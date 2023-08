Come riciclare i contenitori delle candele: quattro idee

A mate le candele e non sapete cosa fare dei numerosi contenitori di vetro semivuoti una volta consumata la cera? Ecco per voi quattro idee per riciclarli dando vita a nuove creazioni per l'arredamento della vostra casa.

Vasi portafiori

Se i contenitori delle candele sono lunghi e stretti si prestano molto bene per essere trasformati in poche mosse in dei vasi portafiori, decorati secondo i vostri gusti.

Nuovi portacandele

Dei vecchi portacandele possono diventare…dei nuovi portacandele. Già, basta far sciogliere completamente i residui di cera presenti in ogni contenitore. Trasferitela prima in un freezer per una decina di minuti, poi ponetela in una ciotola o in un vasetto a bagnomaria e riuscirete a prelevarla facilmente. Una volta sciolta, quando è ancora liquida, raccoglietela di nuovo nello stesso contenitore dove si solidificherà.

Contenitori per l’ufficio

Se i contenitori sono bassi e piccoli, potete riutilizzarli in ufficio per contenere in modo ordinato graffette, scotch, puntine e tutto ciò che ha a che vedere con la cancelleria.

Contenitori per caramelle

Se i contenitori sono grandi e alti, sono perfetti per contenere caramelle. Conservate nei contenitori di vetro, le caramelle colorate daranno alla vostra casa un tocco di vivacità.