Frasi sulla Vita

Le frasi belle che parlano della vita sono moltissime. La vita è insieme ciò che accumuna gli esseri viventi e il più grande mistero che si pone d’innanzi a noi. Non c’è da stupirsi, quindi, se frasi e aforismi sulla vita si trovano in molti testi famosi, ad opera di grandi menti degli anni passati. Questo perché può essere difficile e ingiusta, ma nessuno può negare quanto la vita sia bella.

In questo articolo abbiamo raccolto tante frasi sulla vita: belle, brevi, celebri, frasi divertenti e ironiche o motivazionali. Utili per riflettere, ma anche da inviare a chi ami. Le frasi sulla vita potete scriverle agli amici, condividerle con il partner e usarle anche per biglietti e dediche. Scoprite quali di queste parole sono più adatte alle vostre esigenze.

Frasi sulla vita belle

Le frasi belle sulla vita sono quelle che parlano del vivere nella sua essenza più profonda. Di questi concetti hanno discusso i filosofi, ma anche cantanti e scrittori si sono diffusi in proposito. Sono famose le frasi sulla vita di Paulo Coehlo, tratte dai suoi libri più celebri, ma ci sono anche aforismi sulla vita che assomigliano molto a frasi motivazionali e inspirational: scegliete quella o quelle che fanno maggiormente al caso vostro.

Il più grande dei miracoli è essere, semplicemente essere. Per sentirlo, non hai bisogno di essere né ricco, né colto, né famoso. Essere semplicemente! Il fatto che tu sei è il massimo tra i misteri . Perché sei? Perché esisti? Per nessun motivo: non l’hai guadagnato, non l’hai neppure chiesto! E’ semplicemente accaduto (Osho)

Per sentirlo, non hai bisogno di essere né ricco, né colto, né famoso. Essere semplicemente! Il fatto che tu sei è il massimo tra i . Perché sei? Perché esisti? Per nessun motivo: non l’hai guadagnato, non l’hai neppure chiesto! E’ (Osho) Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. Non essere intrappolato dai dogma, che è il vivere dei risultati dei pensieri degli altri . Non lasciare che i rumori delle opinioni altrui soffochino la tua voce interiore. E più importante di tutto, abbi sempre il coraggio di seguire il tuo cuore e le tue intuizioni. Loro in qualche modo sanno cosa vuoi veramente diventare . Tutto il resto è secondario (Steve Jobs)

è limitato, quindi vivendo la vita di qualcun altro. Non essere intrappolato dai dogma, che è il vivere dei risultati dei pensieri degli . Non lasciare che i rumori delle opinioni altrui soffochino la tua voce interiore. E più importante di tutto, abbi sempre il di seguire il tuo cuore e le tue intuizioni. Loro in qualche modo sanno cosa vuoi . Tutto il resto è secondario (Steve Jobs) Bisogna vivere come si pensa, se no, prima o poi, si finisce col pensare come si è vissuto (Paul Bourget)

Chi ben condusse sua vita/male sopporterà sua morte (Fabrizio De André)

Ci sarà pace quando la vita dell’uomo sarà rispettata, accolta, amata sempre, dal concepimento alla morte, sempre con il medesimo amore, e in ogni parte del mondo (Ernesto Olivero)

Colui che vive lottando contro la stessa vita agonizza (Miguel de Unamuno)

Due compiti per iniziare la vita: restringere il tuo cerchio sempre più e controllare continuamente se tu stesso non ti trovi nascosto da qualche parte al di fuori del tuo cerchio (Franz Kafka)

Essere testimoni soprattutto per chi conserva rabbia nei confronti della società che vede ostile. A lui il testimone deve infondere speranza facendo comprendere che la vita vale se è donata (Pino Puglisi)

Io da medico ragiono esattamente così: la vita è sempre importante, non soltanto quando è attraente ed emozionante, ma anche se si presenta inerme e indifesa (Enzo Jannacci)

La singola vita di un essere umano è non meno preziosa di tutte le altre vite messe insieme. (Una vita)

Frasi sulla vita brevi

Quante parole servono per parlare della vita? Forse si tratta di un mistero così grande e così poco comprensibile per la mente umana che forse alcune e puntuali parole sono più che sufficienti per tentare di aprire uno squarcio e far luce su questa questione. Ecco quindi 10 frasi brevi sulla vita ad opera di scrittori, filosofi, pensatori

