L’aloe vera è una pianta africana perenne. I suoi fiori sono rossi, mentre le foglie sono carnose e racchiudono al loro interno un gel dalle straordinarie proprietà. Aggiungiamo che l’aloe è in grado di disintossicare l’organismo dalle tossine e non solo, i suoi saccaridi aderiscono alle pareti dell’intestino formando una sorta di barriera protettiva che, impedisce l’assorbimento di sostanze dannose. Oggi in commercio è possibile trovare prodotti a base di aloe, in diverse forme: in pastiglie, polveri, creme ma, il più efficace è senza dubbio il succo da bere. Nella seguente guida, passo dopo passo, vi forniremo tutte le informazioni sull’aloe vera da bere e su come prepararla.

Succo di aloe vera

Succo di aloe vera: ne hai mai sentito parlare? Se le proprietà benefiche e i molti utilizzi dell’aloe vera sono ormai note a tutti, forse ancora non sai che, oltre alle classiche formulazioni in crema o gel, esiste anche una bevanda prodotta dalle sue foglie, vale a dire il succo di aloe vera.

Cosa è concretamente il succo di aloe vera? Si tratta dell’estratto della polpa presente nelle foglie della pianta: è una bevanda chiara, dal sapore leggermente aspro ma ricca di vitamine, sali minerali e altre sostanze dai benefici effetti per tutto l’organismo. Un concentrato di benessere, dunque, prezioso per la salute ma anche per la tua bellezza.

Succo di aloe vera: benefici

Il succo estratto dalle foglie di aloe vera ha molteplici proprietà benefiche. Tra le più importanti:

proprietà antinfiammatorie : puoi usarlo, per esempio, per trattare le infiammazioni a carico dell’apparato digerente, come gastrite o reflusso; non solo, è consigliato spesso anche per facilitare in generale la digestione;

: puoi usarlo, per esempio, per trattare le infiammazioni a carico dell’apparato digerente, come gastrite o reflusso; non solo, è consigliato spesso anche per facilitare in generale la digestione; proprietà depurative : se stai seguendo un programma detox per depurare l’organismo dalle tossine, il succo di aloe ti aiuta, e infatti è spesso usato da chi vuole dimagrire ;

: se stai seguendo un programma detox per depurare l’organismo dalle tossine, il succo di aloe ti aiuta, e infatti è spesso usato da chi vuole ; proprietà immunostimolanti : aiuta a rafforzare le difese immunitarie, con un’azione anti-batterica e anti-virale; questo significa che può aiutarti a contrastare i classici malanni di stagione, come tosse, raffreddore e sintomi influenzali;

: aiuta a rafforzare le difese immunitarie, con un’azione anti-batterica e anti-virale; questo significa che può aiutarti a contrastare i classici malanni di stagione, come tosse, raffreddore e sintomi influenzali; proprietà antiossidanti: il succo ottenuto dall’aloe vera contrasta l’azione dei radicali liberi a tutto vantaggio della bellezza della pelle e dei capelli.

Essendo ricco di vitamine e sali minerali, questo succo è indicato anche quando pratichi sport o quando fa molto caldo.

Succo di aloe vera: quando berlo

In genere si consiglia di bere il succo di aloe vera al mattino, a stomaco vuoto ma quantità e somministrazione dipendono molto dal tipo di succo. Possiamo anche bere questo succo prima o dopo un’attività sportiva intensa, perché abbia un effetto energizzante su tutto l’organismo. In commercio esistono infatti diverse varianti, con o senza l’aggiunta di acqua, miscelati con altri succhi o non filtrati. Oppure, si può preparare il succo di aloe vera fatto in casa.

Succo di aloe vera: come prepararlo

Non tutti sanno che il succo di aloe vera si può anche ricavare da eventuali piante di aloe vera che abbiamo in casa, anche se occorre una buona quantità di foglie di aloe vera. Vediamo i passaggi.

Frullare le foglie

Preparare l’aloe vera da bere può essere molto più semplice di quello che si possa credere. Per prima cosa bisogna tagliare tutte le estremità delle foglie di aloe vera, dopo averle accuratamente lavate ed asciugate. Tagliamo poi tutti i bordi delle foglie e con la massima attenzione per seguire tagliamo la restante “buccia” ovvero tutta quella parte di foglia di colore verde scuro, lasciando poi solamente la polpa che vi è all’interno. Una volta fatto questo possiamo mettere la polpa dell’aloe tagliata a piccoli pezzetti nel recipiente in plastica del frullatore oppure in un recipiente di plastica alto per frullare il tutto utilizzando il frullatore ad immersione.

Aggiungere gli altri ingredienti

Successivamente una volta frullato possiamo metterlo in un bicchiere aggiungendo zucchero o miele a piacimento od eventualmente del ghiaccio. È anche possibile per chi lo preferisce frullare direttamente un cubetto o due di ghiaccio assieme alla polpa dell’aloe. Eventualmente per chi piace, questo succo può essere ulteriormente condito con l’aggiunta di una fetta di limone nel bicchiere o eventualmente spremuta. Il succo d’aloe vera può essere conservato in una bottiglia di vetro o di plastica in frigorifero per un massimo di 4-5 giorni.

Succo di aloe vera: controindicazioni

Fin qui abbiamo decantato le proprietà del succo di aloe vera, ma non dimentichiamo che questo benefico ingrediente va consumato secondo le dosi indicate e va evitato in alcune situazioni perché ha alcune controindicazioni. Vediamole in sintesi:

non va mai assunto in maniera costante, ma solo per brevi periodi.

essendo lassativo va consumato in quantità contenute

è da evitare durante gravidanza e allattamento

è sconsigliato durante il ciclo (potrebbe aumentare il flusso di sangue)

sconsigliato in caso di emorroidi e varici

può entrare in contrasto con alcuni farmaci, se quindi se ne stanno assumendo è bene chiedere lumi al medico

