Il bikini vi aspetta implacabile al varco e se non avete superato la fatidica prova costume come speravate vi resta poco tempo per correre ai ripari: siamo nel pieno dell’estate! Anche se a questo punto i giochi sono fatti e nessun miracolo potrà debellare i rotolini di troppo – ma un buon corso in palestra dall’autunno sì, quindi correte a prenotare! – ci sono però dei mini-consigli ad hoc da seguire solo per qualche giorno, per ottenere qualche miglioramento grazie alla dieta.

Anche se una buona dieta deve seguire delle regole, se si gode di buona salute, per brevi periodi, ci si può sottoporre un regime alimentare più ristretto per sgonfiare un po’ la pancia, depurarsi, eliminare l’acqua o preparare la pelle allo stress estivo. Ecco alcune diete last minute per sentirsi subito più leggere e dare una scossa al metabolismo.

Dieta last minute da fare prima del mare

Per sfoggiare un fisico invidiabile, sono necessarie dieta equilibrata e attività fisica per tutto l’anno…Ma anche all’ultimo momento si può fare qualcosa per migliorare la forma in vista della prova costume.

Innanzitutto, più che dimagrire (operazione che richiede un certo lasso di tempo, per avere effetti durevoli) è possibile sgonfiarsi e debellare la ritenzione idrica. Poi, si può agire sulla mancanza di tonicità iniziando a muoversi di più.

La prima regola per farcela, è iniziare subito, senza perdere tempo a elaborare strategie particolari. Spesso servono davvero semplici accortezze per notare miglioramenti inaspettati.

Bilancia giusta

Per perdere peso, servono anche gli strumenti giusti. Con l’aiuto di una bilancia dotata di sensori, cercate di scoprire a quanto corrisponde il vostro metabolismo basale. Per chi non lo sapesse, si tratta di quante calorie consumiamo totalmente a riposo. Ciò significa che soltanto alzarci per andare al lavoro implica un consumo di calorie maggiore di quello basale. Ecco perché, se voi riusciste a ingerire una quantità calorica pari al vostro metabolismo basale, con la vita quotidiana e un po’ di attività fisica, riuscireste a perdere qualche chilo senza strafare e senza il rischio di recuperarli subito dopo. E soprattutto senza soffrire troppo.

Dieta last minute: le più efficaci

Vediamo quindi alcuni rimedi efficaci per sgonfiarsi in pochi giorni. Naturalmente si tratta di indicazioni molto generiche, che possono variare molto a seconda dei gusti e delle situazioni di ognuna. Un buon nutrizionista potrà sempre aggiustare il tiro, ma se nel frattempo non volete spendere soldi, prendete questi esempi e provate a cambiare gli alimenti mantenendo le stesse proporzioni fra proteine, verdure e carboidrati. Se non superate le famose 1500 calorie al giorno, perderete di sicuro qualche chilo (circa uno a settimana, non vi aspettate di più). A tutto questo dovrà aggiungersi la fatidica attività fisica, aerobica per bruciare grassi e anaerobica per tonificare punti precisi e mirati.

Dieta per perdere l’acqua e sgonfiarsi

Dopo aver letto tutti i nostri consigli contro la ritenzione idrica potete seguire per 5-7 giorni questa dieta per eliminare l’acqua di troppo

Colazione : 1 bicchiere d’ acqua con succo di limone, 1 mela, 1 yogurt di soia arricchito con un cucchiaino di germe di grano, miele vergine integrale e 3 cucchiai di frutti di bosco, 2 tazze di tè verde senza zucchero

: 1 bicchiere d’ acqua con succo di limone, 1 mela, 1 yogurt di soia arricchito con un cucchiaino di germe di grano, miele vergine integrale e 3 cucchiai di frutti di bosco, 2 tazze di tè verde senza zucchero Pranzo : 150 g di frutta di stagione, insalata di verdura cruda con 1 cucchiaino d’olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di succo di limone e poco sale, 2 gallette di riso integrale

: 150 g di frutta di stagione, insalata di verdura cruda con 1 cucchiaino d’olio extravergine di oliva, 2 cucchiai di succo di limone e poco sale, 2 gallette di riso integrale Cena: verdura cotta a vapore a volontà, 60 g di riso integrale condito con un cucchiaino di olio extravergine di oliva

Dieta per la pancia

Per avere una pancia piatta e soda bisognerebbe impegnarsi tutto l’anno con la nostra semplice strategia in 5 mosse. Tuttavia se non avete fatto in tempo a leggere i nostri consigli, potete scegliere di valorizzare il vostro fisico con qualche look strategico.