Chi non stima la vita, non la merita (Leonardo da Vinci)

È così bello vivere, e la vita è così dolce che non può essere cattiva! (Émile Zola)

E in definitiva la vita degli uomini nient’altro è che un gioco della pazzia (Erasmo da Rotterdam)

Il valore della vita è nel dono di sé ai fratelli (Giorgio La Pira)

La temperanza ed il coraggio, virtù senza le quali la vita è solo un vergognoso delirio (Simone Weil)

La vita a trent’anni è un dono; a sessanta è una difesa; a settanta una conquista (Alfredo Binda)

La vita, come un commento di un’altra cosa che non raggiungiamo, e sta lì, alla portata del salto che non facciamo (Julio Cortázar)

La vita dell’uomo è un filo di seta sospeso in un gioco di rasoi (Emilio Cecchi)

La vita di ogni uomo è una ricerca spietata e solitaria (John Dos Passos)

La vita è dolore e la gioia dell’amore è un anestetico (Cesare Pavese)

Frasi celebri sulla vita

Quali sono le frasi famose sulla vita che tutti conoscono? Beh, forse non proprio tutti e forse non le si conosce a memoria, ma di certo vi sarà capitato di leggere o di sentire declamare. Scopri le frasi celebri sulla vita che non puoi assolutamente dimenticare, che puoi usare come motto o semplicemente leggere e rileggere per rifletterci su.

La vita non è altro che una comunione di solitudini (Corrado Alvaro)

La vita umana è breve, ma io vorrei vivere sempre (Yukio Mishima)

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella “zona grigia” in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, […] bisogna coltivare […] il coraggio di ribellarsi (Rita Levi-Montalcini)

Nessuno colpisce duro come la vita (Rocky)

Tutte le cose della vita che sono esistite un tempo tendono a ricrearsi. (Marcel Proust)

La vita è intensa e veloce – Si affronta senza Rotte ma a Ondate designate (Emily Dickinson)

Una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. (Dario Fo)

Nessuno vive perché lo vuole. Ma una volta che vive lo deve volere (Ernst Bloch)

La vita umana, propriamente parlando, non può esser detta lunga né corta, perocché, in sostanza, è la scala su cui misuriamo tutte le altre lunghezze di tempo (Arthur Schopenhauer)

La vita fugge e non s’arresta un’ora (Francesco Petrarca)

Frasi divertenti sulla vita

Della vita e sulla vita si può anche ridere, anzi lo si deve fare proprio per ridimensionare tutti gli aspetti più duri, gli incidenti di percorso che possono fiaccare il morale. Leggiamo quindi queste frasi divertenti sulla vita, perché con l’ironia si può superare ogni ostacolo e, come si suol dire, “una risata vi seppellirà”.

Insomma, come è questa faccenda? Siamo noi a farci la nostra vita, o è la vita a disfarci? (Quino)

La vita è come la scala di un pollaio: corta e piena di merda (Brivido caldo)

La vita è un male incurabile (Abraham Cowley)

La vita è un viaggio. E se viaggi in prima è meglio. (Guido Nicheli)

La vita giunge sempre a una brutta fine (Marcel Aymé)

La vita non è né lunga né corta. Ha delle lungaggini (Jules Renard)

La vita porta a tutto, a condizione di uscirne (Jules Renard)

Oh la vita potrebbe essere molto interessante, solo che si sapesse e si capisse qualcosa di più (Sigmund Freud)

Per scrivere la storia della propria vita, bisogna prima aver vissuto; perciò non scrivo la mia. (Alfred de Musset)

La vita non mi ha licenziato; m’ha solo messo in cassa integrazione (Gesualdo Bufalino)

Immagini con frasi sulla vita

vita, 10 foto con dei motti che parlano della vita a cui possiamo ispirarci o che possiamo inviare via Facebook, via chat, usandole anche come frasi per Instagram

Shutterstock 1 di 10

"Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta." (Fiorella Mannoia, Che sia benedetta)

– “Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una’’

(Confucio)

– “Viviamo tutti con l’obiettivo di essere felici; le nostre vite sono diverse, eppure uguali”

(Anna Frank)

– “La vita è un’enorme tela: rovescia su di essa tutti i colori che puoi.’’

