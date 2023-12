L e candele profumate sono davvero un must per l'inverno. Non solo oggetti di arredo e decoro, ma anche un toccasana per la mente e i pensieri. Scopri come scegliere quella giusta per te

Qualche candela profumata trasforma anche la casa più vuota in un ambiente accogliente e caldo. Ne esistono però tantissime, con tanti profumi ed effetti benefici diversi. Abbiamo selezionato le migliori e abbiamo scoperto che posizionarle in punti diversi della casa aiuta la mente sotto molti aspetti.

Candele profumate alla lavanda

Le candele profumate alla lavanda sono un grande classico. Il profumo della lavanda, infatti, è avvolgente ed è molto utilizzato sia per gli ambienti sia per gli armadi: chi non ha mai messo un sacchettino di iuta con dentro della lavanda essiccata tra gli abiti del guardaroba? La lavanda, infatti, stimola il rilassamento muscolare e mentale. Le candele alla lavanda aiuteranno a creare un ambiente delicato, rilassante e calmo.

Candele profumate al limone

Secondo i principi dell’aromaterapia, le candele profumate al limone possono servire ad alleviare l’ansia e il cattivo umore. Addirittura hanno degli effetti benefici sulla depressione e sullo stress. Questo perché il profumo del limone contribuisce a risvegliare il corpo ma anche lo spirito. Inoltre, questa tipologia di candele purifica l’aria da batteri e germi grazie alle proprietà antimicrobiche del limone.

Candele profumate al cioccolato

Così come un pezzo di cioccolato serve a tirare su il morale, anche le candele al cioccolato hanno, tra i loro benefici, quello di stimolare il buonumore perché l’olfatto, riconoscendo l’odore, è in grado di stimolare la produzione di serotonina. Questa essenza stimola l’energia e la voglia di fare: posizionatela in camera da letto, per iniziare la giornata con la giusta carica.

Candele profumate al vino

Le candele profumate al vino possono sembrare un’idea bizzarra. In realtà questa profumazione crea un’atmosfera rilassante e vi riporterà con la mente in una cantina dove sicuramente avrete fatto qualche degustazione. In commercio ne esistono di diversi tipi: alcune si ispirano a dei vini conosciutissimi (il Merlot, per esempio), altre invece sono da utilizzare per effettuare massaggi su tutto il corpo, traendo tutti i benefici della vinoterapia.

Candela ai fiori di lillà

Questa candela dal profumo delicato e dolce è perfetta negli ambienti piccoli, ben illuminati e comunque pensati i momenti di piacevole solitudine. Il suo colore leggero e tenue rende ogni stanza un piccolo angolo di paradiso.

Accendetela vicino alla scrivania, oppure in un angolo del salotto o vicino ad una finestra. I fiori di lillà aiutano la concentrazione e favoriscono lo studio, oppure la semplice lettura.

Candela alla rosa

L’ideale nelle camere da letto oppure in soggiorno! Il suo profumo intenso è inconfondibile: la rosa si sente ovunque e sprigiona un aroma delizioso per tutti i sensi.

La stanza ideale dove accenderla è la camera da letto, magari sul comodino, per vivere con romanticismo e sensualità i momenti intimi con il partner. Oppure si può accendere in soggiorno, per avvolgere tutta la stanza delle sue note floreali e dolci.

Candela ai frutti rossi

Un’idea geniale per chi cerca un odore forte e deciso, ma anche calmo ed equilibrato. La candela ai frutti rossi è un toccasana per chi cerca di concentrarsi e magari studiare per qualche esame, o lavorare sodo appena finite le feste.

Il luogo perfetto dove accenderla è nello studio, oppure nell’ambiente in cui si è soliti dedicarsi alla lettura e all’impegno mentale. Il suo colore rosso vivo illumina le pareti di toni audaci e luminosi, perfetti per chi è abituato al lavoro serale.

Candela all’Ibiscus

Questa candela dai colori un po’ aranciati e un po’ gialli è un soprammobile perfetto per gli ambienti della casa in cui si vive di più: la cucina e il salotto. L’odore fiorito e floreale di questa candela è un potente alleato contro gli aromi forti della cucina ma anche un buon compagno di ventura per gli ambienti più grandi come salotti e ingressi. Ha un profumo molto intenso!

I fiori d’Ibisco sono estivi, perciò questa candela ha potenti proprietà sulla memoria: riportano a galla i momenti più sereni dell’anno, e anche le stagioni più calde. Un bel modo di vivere una serata all’insegna dei ricordi.

Candela vaniglia e cannella

Una dolce nota zuccherata nella nostra casa! Questa candela è l’epilogo perfetto per una giornata di corsa e ricca di impegni. Posizionatela all’ingresso o nei vani fra le stanze: il suo dolce profumo avvolgerà l’ambiente domestica in pochi minuti regalandovi una casa al sapore di dessert.

Questa candela aiuta il rilassamento dei pensieri e fa tirare un gran sospiro di calma e pace una molte ore passate fuori casa. Il suo colore ambra la intona con molti regala un tocco di classe in ogni ambiente. La cannella ci ricorda sempre il Natale, quindi va benissimo per il clima natalizio, e la vaniglia ci fa venire in mente i momenti più dolci passati durante le feste.