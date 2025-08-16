Come usare l'aloe vera per la tua bellezza

L’aloe vera non è solo una modesta pianta d’appartamento bensì si può definire una specie botanica a dir poco miracolosa. Tale definizione deriva dal fatto che il suo gel è in grado di nutrire il corpo dall’interno, ed è ricco di sostanze nutritive che aiutano a migliorare la digestione e persino a rafforzare l’immunità. L’Aloe Vera può essere tra l’altro utilizzata anche per apportare notevoli benefici a viso, corpo e capelli. Vediamo i benefici, gli usi e le controindicazioni dell’aloe vera.

Aloe vera: cos’è

L’aloe vera è una pianta succulenta formata da foglie triangolari e appuntite molto spesse. Oltre a essere molto ornamentale, e quindi bellissima da tenere in casa, l’aloe vera può essere usata in tantissimi modi e ha proprietà davvero notevoli. Il segreto dell’aloe vera è il liquido contenuto nelle sue foglie: ha numerosissime proprietà curative, e può essere utilizzato davvero in tantissimi modi e può avere moltissimi benefici.

Aloe vera: proprietà

In sintesi, queste sono le proprietà più importanti dell’aloe vera:

depurativa

remineralizzante

lenitiva

antiinfiammatoria

nutriente

Queste le proprietà sulla carta, ma in pratica quali sono i suoi benefici nella vita di tutti i giorni?

Aiuta a lenire le scottature

Nota già all’epoca dei Sumeri, gli studi sulle proprietà curative di questa pianta si sono intensificati negli anni Sessanta, quando il governo americano ha confermato il potere dell’aloe per i medicamenti delle ustioni. Per il corpo l’aloe vera è ideale per lenire le scottature solari; infatti, il suo gel ha proprietà rinfrescanti ed è antinfiammatorio. L’applicazione della sostanza sul corpo interessato dall’eccesso di esposizione ai raggi solari aiuta a creare uno strato protettivo per la pelle e anche a trattenerne l’umidità. In commercio esistono molti gel già pronti, oppure puoi prepararlo da sola.

Con una forbice, taglia una strisciolina di aloe partendo dalla punta della foglia. Potrai osservare che contiene un gel trasparente e fresco: picchiettalo direttamente sulla pelle. In pochi attimi il gel si asciugherà lasciando sulla pelle un filtro trasparente che darà sollievo immediato per l’epidermide. Se, per esempio, ti sei bruciata cucinando usa subito questo metodo e il rossore si attenuerà immediatamente.

L’aloe vera aiuta la formazione del tessuto in caso di ferite e possiede proprietà analgesiche e antibatteriche che ostacolano la formazione di fastidiose infezioni. Se ciò non bastasse a mettere in evidenza le proprietà benefiche dell’aloe vera, va altresì aggiunto che il gel è ricco di antiossidanti e minerali che stimolano il processo di guarigione e quindi vale la pena considerarne l’uso in estate quando si va al mare.

Combatte l’invecchiamento cutaneo

Il gel di aloe vera contiene vitamina C ed E, oltre che beta-carotene in abbondanza per cui è ideale per combattere l’invecchiamento cutaneo. La sostanza contiene inoltre principi attivi benefici antimicrobici ed antinfiammatori. L’uso sul viso del gel di aloe vera aiuta tra l’altro a rimuovere le impurità e quindi può considerarsi un prodotto ideale per attenuare i segni dell’età, senza contare che l’utilizzo costante permette di aumentare la naturale produzione di collagene.

Schiarisce le macchie del viso

L’aloe vera contiene sostanze benefiche in grado di far aumentare la riproduzione delle cellule della pelle, ridurre gli arrossamenti e combattere l’infiammazione. Da ciò si evince che è un trattamento naturale ideale per schiarire le macchie del viso rendendolo di nuovo luminoso. Anche per trattare le lentiggini e migliorare le macchie dell’età, il gel di aloe vera è particolarmente indicato specie se vi si aggiunge del succo di limone.

Aiuta la crescita dei capelli

Il gel di aloe vera aiuta ad attivare la nuova crescita dei capelli, poiché permette di incrementare la circolazione sanguigna al cuoio capelluto. A quest’ultimo il gel fornisce tra l’altro anche minerali e vitamine essenziali, senza contare che contiene enzimi benefici proteolitici che aiutano a riparare la pelle morta. A margine va altresì aggiunto che il gel di aloe vera, è ideale per tenere a bada la forfora, curare la pelle secca e come rimedio per le infezioni fungine.

