Il ghiaccio ritorna protagonista della beauty routine. La “Ice Therapy” o “Skin Icing” è uno dei trattamenti di bellezza più popolare del momento. Ma di cosa stiamo parlando? Ecco tutti i consigli su come utilizzare il ghiaccio per la bellezza del viso.

Ghiaccio per la bellezza del viso

Spesso spendiamo molto tempo e denaro per acquistare creme complesse, create in laboratorio, studiate da esperti per anni. Indubbiamente, questo tipo di prodotti servono e sono essenziali per avere una pelle perfetta anche con il passare dell’età, rimuove le impurità, favorire un ricambio cellulare continuo e salutare.

Quello che molti non sanno, però, è che anche un elemento semplice e di uso comune come il ghiaccio può avere moltissime applicazioni utili. Se non ci credi, andiamo a vedere come utilizzare il ghiaccio nella tua beauty routine.

Skin icing: cos’è

Il termine inglese è “skin icing” (o Ice Therapy) ed è uno dei trattamenti di bellezza più popolari del momento, l’hashtag relativo su TikTok conta milioni di video. Lo “skin icing” altro non è che una sorta di leggera crioterapia facciale fai-da-te. Consiste nell’esporre la pelle del viso al freddo intenso per qualche minuto, applicando dei cubetti di ghiaccio o utilizzando degli strumenti appositamente congelati. Lo “skin icing” funziona, parola di Irina Shayk. La super modella dagli occhi di ghiaccio ha raccontato a Vogue di farlo quotidianamente: “Fidatevi, funziona, è così che ci svegliamo ogni mattina in Russia”. Dalle celebrities ai social network, dove abbondano i tutorial: c’è chi aggiunge ai cubetti estratti di frutta ed erbe e chi consiglia determinati prodotti.

Ghiaccio per la bellezza del viso: benefici

I benefici dell’utilizzo del ghiaccio per la pelle del viso sono molteplici.

Effetto tonico

Il primo, conosciuto effetto del ghiaccio è quello di tonificare la pelle. Il ghiaccio può essere l’alleato ideale nella battaglia contro le rughe e contro l’invecchiamento della pelle. Ti basterà usare due cubetti di ghiaccio in un fazzoletto e strofinarli sulla pelle del viso. Fallo tutte le sere, prima di andare a letto, e noterai presto i miglioramenti della tua skin care intera.

Effetto primer

Il primer è un prodotto essenziale in ogni beauty routine, perché permette di preparare la pelle a tutti i prodotti che andremo ad applicare successivamente. Quasi nessuno sa che il ghiaccio ha un effetto simile: ti basterà strofinare qualche cubetto sulla tua pelle e poi procedere con creme e trucco. Il freddo del ghiaccio idraterà la pelle, permettendo al trucco di penetrare in profondità e aumentarne la resistenza.

Ridurre le occhiaie

Le occhiaie sono un incubo ricorrente per moltissime donne, che vedono rovinato il loro make up intero per questo fastidiosissimo dettaglio. Il ghiaccio è in grado di risolvere anche questo problema, che tu ci creda o meno. Lo “skin icing” migliora infatti la circolazione linfatica, riducendo così il gonfiore e migliorando la luminosità cutanea. Basta prendere i soliti cubetti di ghiaccio, ma stavolta sarebbe preferibile usare il tè verde ghiacciato. Avvolgi come al solito in un fazzoletto o in un panno e passali, tamponando, nella zona dove hai le occhiaie più scavate ed evidenti. Se non hai modo di avere cubetti di tè verde, potrai usare anche i classici dischetti struccanti in cotone. Immergili nell’acqua e mettili nel frigo o nel congelatore. Quando saranno ghiacciati potrai passarli sotto agli occhi.

Detergere la pelle

Se sei a corto del tuo prodotto detergente preferito, o hai quasi finito lo struccante, è possibile utilizzare il ghiaccio anche in questa occasione. Congela dell’acqua con del succo d’arancia, in piccole quantità, e utilizzalo quando serve strofinandolo sul viso: in questo modo, dopo circa un minuto di trattamento, vedrai la pelle lucente e ripulita da sporco e cellule morte.

Azione antinfiammatoria

Il ghiaccio ha anche un’azione antinfiammatoria su rossori, acne e pori dilatati ma non va utilizzato se soffri di dermatite atomica, dicono gli esperti. Lo sbalzo di temperatura potrebbe portare alla rottura di capillari e al peggioramento della secchezza cutanea.

Ghiaccio per la bellezza del viso: trattamento

Prima del trattamento di skin icing, ricorda di detergere e asciugare il viso. Massaggia la pelle con un cubetto di ghiaccio o un siero rinfrescante per massimo 1-2 minuti sia la mattina che la sera. Poi utilizza un’acqua termale lenitiva o una crema nutriente per idratarla.

