Per avere una pancia piatta bisogna mangiare bene e tenersi in forma. Queste due regole, però, non volgono sempre. A volte la pancia gonfia non ha nulla a che fare con cosa mangiamo o quando esercizio facciamo. In molte occasioni è causa di fattori oltre il nostro controllo che causano l’eccesso di adipe o di aria. Ma niente panico: con queste mosse per sgonfiare la pancia sarete in grado di eliminare il rigonfiamento in pochi giorni.

Pancia gonfia: motivi

La pancia gonfia è un’anomalia che purtroppo si presenta in molte persone, dai più piccini ai più adulti. Nei bambini, a volte è normale in quanto l’alimentazione che seguono è più liquida che solida, bevono infatti molto latte e tanta acqua. Negli adulti la pancia gonfia è sinonimo di spossatezza e bisogna procedere con determinati esercizi ed eseguire una corretta alimentazione.

La pancia gonfia è il principale cruccio estetico di noi donne. Lo rivela un sondaggio condotto da Astra ricerche. Il 54% delle intervistate (1.200 donne tra i 18 e i 54 anni) dichiara di non sopportare i rotolini sul girovita e di sentirsi gonfia come un palloncino. Per l’84% del campione tutto questo si traduce in un senso di malessere e perfino in un calo dell’umore. Per fortuna i rimedi per ridurre la pancia ci sono, e pure efficaci. Per sgonfiare la pancia in poco tempo è fondamentale essere rigidi nell’alimentazione ed eseguire attività fisica. Ma potrebbe non bastare: vediamo quindi altri rimedi per sgonfiare la pancia in pochi giorni e tornare in forma prima dell’estate.

Sgonfiare la pancia: idratazione

Uno dei primi modi per sconfiggere la pancia gonfia è bere molta acqua. Ormai lo abbiamo imparato a memoria, alcuni di voi avranno anche un post it sullo specchio o un alert sullo smartphone per ricordarsi di farlo. L’acqua è uno dei rimedi più efficaci per sgonfiare la pancia. Pulisce l’intestino, elimina le tossine e idrata il corpo, eliminando i fluidi in eccesso che causano il problema. Si consiglia di bere minimo 2 litri al giorno. Bisogna assolutamente evitare le bibite gassate e tutti gli alcoolici: le bibite gassate sono la maggiore fonte di zuccheri che si trova tra gli scaffali del supermercato e, insieme all’alcol, non faranno altro che aumentare il gonfiore alla pancia. Soltanto l’acqua, infatti, favorisce e stimola la diuresi ed il corretto funzionamento dell’organismo.

Sgonfiare la pancia: cenare presto

Il digiuno è il segreto per essere più snelli, per cui tra il primo pasto e la cena devono passare molte ore in modo da digiunare di più e consumare il minor numero di calorie. Tuttavia di fondamentale importanza è di evitare la cena in ora tarda, poiché la digestione quando si va a dormire è molto più lenta, e il corpo non riesce a smaltire velocemente il cibo, che quindi viene assorbito e metabolizzato lentamente, con accumuli di grassi che poi si ripercuotono sui tessuti e soprattutto sulla pancia.

Sgonfiare la pancia: attività fisica

Ovviamente non si può prescindere dall’attività fisica per avere un addome piatto. Fate attenzione a reintegrare vitamine, sali minerali, acqua, zuccheri e proteine subito dopo l’attività fisica. In caso contrario, potreste rischiare di avere per esempio un calo di zuccheri o una perenne sensazione di stanchezza, che vi accompagnerà per tutto il corso della giornata impedendovi di compiere al meglio le vostre mansioni quotidiane. Di seguito, alcuni esercizi mirati per sgonfiare la pancia.

Tapis roulant

Per chi fa già palestra, occorre rincarare la dose di tapis roulant (15 minuti all’inizio dell’allenamento e 15 minuti alla fine, almeno) e poi procedere con l’allenamento regolare. Se proprio la corsa non fa per voi, durante la giornata basterà anche fare una semplice camminata di un’ora.

Addominali

L’esercizio più importante, tuttavia, resta quello degli addominali: alti, bassi ed obliqui, vanno fatti tutti e devono essere eseguiti correttamente. Contrariamente a quanto si possa pensare, non devono essere eseguiti in modo affrettato e veloce. Infatti, se si lascia passare qualche istante tra un movimento e l’altro, il muscolo lavorerà maggiormente.