Riduce l’acne

Chi soffre di acne troverà benefici nell’aloe vera ossia una sostanza a dir poco miracolosa; infatti, l’uso costante aiuta nella pulizia delicata e le sue proprietà antimicrobiche risultano ideali per trattare l’acne. L’aloe vera contiene tra l’altro polisaccaridi e gibberelline ossia sostanze naturali che favoriscono la produzione di nuove cellule e, allo stesso tempo, riducono l’infiammazione e il rossore. A margine va altresì aggiunto che il prezioso gel funziona anche come astringente che riduce sensibilmente le dimensioni dei pori, eliminando il sebo in eccesso, i microbi e lo sporco.

Detox

L’aloe vera è famosa anche per il suo potere disintossicante: depura il corpo dalle tossine che si accumulano nel tempo e il fegato a depurare l’organismo. Non solo: il succo di aloe è anche un valido alleato della digestione e delle funzioni, e ha un effetto benefico sulla flora batterica, creando sulle pareti intestinali una “barriera protettiva” che limita l’assorbimento delle sostanze dannose.

Alleata dell’apparato gastro-intestinale

L’aloe vera aiuta inoltre a prevenire e alleviare alcuni disturbi dell’apparato gastro-intestinale come, ad esempio, colite ulcerosa, infiammazioni intestinali, colite, gastrite e così via. Ma prima di assumerla per questo scopo è bene consultare il proprio medico e assicurarsi che il prodotto scelto sia privo di Aloina, che potrebbe addirittura peggiorare i sintomi. Tra i suoi benefici anche quello di rinforzare il sistema immunitario, rendendolo più reattivo contro virus e batteri dannosi, grazie a una sostanza chiamata Acemannano, vero alleato delle nostre difese immunitarie!

Antiossidante

Infine, questa pianta dalle mille virtù è un concentrato di sali minerali e vitamine e ha anche grandi proprietà antiossidanti: è in grado, quindi, di combattere i radicali liberi che contribuiscono all’invecchiamento del nostro organismo, con effetti positivi sia sulla nostra salute che sul nostro aspetto. Soprattutto in fase di prevenzione, l’Aloe Vera e l’Aloe Arborescens hanno poi un riconosciuto effetto antitumorale e sono efficaci soprattutto per prevenire alcuni tipi di tumore come quello al colon, alla prostata, al seno, ai polmoni, alle ovaie e al cervello. Non solo: questa pianta può essere anche un alleato per alleviare gli effetti collaterali di radioterapia e chemioterapia.

Aloe vera: come si usa

Dopo aver visto alcune delle numerose proprietà dell’aloe vera, vediamo ora come si usa nella vita di tutti i giorni. Dal gel di aloe vera all’aloe vera da bere, andiamo a scoprire tutti gli usi casalinghi dell’aloe.

Impacco contorno occhi

Rigenerante e idratante, puoi utilizzare il gel fresco di aloe anche come trattamento curativo per gli occhi. In una tazzina da caffè unisci un cucchiaio di aloe, meglio se fresca, una goccia di olio essenziale di rosmarino, antistress e antiossidante, o olio essenziale di limone, particolarmente indicato nel caso di gonfiore alle palpebre; infine, aggiungi qualche goccia di olio di riso, più leggero rispetto l’olio di oliva ma altamente idratante.

Spalma con delicatezza sul contorno occhi, massaggiando dolcemente, e risciacqua dopo qualche minuto. Puoi conservare il composto in frigorifero per qualche giorno.

Cerchi un effetto relax? Scegli l’olio essenziale di camomilla blu, delicatissima sulla pelle, preziosa in aromaterapia contro rabbia e irritabilità.

