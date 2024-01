Vuoi eliminare i liquidi in eccesso e le tossine per sentirti più leggera? Prova la dieta disintossicante e riequilibra il benessere di tutto l’organismo

La dieta detox aiuta a depurare l’organismo, eliminando le tossine in eccesso: grazie a questo regime alimentare ci si sente meno gonfie e si perdono anche dei chili. E’ importante conoscere quali sono i cibi da mangiare e quelli da evitare quando si segue una dieta detox: ecco un esempio di menù per una dieta detox di 3 giorni.

Cos’è una dieta detox

La dieta detox è un regime alimentare disintossicante, che ha un effetto anche sgonfiante e dimagrante sull’organismo.

Oltre a ciò la dieta detox è un vero e proprio gesto di benessere per tutto il corpo, perché è un buon modo di alleggerire il lavoro di fegato, reni e intestino. Questi organi, insieme a pelle e polmoni, si occupano non solo di portare nutrimento alle cellule ma anche di espellere le tossine dall’organismo.

Quando fare la dieta detox

Il nostro corpo risponde a tutto ciò che ci accade con specifici sintomi che dobbiamo però riuscire a comprendere. E il più delle volte non è così semplice. Prestiamo, quindi un po’ più di attenzione ai segnali che il nostro organismo ci manda, ed impariamo ad ascoltarlo.

Presta quindi attenzione:

ai disturbi dell’alvo , non sempre e solo stitichezza , ma molte volte un’alternanza tra stitichezza e diarrea;

, non sempre e solo , ma molte volte un’alternanza tra stitichezza e diarrea; alla comparsa di inaspettate macchie sulla cute ;

; alla persistente difficoltà di concentrazione , di stanchezza e di spossatezza;

, di stanchezza e di spossatezza; all’alitosi ed alle variazioni di odore del sudore e delle urine.

Sono i segni premonitori di un affaticamento degli organi emuntori, di uno stato di sofferenza che, presto o tardi, potrà evolversi in malattia.

In queste condizioni, infatti, fegato, reni, intestino, ma anche pelle e polmoni lavorano tanto, sottraendo energia al sistema nervoso, al sistema immunitario ma anche al muscolo e all’apparato gastroenterico.

Un organismo così debilitato potrà essere facile preda di batteri e virus, ed ammalarsi facilmente.

Sicuramente la comparsa dei sintomi appena elencati dovrebbe allarmarti e farti capire che forse è il momento di correre ai ripari.

Ma, piuttosto che arrivare a quel punto, potresti utilizzare la dieta detox in particolari circostanze a rischio “intossicazione e accumulo”, come:

periodi in cui hai fatto parecchi strappi alla regola a tavola (vedi feste natalizie, pasquali e vacanze estive);

a tavola (vedi feste natalizie, pasquali e vacanze estive); terapie farmacologiche protratte a lungo nel tempo, o particolarmente aggressive;

protratte a lungo nel tempo, o particolarmente aggressive; periodi di forte stress lavorativo o psicologico;

lavorativo o psicologico; cambi di stagione.

In fase preventiva, la dieta detox, potrebbe espletare la sua massima efficacia, ripristinando l’equilibrio in un sistema rallentato e goffo.

Non c’è bisogno in genere di impostare una dieta detox a lungo termine: bastano spesso pochi giorni per sgonfiarsi e disintossicarsi.

Cosa non mangiare in una dieta detox

Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i cibi consigliati per portare avanti una dieta detox. Ma è importante anche capire quali sono gli alimenti da evitare nei giorni in cui si segue un regime per disintossicare l’organismo. Durante la dieta depurativa è consigliabile evitare, per non perdere i benefici ottenuti, cibi come salumi, cioccolato, dolci (soprattutto se confezionati), carni grasse, pietanze eccessivamente salate, bevande alcoliche, latticini e cereali (compresi pasta e pane).

Cosa bere per pulire l’organismo

Oltre al cibo, bisogna anche fare attenzione alle bevande. Vietati, come abbiamo visto, gli alcolici, ma anche il caffè. Durante una dieta detox è fondamentale bere molto, da un litro e mezzo fino a tre litri di acqua al giorno. Oltre all’acqua, si possono bere anche tè verde, bianco e nero, così come le tisane, purché senza caffeina e zuccheri.