(Danny Kaye)

– “Quando sentirai che afferra le tue dita

la riconoscerai

la forza della vita” (Paolo Vallesi, La forza dela vita) Shutterstock 6 di 10

– “La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii”

(James Joyce)

– “La vita è questa.

Nulla è facile.

Niente è impossibile.”

(Anonimo)

– “Senza donna, la vita è pura prosa.”

(Rubén Darío)

– “Vita io ti credo dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo non ci son rivincite, nè dubbi nè incertezze ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze”

(Lucio Dalla, Vita)

– “Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza.”

(Mae West)

Frasi sulla vita difficile

Cerchi un’idea per consolare un’amica in un momento particolarmente critico? Sicuramente possono tornarti utili farsi e aforismi motivazionali, che riconoscano quanto la vita è difficile, ma ci spiegano e ci fanno capire che dietro ogni ostacolo c’è un’opportunità e un modo di crescere e di imparare.

La vita è teatro, ma non sono ammesse le prove

Le persone che hanno avuto a lungo un sogno faticano a riconoscere la realtà

Ciò che segna insegna

La vita non migliora per caso, migliora per scelta

I sorrisi più belli li ho visti nelle vite più difficili

Non arrenderti, non oggi

Ogni tanto bisogna lasciar andare tutto come deve andare

Cerca sempre quel raggio di sole per non arrenderti mai

Frasi sull’essere forti nella vita

Spesso gli aforismi servono per non abbattersi. Ci sono alcune frasi che fanno riflettere sull’essere forti nella vita.

Ciò che non mi distrugge mi rende più forte (Friedrich Nietzsche)

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci (Jim Morrison)

Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora (Johann Wolfgang Goethe)

Frasi sul senso della vita

Quante volte capita di chiedersi qual è il senso il della vita? Ci sono alcune frasi che ci aiutano a riflettere su questa domanda esistenziale.

Finché porterai un sogno nel cuore, non perderai mai il senso della vita (Mahatma Gandhi)

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso (Fëdor Dostoevskij)

Bisogna dare un senso alla vita, appunto perché non ne ha nessuno (Henry Miller)

Frasi filosofiche sulla vita

I più importanti filosofi, di tutto il mondo e nelle varie epoche, hanno prodotto pensieri e aforismi sul senso della vita, lasciandoci un’eredità inestimabile.

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti (Sören Kierkegaard)

Considera ogni giornata come una vita a sé stante (Arthur Schopenhauer)

La vita deve essere vissuta come un gioco (Platone)

La nostra vita è un’opera d’arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no (Zygmunt Bauman)

Frasi sulla vita in inglese

Anche la lingua inglese è ricca di frasi sulla vita, derivanti dalla letteratura, ma anche dall’arte, dalla filosofia, dal teatro e dal cinema.

If life hands you lemons, make lemonade (Elbert Hubbard)

Se la vita ti dà limoni, fatti una limonata

Se la vita ti dà limoni, fatti una limonata Giving is living. If you stop wanting to give, there’s nothing more to live for (Audrey Hepburn)

Dare è vivere. Se smetti di voler dare, non c’è più nessun motivo per cui vivere

Dare è vivere. Se smetti di voler dare, non c’è più nessun motivo per cui vivere We know what we are, but know not what we may be (William Shakespeare)

Sappiamo cosa siamo, ma non sappiamo cosa potremmo essere

Frasi sulla vita in latino

La lingua latina non è più utilizzata nella nostra quotidianità, ma alcuni degli aforismi più belli sul senso della vita ci arrivano proprio dai poeti e dagli scrittori latini.

Vita sine proposito vaga est (Lucio Anneo Seneca)

La vita, senza una meta, è vagabondaggio

La vita, senza una meta, è vagabondaggio Unus dies hominum eruditorum plus patet, quam imperiti longissima aetas (Plinio il Vecchio)

Un giorno dell’uomo erudito è più lungo che un secolo dell’ignorante

Un giorno dell’uomo erudito è più lungo che un secolo dell’ignorante Vivas ut possis, quando non quis ut velis (Cecilio Stazio)

Vivi come puoi, dal momento che come vuoi non puoi

Vivi come puoi, dal momento che come vuoi non puoi Carpe diem (Quinto Orazio Flacco)

Cogli l’attimo

