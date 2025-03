Frasi sulla bellezza

Cos’è la bellezza? Il genere umano ne dibatte da secoli, e ancora non esiste una risposta univoca. E forse è anche giusto così, perché la bellezza è tante cose e anche quella che sembra più ovvia e scontata, ovvero quella del corpo, non ci mette comunque tutti d’accordo. La bellezza può riguardare un dettaglio fisico, una qualità caratteriale, ma è anche lì fuori, nel mondo e nella natura, pronta a stupirci con forme e colori che non abbiamo nemmeno immagionato.

Le frasi belle che raccontano il concetto di bellezza sono tantissime, proprio perché le opinioni sulla bellezza sono tante quanti siamo noi che abitiamo questa terra. Abbiamo pensato di raccogliere frasi e aforismi che possano essere sia spunto di riflessione, sia dedica per qualcuno, magari per gli auguri di buon compleanno.

Frasi sulla bellezza della vita

La vita è meravigliosa, dice il titolo di un famosissimo film natalizio e lo è per davvero. Probabilmente se cerchi le frasi sulla bellezza della vita ti imbatterai in tantissime citazioni famose che parlono della fatica del vivere e, pur ammettendo che stare su questa terra non sia una passeggiata, pensiamo comunque che sia meglio esserci! Che dici? Quindi per celebrare l’esistenza abbiamo scelto solo frasi che elogiano il vivere e la vita nella sua interezza. Per le riflessioni amare ci sarà tempo un’altra volta. Se queste frasi si condividono con la persona del cuore, possono diventare anche delle frasi d’amore da dedicare.

-“È così bello vivere, e la vita è così dolce che non può essere cattiva!” (Émile Zola)

-“La natura è vita e la vita è natura. Io amo la natura. Io so cos’è la natura. Io capisco la natura perché la sento. E la natura sente me” (Vaclav Fomič Nižinskij)

-“La singola vita di un essere umano è non meno preziosa di tutte le altre vite messe insieme” (Una vita)

-“La vita è bella. È bella perché non conosciamo altro di meglio” (Marcello Marchesi)

-“La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita” (Forrest Gump)

-“La vita è musicale, si sa. Sui suoi temi fondamentali, sulle sue frasi più intense, non ama indugiare” (Giorgio Bassani)

-“La vita è un miracolo che può fiorire ovunque, anche dove sembra che la luce del giorno non sia mai arrivata” (Candido Cannavò)

-“La vita è un sogno. La vita non è quella che viviamo, ma è quella che sogniamo” (Franco Corelli)

-“La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla” (Gabriel García Márquez)

-“La vita umana è breve, ma io vorrei vivere sempre” (Yukio Mishima)

Frasi sulla bellezza del mondo e della natura

Non è sbagliato dire che la bellezza della vita è data anche dall’immensa e travolgente bellezza della natura. Il mare, le montagne, i paesaggi, la neve, lo suardo di un animale sono tutti tasselli che rendono questo mondo meraviglioso e unico. Ecco quindi 10 frasi che decantano proprio le bellezze naturali di cui abbiamo fortuna di godere su questa terra e che magari potrebbero ispirare azioni più green e consapevoli. Potete dedicare le citazioni anche ad eventi specifici, come le frasi sul tramonto o le frasi sul mare.

-“Vi sarà una sola bellezza, e umanità e natura si fonderanno in una universale divinità” (Friedrich Hölderlin)

-“Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare” (Ernest Hemingway)

-“Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere” (Carlo Goldoni)

-“Tu, anche tu, un Mondo, con le tue immense geografie, molteplici, diverse, remote, da te fuse in un solo – in un comune globale linguaggio, un destino comune e indivisibile, un destino per Tutti” (Walt Whitman)

-“Un uomo che conosce bene la bellezza di un bosco in primavera, la bellezza dei fiori, la meravigliosa complessità di una qualche specie animale, è impossibile che dubiti sul senso del mondo” (Konrad Lorenz)

-“Chi intravede il mistero della natura, non può essere ingannato da alcun tema del di là” (Omar Khayyam)

-“Felicità è trovarsi con la natura, vederla, parlarle” (Lev Tolstoj)

-“Il bambino è padre dell’uomo, | e vorrei che la devozione alla Natura | legasse i miei giorni l’uno all’altro“ (William Wordsworth)

-“In tutte le realtà naturali v’è qualcosa di meraviglioso” (Aristotele)