Dieta detox

Provate questa mini-dieta da seguire rigorosamente per 3 giorni, non di più

Colazione : 1 bicchiere di centrifugato di mela, 1 centrifugato di carota e 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde

: 1 bicchiere di centrifugato di mela, 1 centrifugato di carota e 1 tazza di caffè d’orzo o di tè verde Pranzo : 1 frutto di stagione, verdura cruda condita con 1 cucchiaino d’olio extravergine d’oliva e succo di limone

: 1 frutto di stagione, verdura cruda condita con 1 cucchiaino d’olio extravergine d’oliva e succo di limone Cena: passato di verdure; pomodori, cipolle, indivia e peperoni alla griglia; 60 g di riso integrale o semintegrale condito con un filo d’olio extravergine ed erbe aromatiche fresche

Dieta abbronzante

Se avete letto i nostri consigli per prepararsi in modo corretto all’abbronzatura potete rafforzarli seguendo per una settimana questo schema leggermente ipocalorico, scegliendo frutta e verdura fra i seguenti alimenti: ciliegie, albicocche, carote, peperoni, susine, melone, melanzane, pomodori, pesche, cocomero, broccoli, prezzemolo, basilico, mango, radicchio, spinaci, zucca, frutta a verdura a buccia e polpa rossa, gialla e arancione.

Colazione : 200 g latte, caffè o tè, 2 fette biscottate integrali, frutti di bosco

: 200 g latte, caffè o tè, 2 fette biscottate integrali, frutti di bosco Pranzo : 60 g di fusilli con pomodorini o zucca oppure 60 g di riso e legumi, 200 g carote crude, 2 fette pane integrale, 250 g di frutta fra quelle proposta

: 60 g di fusilli con pomodorini o zucca oppure 60 g di riso e legumi, 200 g carote crude, 2 fette pane integrale, 250 g di frutta fra quelle proposta Spuntino : 200 g frutta fra quelle proposte

: 200 g frutta fra quelle proposte Cena: 300 g di spinaci lessi o 300 g di peperoni cotti in padella o 80g tonno sott’olio sgocciolato, 2 fette di pane integrale, 150 g di carne magra o 150g pesce fresco o surgelato, 200 g di frutta di stagione

Dieta iperproteica

Giorno 1

Colazione : 1 uovo sodo, 1 arancia

: 1 uovo sodo, 1 arancia Pranzo : 100 gr di tonno al naturale, 100 gr di insalata

: 100 gr di tonno al naturale, 100 gr di insalata Cena: 170 gr di petto di pollo, 100 gr di spinaci, 1 pomodoro, 1 mela

Giorno 2

Colazione : 1 yogurt magro, 1 pompelmo

: 1 yogurt magro, 1 pompelmo Pranzo : 2 uova sode, 2 pomodori

: 2 uova sode, 2 pomodori Cena: 170 gr di hamburger o 200gr di pesce, 200 gr di fragole

Giorno 3

Colazione : 100 gr di fragole o frutti di bosco, yogurt magro

: 100 gr di fragole o frutti di bosco, yogurt magro Pranzo : 170 gr di pollo o salmone, 2 cetrioli

: 170 gr di pollo o salmone, 2 cetrioli Cena: 120 gr di filetto di bovino o di maiale magro, 240 gr di verdure

Dieta last minute: rimedi veloci

Se non volete seguire una dieta specifica, potete mettere in atto alcuni accorgimenti e rimedi veloci per recuperare un po’ di forma prima della prova costume.

Acqua e limone

Il primo step, per affrontare l’emergenza della prova costume, è bere di più. Ormai questo messaggio è entrato a far parte del sapere comune. Peccato però che, spesso, tra il dire e il fare ci sia davvero di mezzo il mare. Insomma, si sa che è necessario bere di più ma non si applica il consiglio nel quotidiano. Invece, è bene iniziare subito a idratarsi meglio: un bicchiere di acqua tiepida e limone il mattino a digiuno, e acqua lungo tutto l’arco della giornata a piccoli sorsi.

Bere di più e meglio aiuta sia a migliorare l’attività del metabolismo (velocizzandola) sia a drenare i liquidi in eccesso migliorando l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. Ma c’è un motivo in più per bere acqua: spesso quando si pensa di aver fame, in realtà si tratta solo di bisogno di idratazione. Quindi se arriva un languorino inaspettato, provate a placarlo sorseggiando piano un bicchiere d’acqua fresca.

Ridurre il sale

La cellulite è difficile da debellare completamente: per farlo infatti occorrono sia dieta ad hoc sia attività fisica specifica (oltre a trattamenti estetici e cosmetici-integratori curativi).