Addominali per il punto vita

Questo esercizio è il massimo per scolpire gli addominali obliqui: infatti lavorano di continuo per mantenere il busto fermo e impedire che il corpo “ceda” sul fianco. Allungatevi a terra sul lato destro, poi sollevatevi facendo perno sull’avambraccio e sui piedi uniti. Dovete tenere il corpo in asse per 20 secondi, senza appoggiare il fianco a terra. Poi eseguite dall’altra parte e fate 2 serie in tutto.

Esercizio per la fascia centrale

In un gesto solo, tonificate tutto il busto. Sdraiatevi a pancia in su con le ginocchia piegate. Facendo leva sulle braccia distese, sollevate il bacino e la gamba sinistra tesa, più in alto che potete. Rimanete in questa posizione per 20 secondi, poi cambiate lato e ripeti ancora una volta.

Esercizio per appiattire la pancia

Ecco un esercizio intenso, da fare quando siete allenate. Supine, raccogliete le gambe verso il petto e le mani dietro la nuca. Poi distendete una gamba a 45 gradi circa dal pavimento e poi fate lo stesso con l’altra. Sollevate leggermente testa e spalle. Tenete la posizione per 10 secondi e ripetete 3 volte. La versione più strong: contraendo gli addominali per bloccare la schiena a terra, distendete anche le braccia.

Yoga

Se sentite la pancia che “tira”, provate la posizione yoga del cane a testa in giù. Mettetevi a quattro zampe appoggiando mani e ginocchia a terra. Fate scorrere i palmi leggermente più avanti rispetto alle spalle. Espirate e sollevate le ginocchia dal pavimento. Lentamente distendete gambe e braccia cercando di tenere i talloni a terra. Dovrete creare con il corpo una “V” rovesciata. Tenete sempre la testa fra gli avambracci senza lasciarla penzolare. Rimanete in questa posizione per un minuto, respirando profondamente.

Sgonfiare la pancia: massaggi

Come già visto, la causa della pancia gonfia sono i liquidi in eccesso. Per questo motivo i massaggi sono una delle soluzioni più valide. Aiutano a drenare i liquidi dall’addome, rilassare il corpo e diminuire lo stress nell’organismo. Potete farveli da soli, con movimenti circolatori, oppure prenotare da uno specialista. Uno dei più famosi massaggi che potete fare in casa si chiama Ampuku ed è un massaggio molto utilizzato in Giappone per curare i disturbi gastrointestinali e assicurare benessere a tutto l’organismo. Distese, con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati bene a terra, tenete il palmo di una mano sotto l’ombelico. Con tre dita unite dell’altra mano, eseguite veloci pressioni circolari in questi tre punti: sotto lo sterno a sinistra, tra lo sterno e l’ombelico al centro, all’apice dello stomaco. Eseguite le pressioni durante l’espirazione, poi inspirate a fondo e riprendete il massaggio. Ripetete per 20 volte.

Sgonfiare la pancia: alimentazione

Non nascondiamocelo: il vero trucco per una pancia sgonfia è seguire un’alimentazione sana e bilanciata.

Eliminare il sale

Il sodio è una delle principali cause del gonfiore e della cellulite. Trattiene i liquidi nel corpo e aggiunge uno o de chili alla bilancia. Non si parla del sale già presente negli alimenti ma dell’aggiunta ad ogni piatto. Eliminate il sale dalla tavola e sostituitelo con delle spezie. In una settimana vedrete la pancia più sgonfia.

Mangiare poco ma spesso

Cinque pasti al giorno sono la raccomandazione perfetta. Provate a mangiare in piccole porzioni ma più volte al giorno. In questo modo il metabolismo subirà una spinta che permetterà al vostro corpo di sgonfiarsi ed eliminare i liquidi in eccesso dall’addome.

Alimenti vietati

Magiare spesso va bene, ma attenti a cosa mangiate. Cominciamo quindi con l’eliminare in particolar modo i cibi elaborati. Cibi fritti, ricchi di sugo e grassi sono un no secco. Aumenterebbero il gonfiore e nient’altro. Provate a preferire frutta e verdura, ricche di vitamine ed antinfiammatori. Eliminate i grassi e prodotti confezionati. Per sgonfiare la pancia bisogna ridurre i carboidrati ossia pane, pasta e altri prodotti lievitati. Il vostro corpo vi ringrazierà.

