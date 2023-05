Dimagrire senza dieta? 15 trucchi che fanno la differenza

D evi perdere qualche chilo ma non hai voglia di metterti a stecchetto? La buona notizia è che si può anche dimagrire senza dieta. Basta seguire alcune regole ogni giorno. Eccole

È il sogno di tutte: dimagrire senza dieta. Ma è possibile? La risposta è sì: si può perdere peso anche senza seguire regimi alimentari restrittivi. Bisogna, però, seguire alcune regole ogni giorno. La chiave è mantenere l'equilibrio calorico a nostro favore, fare in modo cioè che alla fine della giornata sia sia consumata più energia di quella ingerita. Ecco 25 idee per dimagrire senza dieta che ti aiuteranno a mangiare meglio, ridurre le calorie che mangi inavvertitamente, attivare il metabolismo e controllare l'ansia per il cibo. Prova ad adottare queste abitudini poco a poco, ad esempio due o tre alla settimana. Non bisogna per forza introdurle tutte, bastano quelle più facili da adattare alla nostra vita quotidiana o ai nostri gusti.

A colazione mangia frutta e farina di avena

Aggiungerai fibre, ti sentirai più soddisfatta e avrai meno voglia di dolci. Una banana è un'ottima scelta in questo momento della giornata. Un'altra buona scelta è lo yogurt naturale con frutta tritata e granola. Mangiare farina d'avena a colazione ha grandi benefici. Puoi prenderla con il latte, nello yogurt, sotto forma di porridge, nel muesli. Ti dà energia, fibre e carboidrati a digestione lenta che ti fanno sentire sazia e controllano i livelli di insulina nel sangue. A proposito di frutta: a qualsiasi ora tu decida di mangiarla, meglio intera che in succo o frullato. Ti soddisfa di più e mantiene la sua fibra, che riduce la quantità di zuccheri. Butta via tutte le scatole di cereali per la colazione "standard" e cerca miscele di cereali integrali che non contengano zucchero: sono comunque una delle fonti di fibre che dovresti includere nella tua dieta.

Vuoi dimagrire senza dieta? Mangia tante verdure

Inizia tutti i tuoi pasti con un'insalata di almeno tre verdure diverse e fresche e condita con olio evo, sale e aceto. L'aggiunta di semi è un'ottima idea per renderla più saziante. Fai in modo che il tuo piatto principale abbia sempre un contorno di verdure che ti aiutino a sgonfiare, siano esse crude o cotte. Questo eliminerà molte calorie dai tuoi pasti. In effetti, l'ideale è che il 50 per cento dei tuoi piatti principali siano verdure. La carota meglio sempre cruda, cotta moltiplica le sue calorie. Se è cotta evitala di sera.

Mangia pasta e riso freddi

Cuoci la pasta o il riso con un giorno di anticipo e conservali in frigorifero. Quando si raffreddano, abbassano il loro indice glicemico e diventano più sani e meno calorici. E ricorda, ci sono carboidrati che ti aiutano a perdere peso, non cancellarli dalla tua lista della spesa perché la pensi diversamente. Sostituisci la pasta normale con pasta integrale, di ceci o di lenticchie: il suo indice glicemico è più basso, ti dà più energia e ti sazia più a lungo.

Vuoi dimagrire senza dieta? Scegli snack salutari

Taglia i bastoncini di verdure - peperone rosso, carota, cetriolo, funghi a fette - e tienili a portata di mano mentre lavori per fare uno spuntino sano e fare il pieno di vitamine. Noci, arachidi, mandorle sono sempre un'ottimo snack, purché siano al naturale. Le arachidi naturali, quelle con il guscio, sono sazianti e forniscono molte proteine.

Addio zucchero bianco

Butta via tutto lo zucchero bianco che hai in casa e sostituiscilo con zucchero di canna, sciroppo d'agave o stevia. I datteri al naturale sono un'ottima opzione per soddisfare la voglia di dolci e vengono utilizzati per addolcire dolci, torte e persino frullati. Il loro indice glicemico è molto basso a causa della grande quantità di fibre che posseggono.

