Afa: 5 trucchi per tenere al sicuro il cuore (e il resto del corpo)

E state e caldo. Ecco come tenere al sicuro il cuore e il corpo intero combattendo in modo efficace l'afa e prevenendone i danni

Se è vero che in estate, e in particolare quando si è in vacanza, l’unico pensiero dovrebbe essere quello di riposarsi, divertirsi e godersi dei piacevoli momenti di relax, allora è anche vero che è importante sapere come combattere il caldo e l’afa tipica di questa stagione. Preservando la propria salute e garantendo il massimo benessere all’intero organismo. Soprattutto al cuore.

Le alte temperature, la maggior umidità e l’afa, infatti, possono portare a disturbi più o meno gravi per il corpo come un aumento della stanchezza fisica, l’abbassamento della pressione corpora, l’accelerazione o diminuzione del battito cardiaco, ecc. Andando a stressare il cuore e gli altri organi del corpo. Ecco perché è importante adottare delle semplicissime misure per tutelare la propria salute e la buona riuscita delle tanto desiderate vacanze (e non solo).

Attività fisica, si, ma non nelle ore più calde

Per chi, a ragion veduta, non vuole rinunciare alla pratica della sua attività fisica preferita nemmeno quando il termometro si rifiuta di mostrare i gradi a cui si è sottoposti nell’arco della giornata, ecco un consiglio che è importantissimo seguire. Per farsi del bene e per tutelare il cuore e gli altri organi del corpo dall’afa e dalla alte temperature è importante evitare di praticare quando questi sono ancora presenti. Ovvero nei momenti centrali della giornata.

La cosa migliore, quindi è quella di dedicare all’attività fisica le primissime ore del mattino o quelle della sera, quando il sole non è ancora alto nel cielo e quando l’aria è più fresca, favorendo anche una maggior ossigenazione.

Optare per un’alimentazione leggera e ricca di sali minerali

Che l’alimentazione sia un tassello fondamentale per la cura e il benessere del corpo è cosa nota. Ma che questa lo sia maggiormente quando le alte temperatura e l’afa vanno a compromettere il nostro benessere fisico è ancora più importante. Ecco, perché, per preservare il cuore (e non solo) dagli agenti tipici dell’estate, è bene far il peno di alimenti leggeri, sani e nutrienti in termini di vitamine e sali minerali.

Di cosa parliamo? Ovviamente della frutta e della verdura, meglio se di stagione e fresca. Alimenti eccezionali per la cura del nostro corpo e facilmente digeribili, in modo da non appesantire il lavoro dell’organismo andando ad affaticare il cuore inutilmente.

Idratazione ai massimi livelli

Se già normalmente bere almeno due litri di acqua al giorno dovrebbe essere la base per mantenere il corpo in salute e libero dai disturbi legati alla disidratazione (capogiri, abbassamento della pressione, ecc.) in estate e con l’aumento della sudorazione causata dall’afa e dalle temperature elevate questa quantità dovrebbe aumentare.

I liquidi persi, infatti, devono essere reintegrati, garantendo al corpo di svolgere le sue normali funzioni senza imbattersi in problemi fisici anche gravi. Ecco perché è fondamentale prestare attenzione all’idratazione, bevendo moltissima acqua (evitando che sia troppo fredda) e integrandola anche con spremute di frutta fresca, tisane, ecc. Favorendo il benessere del corpo in ogni sua parte.

Integrazione di sali minerali

Sempre parlando idratazione e sali minerali, poi, quando il caldo e l’afa si fanno sentire un po’ troppo può essere che il corpo necessiti di un aiuto esterno e di un’integrazione in più.

Ecco, perché, sempre e solo in accordo con il vostro medico, è possibile intervenire con un’aggiunta di sali minerali all’acqua che bevete normalmente. Chiedendo consiglio sia per le quantità che per la tipologia per non creare disequilibri all’organismo ma assicurandogli solo il massimo benessere possibile.

Evitare gli sbalzi repentini di temperatura

Altro valido trucco per non compromettere la salute del cuore a causa dell’afa e del troppo caldo, poi, è quello di non sottoporsi a sbalzi di temperatura eccessivi e repentini. Vale a dire, molto banalmente, di non passare da un ambiente freddo (o troppo freddo a causa dell’aria condizionata) a uno troppo caldo, come quello esterno. E viceversa.

Questo perché con le alte temperature le arterie si dilatano (vasodilatazione) e la pressione arteriosa si riduce causando problemi come astenia, sincopi, ecc. Motivo per il quale, oltre a bere come già detto, è importante non stare troppo al caldo o al sole. Ed evitare poi di cercare refrigerio in modo esagerato e poco salutare.

Semplici buone abitudini per preservare la salute del cuore e dell’intero organismo. Per vivere la stagione calda senza temere l’afa, prendendosi cura di sé giorno dopo giorno.