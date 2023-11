Allenamento 15-15-15 di Jennifer Aniston: ecco in cosa consiste

H a 54 anni, ma Jennifer Aniston sfoggia ancora un fisico da ragazzina. Come fa? Grazie a un suo personalissimo metodo di allenamento. Scopriamolo insieme

A 54 anni Jennifer Aniston mostra un fisico da ragazzina spogliandosi in una scena bollente nella serie tv statunitense The Morning Show. L’attrice recita completamente nuda in una camera da letto accanto al collega Jon Hamm. La sua silhouette non è passata inosservata: da ore i fan non parlano d’altro. Ma come fa la Rachel di Friends a mantenersi così in forma? Lo ha rivelato lei stessa al magazine InStyle.

Il metodo 15-15-15 di Jennifer Aniston

«Ho avuto un infortunio lo scorso autunno e ho potuto solo fare pilates, cosa che adoro assolutamente», ha spiegato Jennifer Aniston, «Però, mi mancava quel sudore di quando ti alleni sul serio. Quindi, una volta ripresa, sono stata felice di tornare al mio “metodo 15-15-15”». L’attrice ha anche spiegato in cosa consiste questa metodologia messa a punto da lei: «È semplicemente vecchia scuola», ha aggiunto, precisando che il suo metodo consiste nel pedalare per 15 minuti consecutivi sulla cyclette, poi allenarsi 15 minuti sulla macchina ellittica e infine altri 15 minuti sul tapis roulant. Sembra piuttosto noioso, vero? Però, se funziona per Jennifer Aniston non può essere poi così male. Infatti, lei sostiene che lo trova molto divertente, molto più che stare per 45 minuti di fila sullo stesso macchinario.

Quali sono i vantaggi

Il preparatore atletico Chelsea Labadini ha spiegato all’edizione americana del magazine Men’s Health che, rispetto ad altre forme di allenamento cardio, il metodo 15-15-15 di Jennifer Aniston è molto più divertente. «Cambiare attrezzatura può rendere gli allenamenti più interessanti», ha spiegato, «non c’è niente di magico nel combinare queste particolari macchine o tempi, ma è utile se si sta cercando di fare una notevole quantità di cardio senza annoiarsi».

Inoltre, così facendo, si allena sia la parte inferiore che quella superiore del corpo. Infatti, cyclette e tapis roulant allenano gli arti inferiori del corpo, mentre la macchina ellittica permette di allenare anche la parte superiore del corpo. Cambiando macchinario, si ha l’impressione che il tempo passi più in fretta e le calorie vengono bruciate senza troppa fatica.

Gli svantaggi del metodo 15-15-15

Tuttavia, il metodo 15-15-15 di Jennifer Aniston presenta anche alcuni svantaggi. Il principale è che, se non si possiedono in casa tutti questi macchinari, per poter allenarsi bisogna andare in palestra. Esiste una versione “casalinga” del metodo: mezz’ora di allenamento comprensivo di 15 minuti su una cyclette e poi 15 minuti di jogging per strada.

Infine, non bisogna dimenticare che il metodo 15-15-15 non è stato messo a punto da un esperto, ma da un’attrice e sulla base delle sue necessità. Ciò che funziona per una persona, potrebbe non essere adatto per altre. Il consiglio è di “tarare” l’attività sulla base delle proprie capacità e gusti. Magari con l’aiuto di personal trainer, almeno all’inizio.