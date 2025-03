1/6 – Introduzione

Il vantaggio principale dell’utilizzo dei manubri, è che la maggior parte degli esercizi ci consente di eseguire l’intera gamma di movimento. È possibile anche gestire pesi più pesanti nel caso in cui vogliamo migliorare la forza delle braccia o vogliamo far crescere la massa muscolare. In questa lista saranno illustrati nel dettaglio gli esercizi con manubri per allenare i bicipiti.

2/6 – Curl bicipiti

Di tutti gli esercizi con manubri per bicipiti, il curl bicipite è il più importante da imparare, in quanto è la base su cui si basano la maggior parte degli altri esercizi con manubri. Impariamo e pratichiamo questo esercizio per i bicipiti per primo.

Alziamoci e manteniamo un manubrio con ogni mano lungo il lato del corpo, con i palmi rivolti l’uno verso l’altro. Solleviamo entrambi i manubri fino a raggiungere l’altezza delle spalle e abbassiamoli lentamente dopo una breve pausa. Cerchiamo di non strattonare la parte superiore del corpo nel tentativo di sollevare i pesi.

3/6 – Curl bicipite un braccio per volta

Prendiamo un manubrio in ogni mano, con i palmi rivolti in avanti.

Con un braccio alla volta, solleviamo un manubrio piegando il gomito e abbassandolo nuovamente dopo una breve pausa.

È importante alternare le mani, dopo che è stata completata la prima serie.

4/6 – Curl del bicipite regolare

Questo esercizio è quello che la maggior parte degli atleti conoscono, ed è essenziale per gli allenamenti del braccio. Tuttavia, ci sono diverse varianti che lavorano i muscoli da una diversa angolazione e le diverse parti. Il più comune è il semplice curvarsi dei bicipiti in piedi quando si abbassano i manubri accanto a noi, con i palmi delle mani opposti l’uno all’altro. Possiamo fare delle variazioni come sollevare i pesi allo stesso tempo o alternarli oppure puoi persino sollevarne solo uno per le ripetizioni che vogliamo. Un altro esercizio curl del bicipite alternato è quando si è su una panca inclinata che lavora i muscoli da una diversa angolazione. È utile colpire la parte inferiore dei muscoli bicipiti. Ogni variazione è il miglior esercizio del bicipite e per la massa.

5/6 – Curl a martello

Il curl martello è molto simile al curl regolare, ma i palmi delle mani si fronteggiano durante l’intero movimento. Questo esercizio è utile per rafforzare anche gli avambracci e le spalle. Dovremmo includerlo nella nostra routine di allenamento.

6/6 – Curl seduto

L’esercizio supino curl del bicipite per varietà, è un altro allenamento con l’impiego dei manubri per allenare le braccia da una diversa angolazione. Per questo esercizio è necessario sederci sulla panchina. Si consigliano almeno 3 serie per braccio.