L’aloe vera può essere un trattamento di bellezza efficace anche quotidianamente: sembra infatti che fosse già utilizzata da principesse come Cleopatra e dalla splendida Nefertiti, celebre nel mondo antico per la sua bellezza, che la usavano come crema. Puoi farlo anche tu: taglia un pezzetto di foglia con l’aiuto delle forbici, apri la sezione e spalma direttamente il gel sul viso, picchiettandolo con le dita come faresti con una normale crema. Antinfiammatoria e rigenerante, avrai il beneficio di un ingrediente freschissimo, adatto anche alle pelli più sensibili. Se desideri conservarla per qualche giorno, puoi togliere il gel con un cucchiaino e utilizzare un vecchio contenitore aggiungendo qualche goccia di limone fresco, ingrediente che puoi associare anche all’aloe fresca per aumentare l’azione detox e illuminante.

Per questi stessi motivi, se preferisci, puoi utilizzare l’aloe per produrre una maschera viso 100% naturale e home made, adatta alle pelli delicate e sensibili. Mischia un cucchiaio di gel di aloe con uno di olio di mandorle, due gocce di olio essenziale (calendula andrà benissimo), argilla bianca e latte di mandorla quanto basta: stendila sul viso e lasciala riposare per 10-15 minuti.

In alternativa, puoi optare per una maschera alla camomilla e aloe vera: pesta in un mortaio dei fiori secchi di camomilla con il gel di aloe, e diluisci pian piano con argilla bianca e infuso di camomilla. Lascia in posa per 20 minuti e risciacqua con l’infuso avanzato. Se invece desideri una maschera illuminante puoi mescolare semplicemente aloe e limone: spalma su viso e collo, poi sciacqua con acqua tiepida e, per ultimo, un tocco di acqua termale. Otterrai una pelle liscia e luminosa in un attimo.

Succo di aloe vera

Sai che l’aloe nell’antico Egitto era nota come pianta dell’immortalità a causa del suo impiego nel processo d’imbalsamazione? Energizzante, drenante e depurativa, il succo di aloe è un toccasana per tutto l’organismo.

Bere il succo di aloe vera può essere d’aiuto per depurare l’organismo, in quanto stimola le funzionalità digestive dell’intestino prevenendo anche la stitichezza, e ridurre le sue infiammazioni; inoltre grazie alle sue proprietà antisettiche e antibatteriche, va a rinforzare il sistema immunitario nel profondo, dando una mano anche per regolare i livelli di zuccheri nel sangue. Puoi sfruttare il suo potere preparando una spremuta fresca fai da te: taglia 2-3 foglie, con un cucchiaio estrai il gel, aggiungi, a piacere, del succo di pompelmo e frulla per qualche istante. Ricorda di… fare in fretta! Sensibile all’ossidazione, il gel dopo qualche minuto tende a perdere importanti sostanze nutritive, per questo è sempre preferibile utilizzare l’aloe fresca.

Se stai seguendo un regime detox, puoi bere un bicchierino di succo d’aloe puro o diluito con acqua la mattina o la sera, ma fai attenzione: consulta sempre un erborista per capire le modalità di assunzione più adatte a te perché, se assunta in quantità troppo elevate può avere effetti lassativi.

Scrub naturale

Vuoi rigenerare e rinfrescare la pelle? Non c’è modo migliore di uno scrub corpo, per eliminare lo strato superficiale con un’esfoliazione naturale e favorire il ricambio cellulare, per una pelle più morbida e idratata. Ecco una facile ricetta naturale fai da te: in una ciotola mescola qualche cucchiaio di sale fino, olio (meglio formule più leggere rispetto l’extravergine, per esempio l’olio di germe di grano, argan, borragine, macadamia, jojoba) e mezza tazza di aloe.

Se possiedi una pianta puoi tagliare una foglia: evita di strapparla, taglia con le forbici una striscia in senso orizzontale. Nel caso tu non disponga di aloe, puoi aggiungere il gel, acquistando il prodotto in farmacia o erboristeria. Per poter essere conservata in modo ottimale, al composto di aloe viene aggiunto acido citrico e/o sorbato di potassio: leggi l’etichetta per assicurarti che si tratti di un prodotto naturale. Massaggia lo scrub sul corpo, lascia agire per qualche minuto e poi risciacqua.

