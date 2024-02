Filler alle guance, tutto quello che c’è da sapere

S e stai pensando di farti fare il filler alle guance, qui trovi tutte le informazioni che potrebbero esserti utili. Non è, infatti, un trattamento per tutte

Ultimamente si sente parlare spesso di filler alle guance, una procedura che si sta diffondendo sempre più. Consiste nell’iniettare il filler nella zona delle guance per ripristinarne il volume, dando un aspetto più pieno, oppure per ammorbidire le rughe, migliorare gli zigomi e la simmetria del viso. Ma è sicuro? Quali sono i vantaggi reali, quali gli svantaggi?

Un trattamento che non va bene per tutte

Una cosa è certa: a sentire gli esperti il filler alle guance non è per tutti, e la decisione di sottoporsi a questo trattamento estetico non deve essere presa alla leggera. Infatti, può fornire risultati diversi su volti diversi, a seconda degli obiettivi specifici del paziente. Inoltre, tutto dipende da dove si inietta il filler e dalla quantità utilizzata.

Il posizionamento del filler per le guance può influenzare in modo significativo i risultati. Iniettarlo lungo lo zigomo avrà un risultato molto diverso dal posizionarlo nella zona centrale della guancia. Ecco perché per decidere l’area migliore dove posizionarlo è molto importante rivolgersi a un professionista che possa valutare correttamente e attentamente il viso.

Infatti, se posizionato in modo errato o se ne viene iniettato troppo, può causare pesantezza alla parte centrale del viso, che magari sembrerà anche gonfia.

Cos’è il filler per le guance

Il filler per le guance prevede il posizionamento di filler facciali nella zona delle guance. Può essere iniettato lungo lo zigomo o sotto lo zigomo, cioè nella zona dove spesso perdiamo volume con l’avanzare dell’età. Può anche essere usato per aumentare il volume in alcune parti della guancia. La maggior parte dei medici estetici lavora con filler a base di acido ialuronico, che sono reversibili e regolabili.

Un’altra scelta sono i filler biostimolatori, costituiti da una sostanza progettata per stimolare la produzione di collagene: il risultato non è immediato, ci vuole qualche mese prima che venga prodotto il nuovo collagene. C’è una grossa differenza tra i due trattamenti: sebbene i filler a base di acido ialuronico forniscano risultati immediati, alla fine vengono assorbiti dall’organismo. Invece, il collagene creato dalle iniezioni biostimolatorie rimane, dunque non può essere sciolto.

Per che cosa viene utilizzato

La guancia è la base di tutto il viso e quindi, quando viene iniettato il filler, questo avrà un impatto su molte altre aree del viso. Può migliorare indirettamente l’aspetto delle cavità sotto gli occhi ripristinando il volume della parte centrale del viso. Può ammorbidire le rughe naso-labiali e quelle del sorriso. Per fare ciò, deve essere posizionato strategicamente nella zona centrale della guancia.

Altri benefici includono il miglioramento dell’armonia facciale, la riduzione della pesantezza nella parte inferiore del viso e l’ammorbidimento delle linee verticali che a volte possono verificarsi sul lato delle guance. L’iniezione di filler lungo lo zigomo può anche creare un effetto lifting migliorando la definizione e fornendo supporto alla parte centrale del viso.

Ma è necessario che a farlo sia un vero esperto. Infatti, nel viso abbiamo una linea di legamenti che corre all’incirca dall’angolo dell’occhio verso il basso. Se iniettato dietro questa linea, il filler può creare un effetto lifting. Davanti a questa linea, crea una proiezione. Questo è il motivo per cui è così importante avere una valutazione esperta del tuo viso e trattare l’area della guancia in modo personalizzato: le due aree facciali non sono infatti uguali.

Cosa non può fare il filler alle guance

Il filler alle guance potrebbe non affrontare efficacemente i problemi di consistenza della pelle, le linee sottili o le rughe non correlate alla perdita di volume. Inoltre, non può correggere gravi cedimenti o lassità nella parte inferiore del viso e del collo.

A chi è adatto

Questo trattamento può essere scelto dalle persone che desiderano migliorare gli zigomi, aggiungere volume alle guance infossate, migliorare i contorni del viso o affrontare segni dell’invecchiamento come il rilassamento cutaneo e la perdita di volume nella zona delle guance. Non è adatto, tuttavia, per le pazienti che hanno già una buona quantità di volume nelle guance, poiché può dare un aspetto innaturale.

Ricorda: non è per tutte. Per questo motivo è importante consultare un professionista qualificato per discutere gli obiettivi, valutare l’idoneità e pianificare il trattamento. Durante la procedura, il medico pulirà la pelle, applicherà una crema anestetizzante se necessario e utilizzerà un ago sottile o una cannula per iniettare il filler in aree specifiche delle guance. Il processo richiede in genere circa 30 minuti e i risultati sono immediatamente visibili.

Quanto dura il filler alle guance

I risultati possono durare da nove a 12 mesi, a seconda del tipo di filler utilizzato e della paziente. Il metabolismo e lo stile di vita di un individuo, come l’esposizione al sole, il fumo e l’assunzione di alcol, possono avere un impatto. Ad esempio, chi ha un metabolismo elevato avrà bisogno di ritocchi più frequenti.

Rischi e svantaggi

Come qualsiasi procedura cosmetica, il filler per le guance comporta potenziali rischi ed effetti collaterali, tra cui gonfiore temporaneo, lividi, arrossamento e disagio nel sito di iniezione.

In rari casi, possono verificarsi complicazioni più gravi come infezioni, reazioni allergiche o occlusione vascolare, cioè un blocco dei vasi sanguigni. Se si verifica quest’ultima, è necessario utilizzare la ialuronidasi, un enzima che scompone l’acido ialuronico, per sciogliere il riempitivo. Infine, c’è anche il rischio di essere sottotrattate o sovratrattate, motivo per cui ancora una volta è così importante scegliere un professionista di cui ti fidi per ottenere il risultato giusto per te.

Quanto costa il filler alle guance

Il prezzo varia a seconda di dove vai, di quante siringhe vengono utilizzate e del livello di esperienza del tuo medico.