-“La maggioranza della gente conosce Dio nella natura o non lo conosce affatto” (William Everson)

Frasi sulla bellezza femminile

Fiumi di inchiostro sono stati sulla bellezza delle donne, letteralmente osannata da poeti, filosofi, scrittori. Ma lo sai anche tu che la bellezza femminile non si riduce a proporzioni perfette e a un bel faccino, c’è molto, ma molto di più. Queste frasi possono essere anche utilizzate come auguri di compleanno.Ecco alcune citazioni classiche, tanto per cominciare:

-“Dirò insomma, ch’in lei dal capo al piede, quant’esser può beltà, tutta si vede” (Ludovico Ariosto)

-“La bellezza femminile è il punto più vicino fra il genere umano e l’eternità” (Emir Kusturica)

-“Una bella donna è cento volte più attraente quando esce dal sonno che dopo una toeletta” (Giacomo Casanova)

-“Essere bella non significa avere lineamenti perfetti, una faccia di bambola come la mia” (Virna Lisi)

-“Quando ero piccola, nessuno mi diceva mai che ero carina; bisognerebbe dirlo a tutte le ragazzine, anche se non lo sono” (Marilyn Monroe)

Frasi sulla bellezza interiore e dell’anima

C’è, naturalmente, anche una bellezza interiore, quella che comunemente leghiamo all’anima, al nostro spirito. Non solo i filosofi ne hanno scritto, anche se certamente sono la categoria che ci ha maggiormente riflettuto, ma anche altri scrittori e grandi uomini del passato ne hanno parlato e ci hanno lasciato importanti citazioni.

-“Il bello è lo splendore del vero” (Platone)

-“La bellezza della carne, la bellezza spirituale, tutto ciò che concerne la bellezza nasce solo dall’ignoranza e dalle tenebre. Non è consentito sapere e conservare la bellezza” (Yukio Mishima)

-“La bellezza è mescolare in giuste proporzioni il finito e l’infinito” (Platone)

-“La vera bellezza, dopotutto, consiste nella purezza del cuore” (Mahatma Gandhi)

-“Perché chi è bello, non è bello che il tempo di guardarlo, chi è nobile sarà subito anche bello” (Saffo)

-“Alle anime generose è poca soltanto una vita” (Emilio De Marchi)

-“Come uno specchio risplendente, così deve essere pura l’anima dell’uomo” (Teofilo di Antiochia)

-“L’anima di un uomo è immortale e incorruttibile” (Platone)

-“L’anima non conosce leggi, non conta gli anni…” (Maksim Gorkij)

-“La bellezza si vede quando c’è qualche cosa dietro l’anima” (Riccardo Cocciante)

Frasi sulla bellezza del corpo

Cosa dire allora del fascino del corpo? Dell’attrazione per la bellezza più sensuale, del corpo come strumento di seduzione e oggetto di ammirazione? Anche in questo caso il corpo e la bellezza vanno a braccetto, e anche in questo caso sono i grandi della scrittura che ti vengono incontro, dando voce ai nostri pensieri e fantasie.

-“Definire il Bello è facile: è ciò che fa disperare” (Paul Valéry)

-“La bellezza è un dono gigantesco, immeritato, dato a caso, stupidamente” (Khaled Hosseini)

-“La bellezza tenta i ladri più dell’oro” (William Shakespeare)

-“La bellezza mi riempie fino a morirne /Bellezza abbi pietà di me/ma se dovessi spirare oggi | lascia che sia guardando te” (Emily Dickinson)

-“La bellezza non rende felice colui che la possiede, ma colui che la può amare e desiderare” (Hermann Hesse)

-“La bellezza è una promessa di felicità” (Stendhal)

-“Il corpo è uno dei mezzi con cui noi ci esprimiamo quando esauriamo le parole” (David Batchelor)

-“Il corpo non è la prigione dell’anima ma il tempio dello Spirito” (Pavel Nikolaevič Evdokimov)

-“La cosa sorprendente è che ogni atomo nel tuo corpo viene da una stella che è esplosa. E gli atomi nella tua mano sinistra vengono probabilmente da una stella differente da quella corrispondente alla tua mano destra. È la cosa più poetica che conosco della fisica: Tu sei polvere di stelle” (Lawrence Krauss)

-“Come corpo ognuno è singolo, come anima mai” (Hermann Hesse)