbiate? Riuscire a trovare il modo giusto di esprimersi non è facile, vi sveliamo tutto in questo articolo

Ammettiamolo. Tutti noi ci arrabbiamo di tanto in tanto. È una risposta naturale a qualcosa che percepiamo come ingiusto, scortese o negativo. Quando ci sentiamo così, può essere estremamente difficile trovare le parole giuste per esprimere noi stessi e i nostri sentimenti. Tuttavia, trovare le parole migliori da usare quando si è arrabbiati può aiutare a controllare la rabbia e a stemperare le situazioni di tensione. Ricordare le cose giuste da dire quando si è arrabbiati può fare un'enorme differenza nel modo in cui si pensa, si sente e si risponde in qualsiasi situazione. Ecco le parole giuste da usare quando si è arrabbiate.

Parole da usare quando siamo arrabbiate

La rabbia è una risposta normale e naturale alle ingiustizie o ai maltrattamenti. Non è un segno di debolezza, ma piuttosto un segno che avete un forte senso del giusto e dello sbagliato e la volontà di difendere ciò in cui credete. Può essere utile imparare a controllare la rabbia e a esprimerla in modo costruttivo.

Quando si è arrabbiati, la cosa migliore da fare è parlare apertamente ed essere onesti riguardo ai propri sentimenti. Non è necessario essere cattivi o offensivi. Dovete solo dire ciò che intendete e pensare ciò che dite. Soprattutto, ricordate le 5 frasi migliori da usare quando siete arrabbiati.

Mi dispiace

Tra le parole giuste da dire quando si è arrabbiate ma si capisce di aver commesso un errore ci sono le scuse. Se sentite di aver commesso un errore, non esitate a dire che vi dispiace. Se riconoscete veramente di aver commesso un errore, chiedete scusa il prima possibile. Non lasciate che le cose degenerino e finiscano per rovinare una relazione o un'amicizia. Non pensateci troppo, chiedete semplicemente scusa.

Forse non risolverà tutti i vostri problemi, ma vi farà sentire meglio. Se siete voi a subire un torto, non cercate di far chiedere scusa prima all'altra persona. Non siate scortesi o irrispettosi, ma non scusatevi per qualcosa che non avete fatto. Lasciate che l'altra persona salvi la faccia e sappia che siete disposti ad affrontare le cose come un adulto maturo.

Per favore, spiegami

Se avete a che fare con un amico o una persona cara che si arrabbia con voi, potreste avere l'impressione che vi stia attaccando. Questo può essere molto difficile da affrontare quando ci si sente innocenti. Una delle cose migliori che potete fare è chiedere loro di spiegare per cosa sono arrabbiati.

Non potete controllare le azioni degli altri, ma potete controllare il modo in cui reagite. Se qualcuno inizia ad arrabbiarsi con voi, chiedete una spiegazione del perché. Non discutete o difendetevi. Ascoltate con attenzione e cercate di capire il loro punto di vista. Questo può aiutare a distendere la situazione e a trovare una soluzione che vada bene per tutti.

Questo mi fa sentire…

Spesso le persone non si rendono conto che le loro azioni possono essere offensive o dannose. Ciò può essere dovuto a una mancanza di comprensione o di consapevolezza. Se qualcuno vi fa arrabbiare, spiegategli come vi fanno sentire le sue parole o azioni. Invece di arrabbiarvi e mettervi sulla difensiva, usate un approccio empatico.

Dire «Questo mi fa sentire come se non ti importasse di me» susciterà una risposta completamente diversa da quella di chi dice «Hai sbagliato» o «Hai fatto male!». Spiegate come vi fanno sentire le loro azioni. Questo dimostra che siete sinceri e non state cercando di essere scortesi o accondiscendenti. Inoltre, li aiuta a capire come vi fanno sentire le loro azioni, il che potrebbe indurli a fermarsi e a pensare a come cambiare il loro comportamento.

Puoi aiutarmi a capire perché succede?

La maggior parte delle volte, quando le persone si arrabbiano, sono arrabbiate perché non capiscono il motivo di ciò che sta accadendo. Può darsi che non capiscano perché voi abbiate fatto qualcosa o che non capiscano perché un'altra persona si comporti nel modo in cui si comporta.

Se qualcuno è arrabbiato con voi e non sapete davvero perché, chiedetegli di aiutarvi a capire. Questo dimostra che lo rispettate, che volete capire e che non state solo cercando di difendervi.

Inoltre, dà loro l'opportunità di calmarsi un po' e di affrontare la situazione con più calma. Inoltre, vi dà la possibilità di prepararvi alla conversazione quando saranno più calmi. Potete usare questo tempo per pensare alla vostra risposta, per prepararvi emotivamente e per considerare cosa potrebbero dire dopo.

Grazie per aver ascoltato le mie ragioni

Se qualcuno è arrabbiato con voi, potreste cercare di calmarlo. Tuttavia, non sempre funziona così. Può capitare che qualcuno sia così arrabbiato da non voler ascoltare nulla di ciò che avete da dire. In questo caso, la cosa migliore da fare è ringraziarlo per averci ascoltato. Questo dimostra che rispettate loro e il loro tempo.

Dimostra che apprezzate il fatto che siano disposti a parlare con voi e a cercare di aiutarvi a capire cosa sta succedendo nella loro testa. Dimostra anche che siete disposti ad aiutarli e non vi aspettate che siano loro ad aiutare voi. Questo può contribuire a risolvere la situazione e a riportare la pace tra le parti coinvolte.

Ora conoscete le parole giuste da dire quando si è arrabbiate e sapete come gestire in modo più costruttivo una discussione.