Ghiaccio per la bellezza del viso: anti-rughe

Le rughe sono la conseguenza del progressivo rilassamento della pelle dovuto al passare degli anni. Le antiestetiche pieghe si formano con l’età, quindi, ma anche a causa delle espressioni che si assumono o peggio ancora per carenze vitaminiche o fumo. Secondo alcuni, le rughe conferiscono al viso un aspetto vissuto, dal fascino particolare. Non tutti però accettano il naturale cambiamento, soprattutto la maggior parte delle donne. A tale scopo tante di loro e, ultimamente, anche molti uomini a dire la verità, ricorrono a diverse soluzioni in crema, gel, compresse, o al bisturi per ritardarne la comparsa. Per ridurre i segni del tempo non dovrai necessariamente “investire capitali” in cosmetici di dubbia efficacia. Contro le rughe ti potrà bastare l’utilizzo di qualche cubetto di ghiaccio: provare per credere! Noterai presto i benefici effetti se seguirai i nostri consigli ed ecco quindi come utilizzare il ghiaccio contro le rughe.

Occorrente

Ghiaccio

Panno di cotone morbido

Succo di limone

Crema idratante anti-age (facoltativo)

Trattamento con il ghiaccio

Pochi cubetti di ghiaccio possono trasformare la tua pelle e renderla in poco tempo liscia e luminosa. Sembra impossibile ma non lo è. Per attenuare le rughe avvolgine qualcuno in un panno di cotone morbido. Massaggia poi il viso ed il collo per 3 – 4 minuti circa, insistendo sulle zone più colpite dalle rughe e di qualsiasi entità. Con effetto immediato spariranno eventuali gonfiori sotto gli occhi, come le antiestetiche borse.

Gradualmente noterai che la pelle avrà ricevuto dal ghiaccio un effetto lifting, in modo del tutto naturale e sicuro. Ti consigliamo di ripetere il trattamento tutte le sere, meglio se prima di andare a letto. Se necessario effettualo anche la mattina presto e sempre dopo la normale detersione. Il ghiaccio stimola la vasocostrizione e la vasodilatazione, lo stesso effetto di trattamento crioterapia, che appunto sfruttano il freddo, il ghiaccio. I due fenomeni sono indispensabili per ossigenare l’epidermide ed incrementare il metabolismo cellulare.

Effetti e accorgimenti

Grazie a questo facilissimo trattamento con il ghiaccio la pelle ritrova in breve tempo lucentezza e colore. Le rughe si distendono naturalmente e in modo duraturo, soprattutto noterai in pochi trattamenti come quelle più sottili svaniscano in un batter d’occhio. Per attutire lo shock termico, anche se hai la pelle molto sensibile, ti consigliamo di avvolgere bene i cubetti in un panno, preferibilmente in cotone e sempre pulito.

Se invece non temi il freddo e vuoi un effetto più strong, puoi utilizzarne uno direttamente sulle rughe. Il trattamento richiede movimenti rapidi e veloci non ti ruberà tempo prezioso, anzi è una beauty routine davvero sprint. Nella lotta contro le rughe ti basteranno solo un paio di minuti al giorno, mattina e sera. Finalmente il colorito spento ed i solchi della pelle diventeranno un brutto ricordo e spendendo davvero quasi nulla. Per ampliare l’effetto tonificante termina il trattamento con del succo di limone: leggi nel prossimo capitolo come fare.

Detergere con succo di limone

Per completare il trattamento contro le rughe e per amplificare l’effetto tonificante serviti del prezioso succo del limone. Stendilo semplicemente, con l’aiuto di un dischetto o batuffolo di cotone, sulle zone interessate di viso e collo massaggiando delicatamente con la punta delle dita. In tal senso ne favorirai il corretto assorbimento.

L’acido citrico presente nel limone tonificherà maggiormente la pelle e distenderà ancora di più le rughe. Svolgerà inoltre anche un’azione disintossicante e purificante dell’epidermide che risulterà da subito più fresca e rosea. Lascia in posa per circa 10 minuti, quindi sciacqua con abbondante acqua fredda, tampona infine viso e collo con una salvietta morbida e pulita. Per ottenere dei risultati soddisfacenti ripeti le applicazioni per circa un mese. Il tuo viso trarrà grande giovamento da ghiaccio e limone e per completare la routine antirughe puoi anche stendere sulla pelle un velo di crema idratante anti-age.

Consigli per prevenire le rughe

Ecco alcuni consigli per prevenire le rughe:

Idrata sempre l’epidermide e non solo di viso e collo: così resterà elastica e nutrita, ritardando l’arrivo delle rughe.

Per una pelle liscia e senza rughe cura molto anche l’alimentazione: in particolare stai lontana/o da alcool e fumo.

Consuma inoltre almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno: mantenere l’idratazione è fondamentale per una pelle sana e giovane.