Evitare il caffè

Il caffè è una delle bevande che, a lungo andare, causano irritazione e problemi al tratto intestinale. Per sgonfiare l’addome ed eliminare la ritenzione idrica è infatti consigliato di limitarne le dosi o eliminarlo completamente dalla dieta.

Fibre, proteine e grassi buoni

Le cellule adipose della pancia sono quelle più sensibili all’azione dell’insulina, l’ormone che distribuisce il glucosio nell’organismo. Significa che gli zuccheri contenuti in pasta, pane, frutta e dolci si accumulano facilmente nell’addome sotto forma di grasso. La buona notizia è che queste cellule “dimagriscono” senza fatica: basta fare un po’ di attenzione alla dieta. Il segreto è concedersi un solo tipo di carboidrati a pasto: per esempio, se si mangia la pasta si eviti il pane, la frutta e il dolce. Inoltre occorre associare sempre carne o pesce alle verdure e condire con olio extravergine di oliva. Questo tris di grasso buono (l’olio), fibre e proteine, infatti, frena l’azione dell’insulina e l’accumulo di ciccia sulla pancia.

Sgonfiare la pancia: mangiare lentamente

Con i ritmi di oggi è quasi impossibile ma è un rimedio che aiuterà molto. Mangiare lentamente fa sì che l’intestino non si sovraccarichi. Masticare più a lungo rende la digestione più veloce e aiuta il corpo a dimezzare il lavoro, aiutando a tenere la pancia sgonfia per l’eccesso di aria.

Sgonfiare la pancia: silenzio a tavola

Evitiamo di parlare quando stiamo mangiando, perché potremmo provocare aerofagia, ossia un’esagerata deglutizione di aria che va a finire nello stomaco causando un ulteriore gonfiore.

Sgonfiare la pancia: ridurre lo stress

Ricordiamo che tra le principali cause dell’aerofagia sono anche l’ansia e lo stress. Per ridurre lo stress, oltre a rallentare il ritmo quotidiano, assumiamo erbe naturali che hanno un’azione calmante e antiansia come potrebbe essere la valeriana o la camomilla.

Sgonfiare la pancia: carbone vegetale

Oltre a questi accorgimenti si potrebbe utilizzare il carbone vegetale, il quale assorbe l’ara presente nella pancia, evita la fermentazione del cibo e evita dei danni gravi. Dei buoni risultati si ottengono anche con gli enzimi come l’alfa-galattosidasi o semplicemente con l’utilizzo di prodotti a base di enzimi, di fatto anch’essi riducono il problema dell’aria presente nella pancia.

Sgonfiare la pancia: tè e tisane

Amici della pancia piatta sono i diuretici. Tisane e tè sono perfetti per eliminare e drenare i liquidi in eccesso. Finocchio, anice, tè verde o nero… Qualunque tipo preferiate. Aggiungete una fetta di limone per potenziare le loro proprietà e aiutare ad eliminare il grasso dal corpo.

Tè allo zenzero

Un sistema digestivo lento comporta un metabolismo ancora più lento, per cui volendo sgonfiare la pancia velocemente, il trucco consiste nell’assumere del tè allo zenzero. Questa bevanda naturale infatti, contribuirà a migliorare la digestione e l’eliminazione dei cibi, e nel contempo a far diminuire il desiderio malsano di salato o di zuccherato. Facendo bollire quindi 1/2 cucchiaino di zenzero grattugiato in una tazza di acqua e aggiungendo la bustina di tè classico, si ottiene una bevanda altamente digestiva e ideale per sgonfiare la pancia, evitando il suddetto metabolismo lento e il conseguente accumulo di grassi.

Infusi alle erbe

Le erbe più indicate contro la pancia gonfia sono il finocchio, il tè verde e la liquirizia. Se invece il gonfiore è dovuto allo stress via libera a camomilla e malva, dalle proprietà calmanti.

