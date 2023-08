Depurarsi durante l’estate: i 5 metodi più sani ed efficaci

I n estate capita di sentire il bisogno di depurarsi: ecco una serie di metodi e consigli efficaci per farlo in modo naturale e sicuro

Più che in altre stagioni, capita che nei mesi estivi sentiamo il bisogno di depurarci e preparare il nostro corpo al rientro in città e alla stagione fredda. Depurarsi durante l’estate è un’ottima idea, in quanto questo periodo dell’anno offre molta frutta e verdura utile allo scopo.

Inserire questi alimenti nella dieta e apportare alcune semplici cambiamenti al nostro stile di vita può aiutare a depurare l’organismo e sentirci meglio con noi stesse.

Mangiare più verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde, come gli spinaci, il cavolo nero, il crescione e le bietole, sono ricche di nutrienti, fibre e soprattutto clorofilla, tutte sostanze che aiutano a favorire il benessere generale e a disintossicare l’organismo.

Le verdure a foglia verde inoltre favoriscono anche la funzione del fegato, un importante organo di disintossicazione dell’organismo, aiutando il corpo a espellere le tossine accumulate nei mesi precedenti.

Anche la barbabietola è un valido alleato per depurarsi durante l’estate; ricca di vitamine e antiossidanti, questa verdura aiuta a depurare il fegato e lo stomaco. Le barbabietole contengono inoltre un importante fitonutriente, la betalaina che favorisce la disintossicazione, stimolando anche i reni e il sistema linfatico.

Più proteine e meno zuccheri

Sembra banale ma scegliere dei macronutrienti più sani è cruciale per sentirsi più leggere e depurate nei mesi estivi.

Un eccessivo consumo di zuccheri infatti può causare aumento di peso, diabete e malattie cardiache. Basta poco per tagliare il consumo di zuccheri: basta bere meno bibite e bevande gassate, preferire frutta e verdura ai classici snack dolci e ai gelati e fare attenzione a non consumare alimenti con zuccheri aggiunti.

Lo step successivo è favorire invece il consumo di proteine magre, magari magre, come i legumi, latte, uova, pollo, carni magre e così via. Queste possono aiutare a espellere le tossine dal corpo e mantengono a lungo la sensazione di sazietà.

Gli alimenti ricchi di proteine forniscono anche antiossidanti e aminoacidi all’organismo, entrambi componenti essenziali del processo di depurazione.

Bere molto e scegliere le giuste bevande

L’acqua elimina l’acqua e non c’è nulla di più vero; bere molto, soprattutto per depurarsi durante l’estate è fondamentale.

Questo perché aiuta il nostro organismo a rimanere idratato, espellendo al contempo il ristagno di liquidi. Ovviamente bisogna anche stare attenti a cosa si beve.

Il the verde, non zuccherato, ad esempio è un’ottima soluzione, soprattutto se freddo. Ricco fonte di antiossidanti e flavonoidi, è infatti noto per essere tra le migliori bevande che aiutano a eliminare le tossine dall’organismo. Inoltre, stimola il metabolismo, favorendo quindi la perdita di peso.

Esistono poi anche molte bevande depurative che aiutano a eliminare naturalmente le tossine dal corpo, e possono tranquillamente essere preparate a casa.

Tra gli ingredienti migliori per favorire il drenaggio dei liquidi e la depurazione ci sono il limone, la menta, il cetriolo e i semi di chia. Queste bevande possono favorire la digestione e stimolare il metabolismo. Una buona soluzione possono anche essere bevande a base di cetriolo e menta, il succo di melograno, una tisana lime e zenzero e il succo di mirtillo rosso, ricco di antiossidanti.

Molto importante è non cadere nella “trappola” di certe bevande detox sponsorizzate su internet, che danno impressione di detossinare ma contengono in realtà lassativi che a lungo andare possono avere conseguenze spiacevoli sull’organismo.

Scegliere frutta e verdura fresca

Sembra banale ma consumare frutta e verdura di stagione in estate è un rimedio ottimo per depurarsi.

La maggior parte della frutta, come mele, angurie, papaya e arance, è ricca di vitamine, minerali, antiossidanti, fibre e altri nutrienti e ha un elevato contenuto di acqua.

Per questo motivo, mangiare molta frutta fresca può contribuire ad aumentare i livelli di energia e il benessere generale, oltre ad essere un alimento facile da digerire e perfetto se si segue una dieta disintossicante.

Fare movimento e camminare

Dopo aver parlato di dieta, non è possibile dimenticare la parte legata al moto e all’esercizio fisico.

Fare movimento anche leggero è cruciale per depurarsi nei mesi estivi: basta una camminata a ritmo veloce per circa quindici o venti minuti almeno tre volte a settimana, o sessioni di esercizi a corpo libero e yoga.

Basta davvero poco per mettere in modo il nostro corpo, con conseguenze sul metabolismo e sui processi di depurazione naturale che possono coadiuvare il percorso detox iniziato con una dieta corretta e sana.

L’importante come sempre quando si fa una dieta per depurarsi è non esagerare e non eliminare completamente determinati alimenti: nessun cibo, se consumato in quantità moderate, è dannoso di per sé.

L’importante è consumare sempre frutta e verdura fresche e di stagione, bere molta acqua e fare un po’ di moto: basta davvero solo questo per depurare l’organismo e sentirsi subito meglio con sé stesse e gli altri.