Ami il cioccolato? Sceglilo fondente

Sei un amante del cioccolato? Passa a quello fondente almeno al 70%. Un pezzetto dopo pranzo o cena può aiutarti a controllare il desiderio di dolci.

La pizza e i dolci fatti in casa

Prepara la pizza seguendo le ricette vegane con basi salutari, per esempio cavolfiore o patate dolci. Se prepari i biscotti a casa, stai attenta agli ingredienti: usa farina integrale e dolcifica con datteri, stevia o zucchero di canna. Non sempre fatto in casa è sinonimo di sano o leggero.

Cambia il pane bianco con quello integrale, molto più sano e soddisfacente. Ma assicurati che sia davvero integrale e fatto con lievito madre.

Dimagrire senza dieta? Cena presto

Non mangiare nulla dopo le 23 per fare riposare il fegato e non portare a letto calorie che non puoi bruciare. La cena dovrebbe essere molto leggera: pesce, polpo, pollo, tacchino alla griglia con accompagnamento verde e uno yogurt naturale per dessert. Non mangiare carne rossa di notte.

Mangia più cibi ricchi di proteine

Includi proteine ​in tutti i tuoi pasti, compresa la colazione. Sono sazianti e indispensabili per preservare la massa muscolare, che è quella che brucia più calorie.

Ridurre l'alcol e bere molta acqua

Sei consapevole delle conseguenze del consumo di alcol sul tuo corpo? Riducilo al minimo o smetti di bere bevande alcoliche durante la settimana. Concediti un bicchiere di vino solo nel fine settimana. Sottrarrai molte calorie dalla tua dieta ogni giorno. Elimina anche le bevande analcoliche. Non prenderle nemmeno senza zucchero, non fanno bene al metabolismo, non ti saziano mai. La bevanda migliore è sempre l'acqua o gli infusi. E, a proposito di acqua, bevine molta, soprattutto tra i pasti. Ti aiuta a controllare meglio la fame e ad andare in bagno, fa lavorare meglio la tua mente e il tuo corpo e mantiene la pelle bella.

Dimagrire senza dieta? Mangia più volte al giorno

Se hai difficoltà a controllare il desiderio di cibo, mangia cinque o sei pasti al giorno con piccole quantità di cibi sani. La cosa peggiore che puoi fare è soffrire la fame. Non aspettare di avere fame per mangiare, genererai solo ansia per il cibo e finirai per abbuffarti. Un frutto, uno yogurt, un mini sandwich ti aiuteranno a tenere a bada i picchi di insulina.

Fare la spesa in modo intelligente

Pprima di andare a fare la spesa fai una lista dove introduci solo cibi sani e non capricci. Non andare al supermercato affamata o finirai per cadere in tentazione.

No ai grissini al ristorante

Quando esci con gli amici, al ristorante è proibito mangiare pane in attesa che ti venga portato il cibo. Come antipasto chiedi un'insalata. In autunno o inverno, prendi prima una crema o un brodo vegetale. Calmeranno lo stomaco e l'ansia per il cibo. Dopo, sempre proteine ​​accompagnate da più verdure.

Dimagrire senza dieta? Muoviti, muoviti, muoviti

Fai un po' di esercizio prima di colazione per riattivare il metabolismo e aiutare il tuo corpo a bruciare i grassi: una passeggiata o una breve sessione di yoga sono perfette. Camminare è fondamentale: scarica un'applicazione per contare i passi sul tuo telefonino. L'ideale è farne 10mila al giorno, ma superarne i 5mila ti allontanerà da uno stile di vita sedentario e ti aiuterà a bruciare più calorie ogni giorno senza doverti allenare.

Dormire bene

Quando non dormi abbastanza, due ormoni molto importanti vanno fuori controllo nel tuo corpo, la leptina e la grelina, che sono quelli che inviano la sensazione di sazietà e fame al tuo cervello.