Però per sgonfiarsi subito, spesso, può semplicemente bastare diminuire drasticamente il consumo di sodio. Come fare? Usando (poco) sale grosso solo in cottura e mai sulle pietanze pronte da servire, eliminando dalla dieta salumi e formaggi stagionati, dicendo temporaneamente addio a patatine, snack salati da aperitivo, focacce, crackers, cibi in scatola e carni conservate. Se applicato immediatamente e senza alcuna deviazione di percorso (i rimedi last minute richiedono intransigenza), questo consiglio può dare benefici visibili già dopo pochi giorni.

Erbe aromatiche

Quando avete bisogno di sgonfiarvi e perdere rotolini in tempi record, le erbe aromatiche sono la soluzione ideale perché apportano ben tre tipi di benefici. Innanzitutto, il loro utilizzo permette di ridurre se non eliminare il consumo di sale da cucina.

In secondo luogo, le erbe aromatiche conferiscono un sapore particolare anche alle pietanze “light” (per esempio, il pesce al vapore) favorendo il mantenimento di una sana alimentazione.

E, infine, ogni pianta aromatica ha virtù salutari specifiche. Per esempio: la maggiorana aiuta a combattere la cellulite, il prezzemolo dà una benefica sferzata alla circolazione, la melissa calma ansia e fame nervosa, il basilico stimola l’energia mentale e fisica, l’origano aiuta la digestione, il finocchietto contribuisce a sgonfiare l’addome.

Fibre

Se si desidera arrivare alla prova costume evitando sconforto e abbattimento, non è necessario eliminare i carboidrati dalla dieta. Tutto ciò farebbe sì dimagrire in fretta ma, una volta terminato il regime rigido, si riprenderebbero tutti i chili persi, se non di più. Senza contare le ripercussioni sull’umore… Dunque, a colazione e a pranzo è bene continuare a consumare cereali, in porzioni ragionevoli (60-70 grammi) e sempre accompagnati da tanta verdura. La soluzione ideale, per sgonfiarsi, è sostituire la pasta con il riso integrale. Quest’ultimo, ricco di fibre e vitamine, aiuta a mantenersi sazie a lungo favorendo al contempo l’eliminazione di scorie e tossine.

Inoltre, le fibre contribuiscono a evitare i picchi glicemici e, dunque, anche l’accumulo di adipe nelle zone critiche.

Insalatone intelligenti

Un piatto “furbo”, funzionale alla prova costume e perfetto in estate, è l’insalata mista. A patto, però, che non contenga ingredienti “pericolosi” per la linea.

Tra questi ultimi, è consigliabile eliminare dalle insalate estive: wurstel, salumi, formaggi stagionati, maionese.

Sì, invece, a: verdure a volontà e multicolor, proteine magre (pesce, carni bianche), uova sode, erbe aromatiche, semi oleosi, un filo di olio EVO, senape, peperoncino e aceto di mele.

Movimento

Benché già seguendo un’alimentazione sana (con poco sale e molti cibi benefici) si possano sgonfiare le zone critiche, per superare la prova costume (ma, soprattutto, per la salute) è importante muoversi. Quindi, dite subito addio alla pigrizia, e iniziate a praticare un po’ di attività fisica tutti i giorni. Per raggiungere buoni risultati in breve tempo, adottate un allenamento a circuito: attività aerobica (camminata, bicicletta, nuoto) alternata a esercizi di tonificazione con piccoli pesi.

No alcool

Una dieta equilibrata, che permetta di perdere peso in modo graduale, può prevedere anche mezzo bicchiere di vino al giorno. Ma se vi è urgenza di sgonfiarsi in breve tempo per superare la prova costume, è bene eliminare immediatamente tutti i tipi di alcolici.

Quindi no a: vino, superlacolici, birra, cocktail vari, sorbetti “digestivi”. Attenzione, però, a non sostituire l’alcolico con altrettanto deleteri cocktail analcolici. Questi ultimi contengono sempre molto zucchero, soprattutto sciroppo di glucosio, controindicato per il mantenimento di linea e salute.

Tè verde, betulla e melissa

Oltre all’acqua, per ritrovare la linea perduta, puoi puntare su infusi, decotti e tisane. Se il problema predominante è la ritenzione idrica sono molto efficaci queste erbe: tè verde, betulla, gramigna, centella asiatica, peduncoli di ciliegio. Se è la pancia ad essere gonfia e prominente, provate con: finocchio, cumino, anice, cannella, melissa, liquirizia. Invece, se il problema è generalizzato e sembra che il metabolismo dorma da un bel po’, è molto efficace sorseggiare un decotto di zenzero durante tutto l’arco della giornata: questa radice “magica” è termogenica e, tra le numerose virtù benefiche, contribuisce quindi a far bruciare grassi e calorie.

