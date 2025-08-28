Trovare la giusta motivazione per dedicarsi con costanza all’attività fisica rappresenta ancora oggi un ostacolo per molte persone. Spesso ci si impone di frequentare corsi o di affrontare discipline che non suscitano alcun entusiasmo, nella speranza che col tempo diventino più tollerabili. Eppure, un nuovo studio suggerisce che il segreto per rendere l’esercizio più piacevole potrebbe risiedere nell’allineare l’attività fisica ai tratti della propria personalità.

La connessione tra attività fisica e personalità

La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Psychology, ha rivelato che esiste una connessione significativa tra i tratti psicologici individuali e la preferenza per determinati tipi di allenamento. La scoperta potrebbe rappresentare un valido supporto per aumentare l’adesione all’attività fisica, soprattutto tra coloro che fanno fatica a integrarla nella routine.

L’allenamento giusto in base alla personalità

Secondo lo studio, chi tende a essere più estroverso preferisce allenamenti dinamici e in compagnia, come le attività di gruppo o gli sport di squadra. Le persone caratterizzate da un alto livello di nevroticismo (un tratto della personalità che indica una maggiore tendenza all’instabilità emotiva e alla vulnerabilità a emozioni negative come ansia, tristezza, rabbia e insicurezza) prediligono esercizi a bassa intensità, svolti in solitudine e in ambienti riservati, possibilmente scanditi da pause frequenti. Un altro dato rilevante riguarda chi ha un punteggio elevato nel tratto della coscienziosità. Questi soggetti risultano più inclini ad avere una condizione fisica equilibrata e costante, probabilmente perché guidati da una forte consapevolezza dei benefici dell’esercizio sulla salute. In altre parole, sono più propensi a mantenere un impegno regolare anche in assenza di una forte motivazione emotiva.

Perché lo studio è importante

Gli autori dello studio sottolineano come queste informazioni possano aiutare a sviluppare strategie più efficaci per incentivare l’attività fisica tra le persone sedentarie. Se un piano di allenamento è pensato per adattarsi al profilo psicologico dell’individuo, le probabilità che venga seguito nel tempo aumentano sensibilmente. Non si tratta soltanto di trovare l’attività più piacevole, ma anche quella che risulta più compatibile con le caratteristiche cognitive ed emotive della persona. I tratti della personalità influenzano infatti ciò a cui si presta attenzione, la velocità di reazione, la capacità di memorizzare istruzioni e perfino la risposta allo stress.

Come si è svolta la ricerca su allenamento e personalità

Per arrivare a questi risultati, i ricercatori hanno coinvolto 132 partecipanti, di età compresa tra i 25 e i 51 anni. Ognuno di loro ha completato un questionario per identificare i propri tratti dominanti. Successivamente, i partecipanti sono stati sottoposti a test di fitness e divisi casualmente in due gruppi. Un gruppo ha seguito per otto settimane un programma che combinava esercizi di resistenza e sessioni di forza, mentre il gruppo di controllo si è limitato a brevi sedute settimanali di stretching. Alla fine del percorso, 86 persone avevano completato entrambe le fasi del test.

I risultati della ricerca

I risultati hanno mostrato che, nonostante i miglioramenti fisici fossero distribuiti in modo uniforme, il livello di gradimento dell’allenamento variava in base alla personalità. Le persone più estroverse, ad esempio, hanno riferito di aver apprezzato particolarmente le attività intense svolte in laboratorio. Al contrario, coloro che avevano un alto punteggio nel nevroticismo si sono trovati meglio con allenamenti tranquilli svolti a casa. Uno degli aspetti più interessanti emersi dallo studio è legato all’impatto dello sport sul benessere mentale. In particolare, le persone con un alto livello di nevroticismo hanno sperimentato una netta riduzione dello stress percepito, ben superiore a quella registrata in altri gruppi. Questo dimostra che, se ben calibrato sulle caratteristiche personali, l’esercizio fisico può avere un effetto positivo non solo sul corpo, ma anche sull’equilibrio psicologico. In un mondo in cui solo una piccola percentuale di adulti e adolescenti raggiunge i livelli di attività consigliati dalle linee guida internazionali, questa evidenza potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Diverse soluzioni di allenamento

Gli autori dello studio auspicano che i loro dati possano spingere operatori e professionisti del settore a proporre percorsi personalizzati, basati non solo sugli obiettivi fisici ma anche sul profilo caratteriale dei pazienti. Inoltre, i ricercatori mettono in guardia dal rischio di promuovere esclusivamente discipline competitive o ad alta intensità, che potrebbero risultare poco adatte a determinate personalità. Questo approccio potrebbe scoraggiare molte persone, in particolare quelle più ansiose o sensibili, che vivono l’attività fisica come una fonte di pressione. Proporre soluzioni alternative, più flessibili e meno aggressive, potrebbe rappresentare una chiave per rendere l’esercizio accessibile e sostenibile per un numero maggiore di individui, contribuendo così a migliorare la salute pubblica in modo concreto.