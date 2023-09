Si trovano facilmente nei mercati in questa stagione e aiutano il nostro organismo a recuperare la forma e depurarsi da tossine e scorie accumulate con i bagordi estivi.

Le vacanze sono finite e come sempre, al rientro, ci ripromettiamo di iniziare la dieta per perdere i chili in eccesso accumulati durante i viaggi estivi e di riprendere l’attività fisica. Non servono però scelte drastiche: alcuni cibi, dalle spiccate proprietà detox, ci vengono in aiuto per depurare l’organismo dalle scorie e dalle tossine accumulate.

Dieta detox a settembre

Gli alimenti detox sono tutti quei cibi che aiutano il nostro organismo a liberarsi da scorie e tossine, prevenendo naturalmente l’invecchiamento della pelle e stimolando il ricambio cellulare. Il rientro a settembre, dopo le rilassanti vacanze estive, è il momento perfetto per iniziare una dieta detox: durante i mesi estivi, infatti, si tende a essere più spensierati e si fa meno caso al cibo che si porta in tavola. Spesso, poi, durante i viaggi, si compiono parecchi peccati di gola. Ecco perché, prima dell’inverno, è importante depurare l’organismo e perdere i chili in eccesso.

Come depurare e sgonfiare il corpo

Senza ricorrere a diete drastiche e a un allenamento maniacale è possibile depurare e sgonfiare il corpo, ottenendo risultati visibili in poche settimane. Come? Il cibo è il nostro alleato numero uno: a settembre, con l’avvicinarsi dell’autunno, è bene rimettersi in riga e portare in tavola tutti quegli alimenti, soprattutto frutta e verdura, che possono aiutarci a raggiungere lo scopo. A questo abbina tisane detox e una corretta e regolare attività fisica: vedrai che in questo modo affronterai il rientro al lavoro e la stagione autunnale nel migliore dei modi!

Cosa mangiare per eliminare le tossine

Gli 8 alimenti che vi consigliamo possono essere assunti nella normale dieta quotidiana oppure in modo concentrato per 3 giorni, da mattina a sera, come una vera e propria dieta disintossicante. Le loro proprietà servono a favorire la regolare attività dell’intestino e dei reni e ci aiutano a recuperare la forma dopo gli eccessi estivi; inoltre, sono tutti alimenti che a settembre si trovano facilmente. Non solo: grazie a questi cibi, farai il pieno dei principi nutritivi che servono a rafforzare il sistema immunitario in vista della stagione fredda e a eliminare le scorie e le tossine in eccesso.

Insalata di avocado, papaya e finocchio

Prova con un pranzo e un insalata a base di avocado, papaya e scaglie di finocchio: il primo è ricco di fibre che aiutano a pulire l’intestino; la papaya contiene il 300% della dose giornaliera consigliata di vitamina C e stimola gli enzimi responsabili di una corretta digestione e il finocchio è un vero e proprio alimento detossinante.

I limoni e le arance

I limoni sono l’alimento più efficace per ripulire l’organismo: ricchi di vitamina C, aiutano a ritrovare l’equilibrio acido-alcalino, il che significa che il nostro corpo è più ricettivo nel bilanciare l’acidità degli alimenti assunti e a espellere le tossine. Anche le arance non devono mancare nella dieta: contengono i bioflavanoidi che migliorano la circolazione del sangue e gli squilibri cellulari.

I cetrioli

A dispetto delle numerose “diete liquide” tanto di moda e che promettono incredibili miracoli disintossicanti, il nostro organismo è in realtà in grado di sbarazzarsi da solo delle tossine. Quello che si può realmente fare è consumare alimenti che agevolino e migliorino il lavoro degli organi preposti alle “grandi pulizie” come fegato, reni ed intestino. E i cetrioli sono un vero e proprio toccasana!

Il crescione

Il crescione è un’erba aromatica che viene utilizzata negli smoothies e nelle bevande detox perché ha grandi proprietà disintossicanti e aiuta a prevenire acne e, si dice, perfino i capelli grigi.

L’aglio

Si, lo sappiamo, l’alito cattivo non è il massimo, ma ogni tanto vale la pena di sopportarlo perché l’aglio è uno dei più potenti anti-virali e antiobiotici esistenti in natura: aiuta ad eliminare le tossine endogene, ovvero quelle prodotte dal nostro corpo e mantiene basso il livello di colesterolo e regola la pressione del sangue.

I mirtilli neri

I mirtilli neri sono tra i migliori cibi antiossidanti e stimolatori del matabolismo che ci siano: combattono i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce e aiutano a depurare l’organismo. Abituati in questa stagione a gustarli come merenda.

I carciofi

I carciofi funzionano come una sorta di tonico per il nostro corpo: hanno un effetto diuretico, facilitano lo smaltimento delle tossine e purificano l’intestino.

Le barbabietole rosse

Le barbabietole rosse non possono mancare in una dieta detox: sono ricche di vitamine B3, B6 e C, minerali come magnesio, zinco e ferro e antiossidanti. Aiutano fegato e cistifellea a eliminare le tossine. Puoi aggiungerli all’insalata oppure frullarle con mezzo bicchiere di acqua e dello zenzero.