Quanto si dimagrisce con la dieta detox

Perdere chili non dovrebbe essere l’unico obiettivo della dieta detox, poiché prima di tutto bisogna pensare a depurare l’organismo e rimetterlo in forma. Ma è pur vero che la perdita di peso è uno dei motivi per cui si sceglie di seguire questo tipo di regime. Ovviamente i risultati raggiunti variano da persona a persona e dal periodo di tempo durante il quale si sceglie di portare avanti la dieta detox. In generale, possiamo dire che questo regime alimentare, se seguito in modo puntiglioso, consente di sgonfiarsi e di perdere fino a 7 chili in un mese.

Dieta detox di 3 giorni

A volte bastano pochi accorgimenti per riportare la situazione a livelli controllo. La dieta detox dei 3 giorni non è particolarmente restrittiva, è facile da seguire, ben calibrata e soprattutto varia, ricca di alimenti drenanti e detossinanti. È importante non scendere al di sotto di un apporto calorico di 1.200 calorie circa al giorno, in modo tale da evitare l’acidosi.

Ricordiamo che è sempre consigliabile chiedere il parere del proprio medico di base o, meglio, di un nutrizionista, prima di cominciare una dieta: questi professionisti sapranno valutare caso per caso il regime alimentare più adatto alle proprie esigenze alimentari, senza rischi per la salute.

Ecco il regime alimentare da seguire per tre giorni (se vuoi puoi ripeterlo a distanza di una settimana ma mai per un periodo superiore ai tre giorni).

Esempio di menu per dieta detox di 3 giorni

1° giorno

Colazione: Tè verde – 2 gallette di mais – 3 cucchiaini di marmellata non zuccherata di limone o arancia amara (frutti dall’azione sciogligrasso)

Spuntino: 1 ciotola di frutti di bosco (ricchi di antiossidanti)

Pranzo: I50 g di insalata belga (depurativa) – 80 g di riso integrale (antigonfiore, aiuta l’intestino)

Merenda: 1 fetta di ananas fresco (diuretico)

Cena: 150 g di nasello al vapore – 200 g di finocchi (diuretici)

2° giorno

Colazione: Tè verde – 2 gallette di riso – 3 cucchiaini di miele (energizzante)

Spuntino: 1 pera (regolarizza l’intestino)

Pranzo: 150 g di germogli (rimineralizzanti, vitaminizzanti e diuretici) – 80 g di orzo (diuretico) e 2 zucchine (diuretiche)

Merenda: 1 budino di soia (aiuta a stimolare le endorfine e la produzione di serotonina)

Cena: 120 g di pollo (apporta proteine nobili utili per i muscoli e antiadipe) alla griglia – 200 g di carote (ricche di antiossidanti)

3° giorno

Colazione: Caffè d’orzo (diuretico) – 2 gallette di riso – 3 cucchiaini di confettura di mela cotogna (energizzante)

Spuntino: 1 pompelmo rosa (ricco di enzimi, vitamine e minerali antiossidanti)

Pranzo: 150 g di cicoria (depurativa del sangue e diuretica) – 80 g di pasta di farro (non favorisce i gonfiori addominali)

Merenda: Latte di riso con un cucchiaino di cacao in polvere (migliora l’umore e attenua la fame nervosa)

Cena: 100 g di arrosto di vitello (apporta proteine nobili utili per i muscoli e antiadipe) – Broccoli cucinati al vapore – 50 g di riso (è antigonfiore) lessato oppure cotto al vapore

Prima di coricarti coccolati con una tazza di tisana depurativa a base di tarassaco, carciofo, cardo mariano, ortica, rosmarino e genziana: l’unico dolcificante ammesso è il succo d’acero. Inoltre, per condire i piatti affidati allo zenzero e alla curcuma ed evita qualsiasi altro tipo di condimento. Infine, ricordati che non esiste dieta senza acqua: bevi almeno 8 bicchieri al giorno!

Domande e risposte Cosa mangiare per fare detox? Oltre a variare il tipo di alimenti in un regime detox è importante privilegiare frutta e verdura (devono costituire almeno il 60% dell'alimentazione), a cui vanno affiancate proteine nobili e proteine vegetali. Cosa mangiare per depurare fegato e intestino? Sono utili a depurare fegato e intestino in particolare limone, mele, prugne, tarassaco. Quanti kg si perdono con la detox? Lo scopo principale della dieta detox non è dimagrire, ma depurare l'organismo. Per questo non è importante fissare un obiettivo di peso da perdere, e anzi non è detto che questo si verifichi.