Sgonfiare la pancia: la colazione

Una volta che la sera abbiamo digerito, di solito iniziamo la giornata successiva mangiando una raffica di carboidrati e zuccheri, e questa condizione è una delle principali cause di gonfiore alla pancia, per cui il trucco consiste nel mangiare cibi abbondanti e proteici, in modo da evitare che nel pomeriggio ai primi sintomi di fame, cominciamo ad assumere caffè, zucchero e carboidrati. Una colazione con un carico minimo di circa 15 grammi di proteine, è ideale per ottimizzare il risultato e sgonfiare la pancia. Una ricca colazione che riesce a dare un buon apporto proteico e nel contempo abbondante, evita di farci mangiare troppo a pranzo perché ci si sente ancora gonfi, e di conseguenza la mancanza di stimolo dell’appetito, si protrae senza problemi fino all’ora di cena. In questo modo, si può mangiare leggero (verdure, zuppe e crackers), e senza andare quindi a dormire con problemi di digestione e con una pancia gonfia.

Sgonfiare la pancia: fermenti lattici

Gli studi recenti effettuati su pazienti che avevano problemi di gonfiore alla pancia, hanno dimostrato che una maggiore percentuale di fermenti lattici, servono per mantenere a bada i grassi, per cui i batteri benefici che si trovano nei vari tipi di yogurt, non gonfiano la pancia, poiché favoriscono la digestione specie se consumati almeno tre volte a settimana.

Sgonfiare la pancia: impacco snellente

Anche a casa si può fare un impacco snellente molto efficace. Mescolate due cucchiai di cacao amaro in polvere, i fondi di caffè di una moka da due persone, 6 gocce di olio essenziale di limone e un cucchiaio d’olio di oliva. La caffeina e la teobromina (presente nel cacao) hanno un’azione brucia grassi, mentre l’essenza di limone dà una sferzata alla circolazione. Per rinforzare l’effetto drenante potete aggiungere all’impasto un cucchiaino di sale. Lasciatelo in posa mezz’ora ricoprendolo con una pellicola di plastica. Ripetete 2-3 volte alla settimana.

Sgonfiare la pancia: cibi alleati

Vediamo ora una carrellata di cibi preziosi per sgonfiare la pancia.

Cereali integrali

Per sgonfiare la pancia sono perfetti i cereali integrali. Vi sentirete subito meglio e ne beneficerà anche il vostro metabolismo. Tra i cereali, preferite l’orzo: aiuta a regolarizzare l’intestino e riduce le infiammazioni. Sì anche a riso integrale, mais, quinoa e grano saraceno: non contengono glutine, che in alcuni casi può peggiorare i gonfiori addominali.

Finocchio

Tra i cibi migliori per sgonfiare la pancia c’è sicuramente il finocchio: questo ortaggio è ricchissimo di proprietà depurative e quindi adattissimo allo scopo, visto che il fenomeno della pancia gonfia è da attribuirsi quasi sempre ad un accumulo di tossine. Potete consumarlo al naturale, magari con un filo d’olio extravergine o sotto forma di compresse o infusi.

Uva

Per ridurre il disturbo della pancia gonfia il consiglio è quello di consumare la frutta lontano dai pasti, magari come spuntino a metà mattina oppure a metà pomeriggio. Tra i frutti migliori per sentirsi più leggere c’è l’uva, specialmente quella bianca: ha proprietà drenanti e aiuta a pulire fegato e reni.

Yogurt magro

Quando si ha un problema di gonfiore addominale, latticini e formaggi sono sempre da ridurre al minimo, perché considerati troppo grassi e pesanti. Via libera invece allo yogurt, meglio se magro e bianco: il gonfiore potrebbe essere dovuto ad un problema intestinale e i fermenti lattici contenuti nello yogurt vi aiuteranno a ritrovare benessere e regolarità.

Spezie carminative

Le spezie dalle proprietà carminative sono quelle che assorbono l’aria in eccesso nell’apparato digerente. Utilizzatele sempre quando cucinate. Le principali sono:

Semi di finocchio

cumino

anice

coriandolo

chiodi di garofano

Altri cibi

Altri cibi alleati sono aglio, cipolle, porri, banane, carciofi, asparagi, cicoria, soia e avena. Sono ricchi di inulina, una fibra solubile in grado di ridurre la formazione di aria nel tratto intestinale.