Rimedio post depilazione

Grazie alla sua azione antinfiammatoria, batteriostatica e antipiretica, l’aloe è un valido aiuto nella fase post depilazione, soprattutto se hai una pelle sensibile. Dopo la depilazione puoi disinfettare delicatamente la pelle con acqua ossigenata, poi utilizza un batuffolo di cotone bagnato con un olio naturale (ottimo l’olio di Propoli grazie alle sue proprietà calmanti) da passare sull’epidermide in modo da rimuovere eventuali tracce di cera e nutrire la pelle con dolcezza. Ora puoi applicare il gel all’aloe: se desideri potenziare l’effetto idratatante, in una ciotola mescola aloe e yogurt, un fresco sollievo per la pelle arrossata che potrai sfruttare anche dopo una giornata di vento o sole intenso.

L’alternativa? Prepara questo impacco fai da te, da applicare per qualche minuto su viso e corpo: gel all’aloe, qualche goccia di olio naturale, un cucchiaio di yogurt oppure una goccia di latte. Aggiungi una goccia di tea tree oil oppure olio essenziale di rosmarino. Sulla pelle particolarmente arrossata puoi utilizzare qualche goccia di una pasta all’ossido di zinco, utile contro le irritazioni della pelle, da usare però con moderazione.

Aloe vera per i capelli

Come abbiamo visto, l’aloe vera è un ottimo aiuto anche per la salute della chioma: la pianta infatti è un antiforfora naturale, previene la caduta dei capelli e ne esalta brillantezza e luminosità. Puoi creare una maschera per capelli all’aloe miscelandone il gel, in una tazza, con qualche goccia di olio essenziale: scegli il rosmarino se hai i capelli grassi e hai la necessità di assorbire il sebo in eccesso, la menta o il cedro se vuoi rinforzare la chioma. Applica la maschera uniformemente su tutte le lunghezze partendo dalle radici, lascia riposare per 15-20 minuti e poi risciacqua. Se invece hai i capelli secchi, puoi applicare il gel di aloe quotidianamente sulle punte, in piccole dosi, per idratarle ed eliminare l’effetto crespo dai capelli mossi.

Aloe vera per denti e gengive

Oltre ai benefici per la pelle, i capelli e la bellezza, l’aloe vera ha molte proprietà curative, anche per denti e gengive. Sono molti infatti i dentifrici che sfruttano le proprietà antibatteriche dell’aloe per combattere la carie; inoltre, la sua consistenza soffice (appunto, gel) la rende molto utile in caso di gengive sensibili o facili a irritazioni. In caso di gengivite o afte, puoi utilizzare il succo di aloe come collutorio naturale, per disinfettare il cavo orale e combattere la placca: è un valido aiuto sia come vera e propria cura, che come strumento di prevenzione.

Quante volte capita di trovarsi per lungo tempo fuori casa, a contatto con ogni genere di batteri? In queste occasioni quotidiane, quando non hai a disposizione acqua e sapone, un gel igienizzante per le mani può sicuramente far comodo: e cosa c’è di meglio di uno 100% homemade realizzato in casa con pochi e semplici ingredienti naturali?

Ti servono 100 grammi di gel di aloe vera a cui aggiungere qualche goccia di tea tree oil, olio essenziale di lavanda e, a piacere, qualche goccia olio essenziale di limone. Mischia tutto insieme e tienilo a portata di mano: ti basterà versare poche gocce del composto fra le mani e strofinarle finché sarà completamente assorbito.

Aleo vera: rischi

L’aloe vera non ha solo virtù. Consumare le foglie può presentare qualche rischio. Colpa soprattutto del liquido giallastro presente nelle foglie esterne, lassativo ricco di idrossiantracenici che può avere anche effetti cancerogeni. L’avviso arriva dalla Direzione generale della concorrenza, dei consumi e della repressione delle frodi (Dgccrf) francese, che invita donne e bambini ad evitare il consumo di questa pianta, sempre più usata anche per l’alimentazione e venduta anche nei reparti di frutta e verdura dei supermercati, in un comunicato per mettere in guardia sui pericoli.

Usata sotto forma di gel, l’aloe vera ha effetti apprezzati dai consumatori. Ma, avverte l’ente francese che ha interpellato anche l’Agenzia nazionale di sicurezza alimentare (Anses), bisogna utilizzare la pianta correttamente. E, per questo, ha diffuso due raccomandazioni. La prima è l’invito a consumare, dopo aver tagliato la foglia, solo il gel presente al centro scartando l’estero. La seconda è quella di evitare il consumo in generale (anche del gel) da parte delle donne incinte e in allattamento e dei bambini.