Spesso si tende a confondere la spiritualità con la religione, ma i due termini indicano due concetti sostanzialmente differenti. Certo, la spiritualità ha spesso a che fare con un credo religioso, ma non necessariamente. Non è infatti scontato che chi la pratichi, sia anche una persona di fede : a differenza della fede religiosa, infatti, la ricerca della propria essenza, del proprio "io" interiore è una sperimentazione del tutto personale basata solo sulla propria individualità.

La ricerca della spiritualità è in genere considerata come un percorso che comprende una crescita interiore, manifestata in seguito nell'esperienza di vita quotidiana. Ecco delle frasi belle che possono guidarci in questa direzione. Scegliete le frasi e aforismi che si adattano di più al tipo di ricerca interiore.

Frasi famose sulla spiritualità

“Il risveglio spirituale è la cosa più essenziale nella vita dell’uomo, è l’unico scopo dell’esistenza.” (Khalil Gibran)

fra religione e spiritualità? La prima incomincia dove finisce l'altra.'' (Claudio Lamparelli) "Spiritualità significa risveglio . La maggior parte delle persone, pur non sapendolo, sono addormentate. Sono nate dormendo, vivono dormendo, si sposano dormendo, allevano i figli dormendo, muoiono dormendo senza mai svegliarsi. Non arrivano mai a comprendere la bellezza e lo splendore di quella cosa che chiamiamo esistenza umana.'' (Anthony de Mello)

.'' (Cagliostro) “Noi non siamo esseri umani che vivono una esperienza spirituale. Siamo esseri spirituali che vivono una esperienza umana.” (Pierre Teilhard de Chardin)

Frasi spirituali sulla vita

"Più è forte l'ego e più distanti siete dalla vostra vera natura ." (Eckhart Tolle)

." (Eckhart Tolle) "A perdere potere si guadagna in serenità." (Carl Gustav Jung)

"La scienza non solo è compatibile con la spiritualità; è una profonda fonte di spiritualità." (Carl Sagan)

"Non siamo esseri umani che hanno una esperienza spirituale. Siamo essere spirituali che hanno una esperienza umana." (Pierre Teilhard de Chardin)

"Quando giudichi un'altro, non lo definisci, tu definisci te stesso." (Wayne Dyer)

" Errare è umano ; dimenticare, divino." (Alexander Pope)

"Le crisi e le avversità, spesso diventano occasione di crescita interiore ." (Isabel Allende)

." (Isabel Allende) "Io non sono di nessuna epoca e di nessun luogo: al di fuori del tempo e dello spazio, il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza." (Cagliostro)

Frasi spirituali Osho

La vera domanda non è se esiste la vita dopo la morte. La vera domanda è se hai vissuto prima della morte.

Vivi senza aspettative . Affrontare la vita con aspettative porta inevitabilmente alla frustrazione, sempre e comunque.

Ogni tanto tenta di vivere e basta… Vivi semplicemente .

. Nessuno nasce per qualcun altro e nessuno esiste per realizzare gli ideali di qualcun altro.

Nella vita l’amore è il valore più elevato . Non dovrebbe essere ridotto a stupidi rituali.

È tempo che tu smetta di cercare fuori di te, tutto quello che a tuo avviso potrebbe renderti felice. Guarda in te, torna a casa .

L’uomo che vive del tutto privo di scopi, l’uomo che vive come se la sua vita fosse una passeggiata mattutina, senza una meta, quell’uomo è spirituale, la sua vita è sacra.

Frasi spirituali buddiste

L’unica costante della vita è il cambiamento

L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori.

Tu stesso, come chiunque altro nell’intero universo, meriti il tuo amore ed il tuo affetto.

Come l’ape raccoglie il succo dei fiori senza danneggiarne colore e profumo, così il saggio dimori nel mondo .

Perdona gli altri , non perché meritano il perdono, ma perché tu meriti la pace.

Il tuo scopo nella vita è quello di trovare uno scopo e dargli tutto il tuo cuore.

Frasi spirituali sulla morte

La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto.

Chi è amato non conosce morte , perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina.

Il problema più importante, quello della morte, è trattato sempre e solo da incompetenti. Non conosciamo il parere di nessun esperto.

La morte abolisce il presente e il futuro. Ma il passato dei morti si fa enorme, incommensurabile, pieno di dettagli nuovi.

I calendari attraversano ogni anno il giorno della nostra morte e non ci dicono nulla. Che grande discrezione che hanno.

La morte è un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare.

L’unica grazia che Dio ci ha fatto, ammesso che esista, è averci nascosto il modo in cui moriremo.

Frasi sulla fede e religiose