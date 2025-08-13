Tra le tendenze del mondo fitness degli ultimi anni, poche sono riuscite a restare sulla cresta dell’onda quanto l’allenamento 12-3-30. Apparentemente semplice, ma sorprendentemente efficace, questo metodo è diventato virale grazie ai social – soprattutto TikTok – ed è oggi uno dei workout più amati da chi vuole rimettersi in forma senza passare ore in palestra.

Che cos’è l’allenamento 12-3-30

Nel nome stesso è racchiusa la sua struttura: si tratta di camminare per 30 minuti su un tapis roulant impostato a 12% di inclinazione e a una velocità costante di 3 miglia orarie (circa 4,8 km/h). Nessun intervallo, nessuna variazione complicata: solo una camminata decisa in salita, costante e a ritmo sostenuto.

I benefici dell’allenamento

L’ideatrice di questa routine è Lauren Giraldo, un’influencer americana che ha raccontato di averla scoperta quasi per caso nel 2019, mentre cercava un modo semplice per rimanere attiva senza affidarsi a programmi complicati o stressanti. Dopo aver pubblicato la sua esperienza su YouTube – e successivamente su TikTok – il video è diventato virale, ispirando milioni di persone a provare l’allenamento. Lauren ha dichiarato che questo metodo l’ha aiutata a perdere poco più di 13 chili in modo graduale e sostenibile e soprattutto a mantenere il peso nel tempo.

A prima vista, può sembrare una camminata come tante. In realtà, camminare in salita a quella velocità richiede uno sforzo notevole, soprattutto per chi non è abituato. Nonostante sia un esercizio a basso impatto (quindi più gentile sulle articolazioni rispetto alla corsa), il 12-3-30 riesce a far lavorare glutei, quadricipiti, polpacci e core (muscoli addominali, lombari, pelvici e dei fianchi) in modo efficace, aumentando anche la resistenza cardiovascolare.

Secondo gli esperti, una persona di circa 68 kg può bruciare dalle 280 alle 300 calorie in una singola sessione di 12-3-30. Il numero può aumentare se si ha un peso corporeo maggiore o una postura attiva durante la camminata. Inoltre, camminare in salita stimola il metabolismo e rafforza i muscoli senza causare i microtraumi tipici degli sport ad alto impatto.

Il successo del metodo 12-3-30

Uno dei motivi del successo dell’allenamento 12-3-30 sta nella semplicità. Non servono attrezzature speciali, nessuna app, nessun personal trainer: basta un tapis roulant con inclinazione regolabile. Inoltre, la struttura chiara dell’allenamento – stessa inclinazione, stessa velocità, stessa durata – rende più facile la motivazione e l’aderenza nel tempo. Molti utenti hanno raccontato di essersi finalmente appassionati al movimento proprio grazie a questo approccio «minimal».

Limiti e consigli

Come ogni metodo fitness, anche il 12-3-30 ha dei limiti. Usarlo come unico tipo di allenamento potrebbe portare il corpo a uno stallo, specialmente se si cerca di aumentare la massa muscolare o migliorare significativamente la capacità aerobica. Inoltre, ripetere sempre lo stesso movimento – ogni giorno, su inclinazioni elevate – può affaticare tendini e articolazioni, soprattutto se non si è abituati.

Per questo motivo, molti personal trainer consigliano di integrare il 12-3-30 in una routine più ampia, alternandolo ad attività come allenamento di forza, yoga, stretching o semplici passeggiate all’aperto. Un altro consiglio utile per i principianti è iniziare con inclinazioni più basse (ad esempio 6 o 8%) e aumentare gradualmente la difficoltà.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la postura: durante il 12-3-30 è importante mantenere il busto eretto, attivare gli addominali e non appoggiarsi troppo ai corrimani del tapis roulant, per non «alleggerire» lo sforzo.