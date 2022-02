P uò capitare a tutte di sentirsi smarrite e sopraffatte dalla vita. È il momento giusto per ritrovare il tuo io interiore, in modo più semplice di quanto si possa immaginare. Ecco alcuni consigli per riconnetterti con te stessa

Nella vita, prima o poi, potresti avvertire il bisogno di riconnetterti con te stessa. Ci sono momenti in cui potresti essere piena di pensieri e preoccupazioni, di rimuginare sul passato e provare ansia per il futuro. Non c’è nulla da temere: significa che per vari motivi e/o eventi esterni, ti sei persa per strada. Potresti provare molto smarrimento, ma per fortuna ci sono delle strategie piuttosto semplici per riconnetterti con te stessa.

Impara a conoscere te stessa

Il primo passaggio per riconnetterti con te stessa comincia proprio da te. Prima di pensare alla meta, cioè ritrovarti, dovresti mettere al primo posto la partenza, cioè te. Quando si è adulte, ci si può sentire in dovere di avere le idee completamente chiare su noi stesse, ma non è affatto così. Quando sei sopraffatta e avverti l’esigenza di riconnetterti con te stessa, significa che, in qualche modo, ti sei trascurata. Forse ti sei talmente impegnata sugli altri e sulla vita pratica, che hai perso di vista la persona che pensi di conoscere. Ora, prova a pensarci: se dovessi chiederti chi sei, ora, saresti risponderti davvero e con soddisfazione? Per capire chi sei veramente, dovresti intraprendere una ricerca interiore che tenga conto di chi eri e di chi vuoi essere.

Trascorri del tempo da sola

Un modo per imparare a conoscerti è trascorrere un po’ di tempo da sola. Questo non significa che tu debba isolarti completamente dagli altri e dal tuo mondo. Tuttavia, potrebbe essere molto utile per riconnetterti con te stessa, trascorrere del tempo in completa solitudine. Puoi approfittare anche per fare un po’ di digital detox, in modo da non ricevere stimolazioni dall’esterno. Se ti è possibile, provava fare un viaggio (anche breve) da sola: anche questo è un modo per conoscerti meglio e ritrovarti. Altrimenti, basta che tu possa dedicare qualche ora solo a te stessa, senza condizionamenti esterni, ogni giorno o comunque spesso. È consigliato immergersi nella natura, in modo da poter svuotare la mente dalle energie negative accumulate e acquisirne di positive.

Preparati a un nuovo inizio

Quando senti il bisogno di riconnettersi con te stessa, ricordati che non c’è nulla di sbagliato. Non devi nemmeno aver paura di sentirti smarrita, perché capita a molte più persone di quanto potresti immaginare. Anzi, la sensazione di aver perso la strada è in realtà una grande occasione per ricentrarsi su te stessa e riprendere le redini della tua vita. Per limitare la paura del momento, ricordati che questi momenti sono significativi: quando ti sarai riconnessa al tuo io interiore, troverai un nuovo inizio ad attenderti.

Cogli il momento

Potresti approfittare di questa fase di transizione per apportare cambiamenti grandi o piccoli nella tua vita. Per esempio, potresti cambiare alcune abitudini scorrette (il vizio del fumo, un’alimentazione sregolata). Ancora, potresti sperimentare qualcosa che, per svariate ragioni, non hai mai provato. Uno sport, un hobby o qualsiasi altra novità ti incuriosisca.

Cambia prospettiva

Per combattere la sensazione di smarrimento e riconnetterti con te stessa, è fondamentale che tu possa cambiare prospettiva. Questo significa provare a cambiare l’immagine negativa che hai di te stessa.

Liberati dalle convinzioni limitanti

Non dovresti porti dei limiti in anticipo. Un conto è fare i conti con gli insuccessi che possono capitare. Un altro, molto più dannoso, è ostacolarsi prima ancora di cominciare le cose. Questo atteggiamento blocca ogni tua azione, prova a cambiarlo. Vedrai che, quasi per magia, riuscirai in molte più cose.

Prova anche a smettere di avere paura del giudizio degli altri. Oltre a questo, prova a tratteggiare un'immagine di te che non tenga conto dell'opinione altrui. Tu non sei quello che gli altri pensano (o potrebbero pensare). L’unica persona che davvero ti conosce sei tu stessa.

Modifica il senso della tua storia

Nel tuo percorso per riconnetterti con te stessa, dovresti considerare anche la percezione che hai nei confronti della tua storia, in senso temporale.

Ridimensiona il passato

Noi siamo anche frutto delle esperienze passate, che tuttavia non dovrebbero bloccare il naturale scorrere del tempo. Cerca di non rimanere ancorata al passato, anche perché questo non significa dimenticare qualsiasi fatto accaduto. Tuttavia, significa riconoscere che qualsiasi evento negativo avvenuto, è oramai successo e deve essere metabolizzato in senso positivo. Sappiamo tutti che non è possibile "riavvolgere il nastro" e cambiare il passato: tanto vale farsene una ragione e voltare pagina.

Vivi il presente

Abbiamo già fatto presente come sia inutile rimanere ancorati ad eventi accaduti nel passato. Ecco allora che quello che devi imparare a fare è vivere il presente, senza rimuginare sul passato e senza preoccuparti del futuro. Per ciò che riguarda il passato non puoi più cambiare le cose e per ciò che riguarda il futuro, non puoi prevedere cosa accadrà o meno. Tanto vale, vivendo tutto con un po' di fatalismo, godersi solo il momento presente cercando di proteggere il più possibile il benessere proprio e quello degli altri.

Pratica la consapevolezza e la gratitudine

A completamento del tuo percorso per riconnetterti con te stessa, ci sono almeno due pratiche che sono utili anche per consolidare i cambiamenti operati. Prima di tutto, metti a frutto le riflessioni che ti hanno permesso di ricongiungerti al tuo io interiore attraverso la consapevolezza. Questo significa anche non farsi travolgere dagli eventi negativi. Proprio come per le cose passate, sta solo a te decidere come reagire, se farti travolgere o andare oltre.

Aiuta gli altri

La gratitudine è un sentimento più che positivo, che può davvero modificare la vita quotidiana. Di fatto, è facile trovare nell’arco della giornata vari motivi per essere grata: una mattina piena di sole, una cena con gli amici, una buona notizia inaspettata. Gli aspetti positivi nel quotidiano non mancano mai, basta solo accorgersene e per l’appunto, esserne grati. Adesso che ti sei riconnessa con te stessa, non dimenticare di portare la tua forza positiva agli altri. Si creerà un circolo virtuoso che fa bene a tutti, te compresa.