5 motivi per cui non devi sottovalutare le flessioni

C onosciute anche come "push up", le flessioni sono un esercizio immancabile nella scheda di allenamento in palestra come a casa, ecco i principali vantaggi e i motivi per provarle subito

Le flessioni sono un esercizio fondamentale per rafforzare i muscoli pettorali e la parte anteriore delle spalle. Comportano anche una discreta dose di equilibrio, il che le rende un esercizio più impegnativo di quanto si possa pensare. Se non avete mai fatto flessioni prima d’ora, all’inizio possono sembrare difficili. Ma con un po’ di pratica, sarete in grado di eseguire in poco tempo anche variazioni più impegnative.

Conosciute anche con il nome di push up, possono essere molto utili per chiunque, a qualsiasi livello di forma fisica. In effetti, tutti dovrebbero fare le flessioni una o due volte alla settimana come parte della loro routine di allenamento. In questo post vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sulle flessioni: perché fanno bene, come eseguirle correttamente e le varianti che vi metteranno alla prova man mano che la vostra forza e resistenza miglioreranno.

Cosa sono le flessioni?

Se vi siete mai allenati in palestra o avete provato un programma di esercizi a casa, probabilmente avete fatto le flessioni. Le flessioni sono un esercizio eccellente per rafforzare tutta la parte superiore del corpo e i muscoli centrali. Possono essere eseguite ovunque e sono un esercizio eccellente per i principianti di tutte le età. Se state cercando un esercizio efficace per rafforzare la parte superiore del corpo, un buon punto di partenza sono proprio i piegamenti.

Possono essere eseguite ovunque e non richiedono attrezzature particolari. Le flessioni sono un tipo di esercizio di spinta che fa lavorare i muscoli delle braccia, del petto e del core. Le flessioni si eseguono appoggiando le mani a terra con le braccia distese e abbassando il corpo verso il suolo fino a toccare il petto. Poi ci si spinge fino alla posizione di partenza. I piegamenti sono uno degli esercizi più comuni perché sono semplici, comode ed efficaci; si possono fare praticamente ovunque, senza bisogno di attrezzature particolari. Inoltre, possono essere eseguite in una grande varietà di modi per sfidare se stessi in esercizi diversi.

Flessioni muscoli coinvolti

Le flessioni mettono sotto sforzo tutta la parte superiore del corpo, soprattutto i muscoli del petto. Sono ottime per tonificare i muscoli pettorali e rafforzare la parte superiore delle braccia. Le flessioni rafforzano anche la muscolatura centrale, importante per la postura e la salute. Inoltre, le flessioni sono uno degli esercizi più comuni utilizzati per misurare la forza e la resistenza relativa. Fanno parte dei test di idoneità raccomandati per le forze armate e le forze dell’ordine.

Pertanto, sono un buon modo per monitorare i propri progressi se si vuole raggiungere o mantenere la forma fisica. Le flessioni sono un esercizio per tutto il corpo che può aiutare a costruire la forza e a migliorare la salute. Esistono molti modi diversi di fare le flessioni, quindi potete trovare quello che funziona meglio per voi. La maggior parte delle persone fa le flessioni a casa o in palestra, ma si possono fare anche all’aperto quando il tempo è bello. Le flessioni sono un esercizio sicuro ed efficace per tutti i livelli di forma fisica. Possono aiutare a costruire i muscoli, aumentare la forza, migliorare la salute generale e aumentare la resistenza.

Come si fanno

Per prima cosa, trovate uno spazio aperto a terra dove stendere un asciugamano o un tappetino da yoga. Questo proteggerà la vostra pelle e sarà più comodo. Se siete alle prime armi con gli esercizi, iniziate con le ginocchia a terra mentre acquisite forza. Mettete le mani leggermente più larghe della larghezza delle spalle. Le dita devono essere unite e i pollici devono toccarsi. Una volta in questa posizione, è importante mantenere la schiena dritta.

Guardare in basso vi aiuterà ad assicurarvi di mantenere la schiena dritta. Iniziare con le braccia ad un angolo di 90 gradi, toccando con i pollici le spalle, e poi abbassare lentamente il corpo fino a quando il petto tocca il suolo. Mantenete questa posizione per un secondo, quindi spingete lentamente verso l’alto fino a quando le braccia sono completamente distese. Ripetete da cinque a dieci volte per un allenamento per principianti, e cercate di aumentare le ripetizioni man mano che la vostra forza aumenta.

Benefici delle flessioni

Le flessioni sono un ottimo esercizio per tutto il corpo, ma si concentrano soprattutto sulla parte superiore del corpo. I pettorali, i tricipiti, i deltoidi e il core si allenano alla grande. Le flessioni possono essere eseguite a casa, all’aperto o in palestra e richiedono solo il peso del corpo; sono anche un esercizio a catena chiusa, cioè i piedi restano fermi in un punto per tutta la durata dell’esercizio.

Le flessioni sono un esercizio per tutto il corpo che può aiutare a rafforzare e migliorare la salute. Possono essere eseguite ovunque e non richiedono attrezzature particolari. I push up possono essere modificati per adattarsi a persone di ogni livello di forma fisica; infine possono aiutare a costruire i muscoli, aumentare la forza, migliorare la salute generale e aumentare la resistenza.

Quante flessioni al giorno per ottenere risultati

Ma quante flessioni è necessario fare al giorno per ottenere risultati? Secondo gli esperti la muscolatura e, in generale, il corpo inizia a mostrare benefici da questo tipo di allenamento se si eseguono tra le 50 e le 100 flessioni al giorno. Ovviamente i push up da soli non sono sufficienti per vedere il proprio corpo modificarsi: a questo esercizio bisogna affiancare una dieta sana ed equilibrata e altre tipologie di allenamento. Inoltre, le flessioni vanno eseguite correttamente, altrimenti, oltre a non ottenere risultati soddisfacenti, si rischia anche di compromettere altri muscoli.

100 flessioni al giorno

100 flessioni al giorno sembrano un obiettivo impossibile, ma in realtà è più semplice di quanto sembra: grazie a un buon allenamento, costante ed eseguito correttamente, infatti, nel giro di 8-10 settimane riuscirete a eseguirle, magari anche senza fermarvi. Iniziate con il numero di flessioni che riuscite a eseguire, poi aumentate progressivamente il numero, intervallando l’allenamento con delle piccole pause. Una volta raggiunto il traguardo delle 100 flessioni, lo step successivo è quello di eliminare le pause.